પ્લેન ક્રેશ વખતે 90 તોલા સોનું, ડોલર, ભગવદ ગીતા શોધી સરકારમાં જમા કરાવનાર રાજેશ પટેલને ભાજપે આપી ટિકિટ
બિલ્ડર અને ફોટોગ્રાફીનો વ્યવસાય કરનારા 58 વર્ષીય રાજેશ પટેલ 1997થી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે.
Published : April 14, 2026 at 8:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગત વર્ષે પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બની હતી, તેમાં લોકોની સેવામાં ખડેપગ રહેનારા રાજેશ પટેલને ભાજપ દ્વારા ટિકિટ આપીને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. રાજેશ પટેલને શાહીબાગ વોર્ડમાંથી ટિકિટ અપાઈ છે. બિલ્ડર અને ફોટોગ્રાફીનો વ્યવસાય કરનારા 58 વર્ષીય રાજેશ પટેલ 1997થી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે. પ્લેન ક્રેશ સમયે ઘટના સ્થળ પરથી મળેલા રૂપિયા રોકડા, 90 તોલા સોનું, અમેરિકન ડોલર, ચાંદી, ભગવદ ગીતા સહિતની સામગ્રી તેમણે સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવી હતી.
2008માં સીરીયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ વખતે પણ સારી કામગીરી કરી હતી
રાજેશ પટેલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, શાહીબાગ 16 વોર્ડમાંથી મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને ટિકિટ આપી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હું છેલ્લા 1995થી જોડાયેલો છું અને અલગ-અલગ હોદ્દા પર ફરજ નિભાવી છે. હું સમાજ સેવા પણ કરું છું અને 2008માં જ્યારે અમદાવાદ શહેરમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો ત્યારે પણ મેં સેવા આપી હતી. અને ગત વર્ષે અમદાવાદ શહેરમાં જેટલી દુર્ઘટના બની હતી એ દુર્ઘટના મારે ઘરની બહુ જ નજીક બની હતી. મારા પડોશી ડોક્ટર છે. આ દુર્ઘટના પછી હું એમની એમ્બ્યુલન્સ લઈને એમની સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. અમે ત્યાં પહોંચ્યા તો બહુ જ ખરાબ હાલત હતી ચારે બાજુ ધુમાડા ઉડતા હતા અને લોકોની લાશો બહુ જ ખરાબ હાલતમાં પડી હતી. જ્યારે આગ શાંત થઈ ત્યારે અમે ત્યાં જઈને લોકોની મદદ કરવા લાગ્યા.
પેસેન્જરોનું 90 તોલા સોનું સરકારમાં જમા કરાવ્યું
તેઓ કહે છે, પ્લેનમાં બેઠેલા લોકોનો સામાન ઉપાડવાની શરૂઆત કરી. પ્લેન ક્રેશ દરમ્યાન ઘટના સ્થળથી 90 તોલા સોનુ, ચાર બ્રિટિશ પાસપોર્ટ, ચાર ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ, ₹ 1,50,000 જેટલા ડોલર રોકડ રકમની એક બેગ મળી હતી. આ બધું અમે સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવ્યું હતું અને જે દુર્ઘટનાના પીડિતના પરિવારજનોને પોલીસે સોંપ્યા હતા. મારી આ સેવાથી ખુશ થઈને આજે મને ભાજપે ઉમેદવાર બનાવ્યો છે એટલે હું એમનો આભાર માનું છું. આ જવાબદારી મળવાથી ખૂબ આનંદ થયો છે. સામાન્ય માણસને ભાજપે આટલી મોટી જવાબદારી આપી છે. હું છેલ્લા 28 વર્ષથી ભાજપમાં કામ કરું છું અને આજે એનું ફળ મને મળ્યું છે.
કોર્પોરેટર બનશે તો પ્રજા માટે કરશે કામ
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શાહીબાગ વોર્ડમાં ઘણો બધો વિકાસ થયો છે. નવા રોડ, ગટર, લાઈન અને વસ્તુઓનું ડેવલપમેન્ટ કામ ચાલુ છે. જો હું શાહીબાગનો કાઉન્સલર બનીશ તો આ તમામ કામોને આગળ કરીશું. ભાજપના પહેલા કોર્પોરેટરે ઉપર બહુ સરસ કામ કર્યું છે અને એમના બાકી રહેલા કામો આગળ અમે કરીશું. અધૂરા કામની વાત કરવામાં આવે તો શાહીબાગ વોર્ડમાં સ્માર્ટ રોડનું ખાત મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ રોડ બનાવવામાં આવશે. રિવરફ્રન્ટનું સંપૂર્ણ કામ ચાલુ છે, બીજા ફેઝનું કામ આગળ લઈ જઈશું. તેની સાથે આ વોર્ડમાં રોડ રસ્તા, ગટર લાઈન, પાણી, બાગ-બગીચા હેલ્થ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે અને જે પણ કામો બાકી છે તેને ત્વરિત પુરા કરવાની કોશિશ કરીશું.
નોંધનીય છે કે, પ્લેન ક્રેશની ભયાનક દુર્ઘટના પછી ભયાનક સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આવા વાતાવરણમાં 58 વર્ષના રાજેશ પટેલે હિંમત અને માનવતાનું એક અનોખું ઉદાહરણ બેસાડ્યું હતું. તેમણે તે દરમિયાન કામગીરીમાં માત્ર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી ન હતી. પરંતુ પોતાની પ્રમાણિકતાથી બધાના દિલ પણ જીતી લીધા હતા. જેના લીધે આજે તે ઉમેદવાર બન્યા છે અને તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.
