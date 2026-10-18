અમદાવાદમાં નવરાત્રીમાં ગરબા જોઈને ઘરે જતા યુવકની છરીના ઘા મારીને ઘાતકી હત્યા
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આશરે બે મહિના પહેલાં મદન રાજપૂત અને વિકેશ ગુર્જર વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો.
Published : October 18, 2026 at 6:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા જોઈને પરત ફરી રહેલા યુવકની જૂની અદાવતમાં છરીના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. ગુલાબનગર પાસે ગઈકાલે મોડી રાત્રે વિકેશ ગુર્જર પોતાના ભાઈ અભિષેક ગુર્જર સાથે મિત્રના ઘરે ગરબા જોવા ગયા બાદ પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે રોહિત ઉર્ફે ગાંડો અને મદન રાજપૂતે તેના પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં વિકેશને પેટના તેમજ પીઠના ભાગે છરીના ઘા વાગતાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.
વધુ લોહી વહી જતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં અમરાઈવાડી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. મૃતકના ભાઈ અભિષેક ગુર્જરની ફરિયાદના આધારે પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સમગ્ર મામલે ACP કૃણાલ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આશરે બે મહિના પહેલાં મદન રાજપૂત અને વિકેશ ગુર્જર વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો. આ જૂની અદાવતના કારણે મદન રાજપૂતના કહેવાથી રોહિત ઉર્ફે ગાંડાએ વિકેશ પર છરી વડે હુમલો કર્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
પેટ અને પીઠના ભાગે છરીના ઘા વાગતાં વધુ લોહી વહી જવાથી વિકેશનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. આ મામલે મૃતકના ભાઈની ફરિયાદના આધારે રોહિત ઉર્ફે ગાંડો અને મદન રાજપૂત વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન સહિત અલગ-અલગ એજન્સીઓની ટીમો બનાવવામાં આવી છે.
ACPએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એક આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ તડીપારનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો અને 7 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ તડીપારના ભંગનો ગુનો પણ નોંધાયો હતો. મૃતક વિરુદ્ધ પણ અગાઉ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, જ્યારે આરોપીઓ વિરુદ્ધ તડીપારના ભંગ અને પ્રોહિબિશન સંબંધિત ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
બે મહિના પહેલાં થયેલા ઝઘડા અંગે પોલીસને કોઈ અરજી કે જાણ કરવામાં આવી હતી કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. હાલ બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અને હત્યાના બનાવના અન્ય પાસાઓની તપાસ માટે પોલીસે કાર્યવાહી તેજ કરી છે.
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