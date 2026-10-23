સુરતના સચિન GIDCમાં 8 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મ, આરોપી ઝડપાયો
CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસે 35 વર્ષીય આરોપીને ઝડપી પાડ્યો, ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું
Published : October 23, 2026 at 7:30 AM IST
સુરત: સચિન GIDC વિસ્તારમાં 8 વર્ષીય બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ઘરમાં શૌચાલયની સુવિધા ન હોવાથી બાળકી ઘર નજીકની ખુલ્લી જગ્યાએ ગઈ હતી, ત્યારે 35 વર્ષીય શખસે તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ સચિન GIDC પોલીસે તપાસ શરૂ કરી CCTV ફૂટેજ અને સ્થાનિક બાતમીના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, સચિન GIDC વિસ્તારની ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા પરિવારની બાળકી 21 ઓક્ટોબરની સવારે શૌચક્રિયા માટે ઘર નજીકની ખુલ્લી જગ્યાએ ગઈ હતી. આ દરમિયાન આરોપી સર્વેસ રામલખન નિષાદે બાળકીનો હાથ પકડી તેને નજીકની અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યાનો આક્ષેપ છે. આરોપીએ બાળકી સાથે મારપીટ કરી અને ઘટનાની જાણ કોઈને કરશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હોવાની ફરિયાદમાં વિગતો સામે આવી છે.
ઘટના બાદ ભયભીત હાલતમાં ઘરે પહોંચેલી બાળકીએ માતાને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. જેથી બાળકીની માતાએ તાત્કાલિક 112 ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કર્યો હતો. માહિતી મળતાં જ સચિન GIDC પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
સચિન GIDC પોલીસ એ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી CCTV કેમેરાનાં ફૂટેજ ચકાસ્યાં હતાં અને સ્થાનિક બાતમીદારોની મદદ લીધી હતી. આ તપાસના આધારે તિરૂમાલા સોસાયટીમાં બરફની ફેક્ટરી નજીક આવેલી ઝાકીરની ચાલમાંથી આરોપી સર્વેસ રામલખન નિષાદને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ફતેહપુર જિલ્લાના ખાનપુરનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન
આરોપીની ધરપકડ બાદ પોલીસે ગુનાની તપાસને આગળ વધારવા માટે તેને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ ક્રાઈમ સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધર્યું હતું. પંચોની હાજરીમાં બાળકી સાથે કથિત ઘટના કઈ જગ્યાએ બની હતી અને આરોપી કયા માર્ગે ત્યાં પહોંચ્યો હતો તે સહિતના ઘટનાક્રમની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દ્વારા કેસ સંબંધિત પુરાવા એકત્રિત કરવાની દિશામાં પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ પોતાની પત્ની અન્ય પુરુષ સાથે રહેતી હોવાથી તે લાંબા સમયથી એકલો રહેતો હોવાની માહિતી આપી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. બાળકીની સુરક્ષા અને આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી સહિતના મુદ્દે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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