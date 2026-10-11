જામનગર: 'મારી કાર સામે નજર કેમ બગાડે છે' કહીને થારથી મારી ટક્કર, i-20 કારમાં સવાર યુવકનું મોત
જામનગર શહેરના નુરી ચોકડી વિસ્તારમાં બનેલા માર્ગ અકસ્માતના કેસમાં પોલીસની મોટી સફળતા મળી છે.
Published : October 11, 2026 at 3:40 PM IST
જામનગરઃ નુરી ચોકડી વિસ્તારમાં બનેલી એક માર્ગ અકસ્માતની ઘટનામાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે. મોડી રાત્રે થયેલો આ અકસ્માત વાસ્તવમાં કોઈ દુર્ઘટના ન હતી, પરંતુ એક સુનિયોજિત હત્યા હતી. પોલીસે કરેલી તપાસ બાદ અકસ્માતની આ ઘટના હત્યામાં પરિવર્તિત થઈ છે.
જામગનર Dy.SP જયવીરસિંહ ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટનામાં થાર કારની ટક્કરથી આઈ-20 કારમાં સવાર એક યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે ત્રણ જેટલા લોકો ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે આ મામલે હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
"મારી કાર સામે કેમ નજર બગાડે છે?"
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગુલાબનગરમાં આવેલી લક્કી નામની ચાની હોટલથી આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત થઈ હતી. 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ હાજી અયુબ ખફી નામનો એક યુવક આ હોટલ પર ચા પીવા માટે આવ્યો હતો. તે સમયે હોટલ માલિક અને ફરિયાદી શબીર હુસેન હમીયાણીના ભાઈ શાહરૂખે કાળા રંગની એક થાર કાર સામે જોયું હતું. આ સમયે કારના માલિકે "મારી કાર સામે કેમ નજર બગાડે છે?" એમ કહીને સામાન્ય બાબતે ખૂબ ગાળાગાળી કરી હતી અને તેને જોઈ લેવાની પણ ધમકી આપી હતી.
Dy.SP જયવીરસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ જ અદાવતનો બદલો લેવા માટે 10મી ઓક્ટોબરની રાત્રે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. રાત્રિના એક વાગ્યાની આસપાસ શબીરહુસેન પોતાના સાથીઓ અફઝલ ચાવડા, મોહસીન પઠાણ અને એઝાઝ સંધી સાથે આઈ-20 કારમાં નીકળ્યા હતા. કલ્યાણ ચોક પાસે હાજી અયુબ અને તેનો સાગરીત ઇમ્તિયાઝ નજરે પડતા શબીરહુસેને પોતાની કાર ગુલાબનગર તરફ વાળી લીધી હતી. પરંતુ આરોપીઓએ પોતાની થાર કાર અને એક અજાણ્યા બાઈક ચાલક સાથે તેમનો પીછો કર્યો હતો.
થાર કારથી આઈ-20 કારને મારી ભયંકર ટક્કર
નુરી ચોકડીથી આગળ થારના ચાલકે પાછળથી આઈ-20 કારને ધડાકાભેર ટક્કર મારી હતી. આ ભયંકર ટક્કરને કારણે આઈ-20 કાર બેકાબૂ બનીને રસ્તાની બાજુમાં અન્ય વાહન સાથે ટકરાઈ હતી. આ હુમલામાં કારમાંથી બહાર ફંગોળાઈ ગયેલા અફઝલ ચાવડાનું ગંભીર ઈજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે શબીરહુસેન સહિત અન્ય ત્રણને ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
હાલમાં પોલીસે હાજી અયુબ ખફી, ઇમ્તિયાઝ અને એક અજાણ્યા શખ્સ સામે કાવતરું રચીને હત્યા કરવાના આરોપસર ગુનો દાખલ કરી તેમને ઝડપી પાડવા તપાસ સઘન બનાવી છે.
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