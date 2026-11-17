ગિરનારની લીલી પરિક્રમાને લઈને પોલીસનો મોટો નિર્ણયઃ રિક્ષાચાલકોએ લેવો પડશે અધિકૃત પાસ
જૂનાગઢ પોલીસે લીધેલા આ નિર્ણય બાદ અધિકૃત પાસે લેવા માટે રિક્ષાચાલકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં કતાર લગાવી હતી.
Published : November 17, 2026 at 4:20 PM IST
જૂનાગઢઃ ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કાર્તિક સુદ એકાદશીથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત થતી હોય છે. પરિક્રમા માટે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ ભવનાથ સુધી ઓટોરિક્ષા મારફતે પહોંચતા હોય છે. આ વખતે જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવાનું નક્કી થયું છે. જૂનાગઢમાં સ્થાનિક રહેતા હોય તેવા રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવામાં આવશે. આ સિવાય પરિક્રમાના પાંચ દિવસ દરમિયાન તમામ પ્રકારના રિક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ, જેવા કે રીક્ષા કોઈ ગુનામાં વપરાય નથી અને ચાલકનો કોઈ ઇતિહાસ ગુનાહિત નથી. આવા પ્રમાણપત્રો સાથે પાસ આપવામાં આવી રહ્યા છે.
લીલી પરિક્રમા માટે રિક્ષાચાલકોને પાસ
કાર્તિક સુદ એકાદશીથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થઈ રહે છે. આગામી 20 તારીખથી આ પરિક્રમા શરૂ થશે. જે 24મી તારીખે પૂર્ણ થશે. પરિક્રમામાં સમગ્ર ગુજરાત અને દેશમાંથી આવતા ભાવિકો ભવનાથ અને પરિક્રમા માર્ગ સુધી પહોંચે, તે માટે રિક્ષાચાલકોને વિશેષ પાસ આપવાનો નિર્ણય જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જે રિક્ષાચાલકો પાસે પોલીસ દ્વારા અધિકૃત પાસ આપવામાં આવ્યો હશે, તેવી જ રિક્ષાને પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન ભવનાથ તળેટી અને પરિક્રમાના માર્ગ સુધી જવા દેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નિર્ધારિત કરાયા ધારા ધોરણો
જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી વિગતો અનુસાર, આ વર્ષે પરિક્રમામાં રિક્ષાચાલકો માટે પાસ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢ શહેરમાં રહેતા જ રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવામાં આવશે. જેમાં રિક્ષાના તમામ આધાર સાથેના પ્રમાણપત્રો, જે રીક્ષા પરિક્રમામાં ચલાવવા માટે મંજૂરી માંગવામાં આવી છે, તે ગુનાહિત કામો માટે ક્યારેય વપરાઈ નથી અને સાથે સાથે રિક્ષાચાલકનો પણ કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી. આવા ધારા ધોરણોને પૂર્ણ કરનાર રિક્ષા અને તેના ચાલકને પરિક્રમા દરમિયાન પાંચ દિવસ માટે પાસ આપવાનો નક્કી થયું છે.
પોલીસ સ્ટેશન બહાર રિક્ષાચાલકોની કતાર
જૂનાગઢ પોલીસે લીધેલા આ મોટા નિર્ણય બાદ પોલીસ સ્ટેશન બહાર રિક્ષાચાલકોની કતાર લાગી હતી. રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવાની તમામ કામગીરી જૂનાગઢ જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા અધિકૃત ન કરાયેલી કોઈપણ રિક્ષાને પરિક્રમા માર્ગ પર પ્રવેશ દેવામાં આવશે નહીં. રિક્ષાચાલકોને આજે અને આવતીકાલે બે દિવસ સુધી પાસ વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ જિલ્લાની ટ્રાફિક શાખા દ્વારા શરૂ કરાયો છે.
જૂનાગઢ જિલ્લા એકતા રિક્ષાચાલક એસોસિએશનના પ્રમુખ રવજીભાઈ વાળાના જણાવ્યા અનુસાર રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવાની પરંપરા શરૂ થઈ છે, તે રિક્ષાચાલકો માટે ઘણે ખરે અંશે મદદરૂપ અને સુવિધાજનક બની રહેશે. પરિક્રમા દરમિયાન જે રિક્ષાચાલકોને પાસ આપવામાં આવ્યા નથી, તેવા રિક્ષાચાલકો ભવનાથમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં. જેથી ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ પણ થઈ શકે.
અન્ય એક રિક્ષાચાલક સલીમ પરમારે જણાવ્યું કે, પાસ આપવાથી રિક્ષાચાલક અને તેમાં બેઠેલા તમામ પ્રવાસીઓની સુરક્ષામાં વધારો થાય છે. પાસ મેળવેલી રિક્ષા અને તેનો ચાલક પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલો હોય છે અને તેમાં તેની તમામ વિગતો હોય છે. જેથી કોઈ પણ મુશ્કેલીની સ્થિતિમાં રિક્ષાચાલક અને તેમાં બેઠેલા પ્રવાસીઓનો સંપર્ક થઈ શકે, તે માટે પણ પાસ ની વ્યવસ્થા રીક્ષા ચાલકો અને પ્રવાસી બંને માટે સુગમ રહેશે.
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