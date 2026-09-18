સાવરણા અભિયાન કરી રહેલા સુરેન્દ્રનગર કમિશ્નરને નાગરિક હકીકત જણાવવા ગયો, મોબાઈલ ઝૂંટવી લીધો!
દોઢ મહિનાથી પાણી અને ગંદકી વચ્ચે રહેતા યુવકે ફરિયાદ કરી તો સ્ટાફ અને કમિશ્નરે કર્યું અશોભનીય વર્તન
Published : September 18, 2026 at 5:16 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય દિન પ્રતિદિન વધતું જઈ રહ્યું છે. સેનિટેશન વિભાગ પાછળ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે છતાં પણ સુરેન્દ્રનગર શહેર સ્વચ્છ બની રહ્યું નથી જેને લઇને સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશ્નર જે.કે.જાદવ અને મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતા ક્લાસ વન અધિકારીઓ ખુદ શહેરની સફાઈ માટે મેદાને ઉતર્યા હતા. તેમણે સ્ટાફ સાથે મળીને શહેરના ટાગોર બાદ નજીક ગંદકી અને ઊગી નીકળેલા ઝાડવાઓ અને કચરો હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
જોકે, આ દરમિયાન એક નાગરિકે તેમની સામે આવી પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કરતા તેમને જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે તેમના વિસ્તારમાં છેલ્લા દોઢેક મહિનાથી પાણી ભરાવવાની અને ગંદકીની સમસ્યા છે. આ દરમિયાન નાગરિકે મોબાઈલના કેમેરામાં કમિશ્નરનો વીડિયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો જેને કમિશ્નરે રોક્યો હતો અને તેનો મોબાઈલ ઝૂંટવી લીધો હતો.
એક મહિના સુધી આ પ્રકારે રોજ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને ક્લાસ વન અધિકારીઓ શહેરની સ્વચ્છતા પાછળ ધ્યાન આપી અને નીકળવાના છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરના ટાગોરબાગ નજીક પડેલો કચરો હટાવવા માટે ખુદ કમિશનર જે.કે.જાદવ હાથમાં સાવરણો લઈ અને ખુદ વાળવા લાગ્યા હતા અને એક બકડીયામાં કચરો એકત્રિત કરી અને ટ્રેક્ટરમાં ભરવા લાગ્યા હતા ત્યારે તેમની પાછળ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓ સેનિટેશન વિભાગના ચેરમેન અને સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના સેનિટેશન વિભાગના અધિકારીઓ અને અલગ અલગ વિભાગના અધિકારીઓ પણ સ્વચ્છતા માટે જોડાયા હતા
આ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરના મફતીયા પરા વિસ્તારનો યુવક તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાં દોડી આવ્યો હતો અને કમિશનર જ્યાં સફાઈ કરતા હતા તેમનો વિડીયો ઉતારવા લાગ્યો હતો અને શહેરમાં જ્યાં સ્વચ્છતાની જરૂર છે ત્યાં સ્વચ્છતા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી અને વિડીયોગ્રાફી શરૂ કરવામાં આવતા થોડીવાર વાતાવરણ ઉગ્ર થઈ ગયું હતું અને બબાલ સર્જાઈ હતી. જો કે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા યુવક પાસેથી મોબાઈલ મોબાઈલ છે એવી લેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ મોબાઇલમાંથી વિડીયો પણ ડીલીટ કરાવવામાં આવ્યો હતો અને અધિકારીઓ દ્વારા થોડી બોલાચારી પણ કરવામાં આવી હતી મફતિયા પરા વિસ્તારમાં ઘરમાં પાણી ભરાયા છે અને છેલ્લા એક મહિનાથી સમસ્યા છે તેનો નિવેડો મહાનગરપાલિકા લાવી રહી ન હોવાની રજૂઆત યુવક દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જે કરવાનું છે તે કરો અને માત્ર ફોટોસેશન માટે આ કામગીરી ન કરો તે પ્રકારનો આક્ષેપ પણ યુવક દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
ગંદા પાણીમાં રહીએ છીએ, કોઈ હમારુ સાંભળવા ત્યાર નથી - ગોપાલ ભરવાડ, વિડીયો ઉતારનાર યુવક
કમિશનર સાથે અને ક્લાસ વન અધિકારીઓ સાથે બોલાચાલી કરીને બબાલ કરનાર યુવક ગોપાલ ભરવાડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગંદા પાણીમાં રહેવા માટે મજબુર બની રહ્યા છે. નિયમિતપણે ટેક્સ ભરવામાં આવી રહ્યો છે નિયમિત ધોરણે તમામ મહાનગરપાલિકામાં પાણી કર, લાઇટકર, સફાઈ વેરો ભરવામાં આવી રહ્યો છે છતાં પણ કામગીરી નથી થઈ. એક મહિનાથી ગટરના પાણીમાં વસવાટ કરીએ છીએ ઘરમાં રોગચાળો પણ ફાટી નીકળ્યો છે. તમામ સ્થળોએ રજૂઆત કરવા છતાં પણ સફાઈના નામે કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. સેનિટેશન વિભાગ માત્ર નામનું હોવાનું પણ ગોપાલ ભરવાડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. ખરેખર સફાઈ કરવી હોય તો લોકો ગંદકીમાં રહે છે ત્યાં કરવી જોઈએ માત્ર ફોટોસેશન બંધ કરવા જોઈએ તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.
કમિશનરને મળવા મીડિયા કર્મચારીઓ કલાકો સુધી બેઠા પણ કમિશનર મળ્યા જ નહીં
સમગ્ર ઘટના બની ત્યારબાદ કમિશનર પોતાની ચેમ્બરમાં જતા રહ્યા અને મીડિયા કર્મચારીઓ દ્વારા તેમનો સંપર્ક કરવામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવતા કમિશનર મળ્યા જ નહીં અને તેમના પીએ દ્વારા જણાવી દેવામાં આવ્યું કે સાહેબને મીટીંગ ચાલી રહી છે જોકે આ સંદર્ભે સફાઈ દરમિયાન બબાલ થઈ હોવાના કારણે કમિશનર જે કે જાદવ મીડિયાથી દૂર ભાગ્યા હતા.
આજ થી એક મહિના સુધી શહેરની સફાઈ કરવામાં આવશે - રાકેશ રાઠોડ મેયર
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આજથી સુરેન્દ્રનગર શહેરના તમામ વિસ્તારમાં એક મહિના સુધી સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત તમામ કર્મચારીઓ અધિકારીઓ અને નેતાઓ સફાઈ માટે શહેરના રોડ ઉપર નીકળશે જેમાં કમિશનર ડેપ્યુટી મેયર ડેપ્યુટી કમિશનર અને તમામ અધિકારીઓ દ્વારા શહેર સ્વચ્છ બને તે દિશામાં પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવશે અને એક મહિના સુધી આ કાર્યક્રમમાં ચાલવાના છે.
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