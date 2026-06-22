સુરત: રિક્ષામાં ગાંજાની હેરાફેરી કરતો શખ્સ ઝડપાયો, 4.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
કતારગામથી વરાછા તરફ પ્રમુખ સ્વામી ઓવરબ્રિજ પર ઓટો રિક્ષામાં રેડ કરી 5.510 કિલોગ્રામ ગેરકાયદેસર ગાંજાના જથ્થા સાથે મૂળ બિહારના એક શખ્સ ઝડપાયો છે.
Published : June 22, 2026 at 9:34 AM IST
સુરત: સુરતમાં નાર્કોટિક્સ પદાર્થોના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને હેરાફેરી વિરૂદ્ધ એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) સુરત ઝોન અને સીઆઇડી ક્રાઇમને મોટી સફળતા મળી છે. કતારગામથી વરાછા તરફ પ્રમુખ સ્વામી ઓવરબ્રિજ પર ઓટો રિક્ષામાં રેડ કરી 5.510 કિલોગ્રામ ગેરકાયદેસર ગાંજાના જથ્થા સાથે મૂળ બિહારના એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે ગાંજો, રિક્ષા સહિત કુલ 4,30,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપી વિરૂદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ અધીક્ષક લોકેશ યાદવ A.N.T.Fની સૂચના તેમજ ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધીક્ષક આર.આર.વસાવાના માર્ગદર્શન હેઠળ A.N.T.F સુરત ઝોન,સીઆઇડી ક્રાઇમના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી.રાઠોડ તથા ટીમ દ્વારા મળેલ ચોક્કસ ખાનગી બાતમીના આધારે સુરત શહેર વિસ્તારમાં નાર્કોટિક્સ પદાર્થના ગેરકાયદેસર વેચાણ/કબજા બાબતે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બાતમીના આધારે કતારગામથી વરાછા તરફ પ્રમુખ સ્વામી ઓવરબ્રિજ ઉપર એક પીળા-લીલા રંગની ઓટો રિક્ષા નંબર (GJ-05-CZ-2171)માં ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ ગાંજો હોવાની માહિતી મળતા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રેડ કરવામાં આવી હતી. રેડ દરમિયાન આરોપી મોહ.અહેસાન અલી (ઉં.વ.29) હાલ રહે. ઘર નંબર.3, દિનદયાલ નગર, સાઇબાબા મંદિર પાસે, કાપોદ્રા, સુરત. મૂળ જમાલપુર, ખાગડીયા, બિહારને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીના કબજામાંથી ગેરકાયદેસર ગાંજાનો જથ્થો મળી આવતા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આરોપી પાસેથી માદક પદાર્થનો ગાંજો 5.510 કિલોગ્રામ (કિંમત 2,75,500 રૂપિયા), ઓટો રિક્ષા (કિંમત 1.50 લાખ), મોબાઇલ ફોન (5000 રૂપિયા) સહિત 4,30,500 રૂપિયાનો કૂલ મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
આરોપી તથા અન્ય સંડોવાયેલા ઇસમો વિરૂદ્ધ NDPS Actની કલમ 8(C), 20(B), 29 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે.
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