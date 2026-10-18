ભાડાની આવકની વહેંચણીના વિવાદમાં પરિવાર ઉજડી ગયો: મોટા પુત્રે માતા અને નાના ભાઈની હત્યા કરી
સુરતના લીંબાયતની ચકચારી ઘટના; ત્રણ દુકાનોના ભાડાની વહેંચણી મુદ્દે પરિવારમાં લાંબા સમયથી ચાલતો હતો વિવાદ
Published : October 18, 2026 at 1:06 PM IST
સુરત: લીંબાયત વિસ્તારમાં મિલકતની વહેંચણીના વિવાદમાં લોહીના સંબંધોને શર્મસાર કરતી બેવડી હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. સહજાનંદ સોસાયટીમાં વહેલી સવારે એક જ પરિવારના બે સભ્યોની હત્યા થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, મિલકત અને દુકાનોમાંથી મળતા માસિક ભાડાની વહેંચણી મુદ્દે ચાલતા વિવાદમાં મોટા પુત્ર શ્રીનિવાસે પોતાની માતા મલેશ્વરીબેન અને નાના ભાઈ રાજુ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં બંનેનાં મોત નીપજ્યાં હતાં. બનાવની જાણ થતાં જ લીંબાયત પોલીસ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ તેલંગાણાના વતની અને સુરતમાં સ્થાયી થયેલા તેલુગુ પરિવારનાં મલેશ્વરીબેન સુદર્શન ગોડુંરુને શ્રીનિવાસ, રમેશ અને રાજુ નામના ત્રણ પુત્રો છે. મલેશ્વરીબેન તેમના સૌથી નાના પુત્ર રાજુ સાથે રહેતાં હતાં. તેમના નામે ત્રણ દુકાનો આવેલી છે, જેમાંથી અંદાજે રૂ. 60 હજારનું માસિક ભાડું મળતું હતું. માતા નાના પુત્ર સાથે રહેતાં હોવાથી ભાડાની રકમ રાજુને આપતાં હતાં. આ બાબત મોટા પુત્ર શ્રીનિવાસને ખટકતી હતી અને તે મિલકત તથા ભાડાની આવકની ત્રણેય ભાઈઓ વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચણી કરવાની માગણી કરતો હતો.
મિલકતની વહેંચણીને લઈને પરિવારમાં અવારનવાર તકરાર થતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. થોડા સમય અગાઉ પણ મલેશ્વરીબેને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, તેઓ હયાત છે ત્યાં સુધી મિલકત કે ભાડાની આવકની વહેંચણી કરવામાં નહીં આવે. માતાના આ નિર્ણયથી શ્રીનિવાસ નારાજ હતો અને નાના ભાઈ સાથેનો વિવાદ વધુ વકર્યો હતો.
આ દરમિયાન આજે સવારે આશરે 7:30 વાગ્યે શ્રીનિવાસ સહજાનંદ સોસાયટી સ્થિત ઘરે પહોંચ્યો હતો. ત્યાં મિલકતની બાબતે ફરી બોલાચાલી થતાં વિવાદ ઉગ્ર બન્યો હતો. આક્ષેપ મુજબ, આવેશમાં આવેલા શ્રીનિવાસે ચપ્પુ વડે માતા મલેશ્વરીબેન અને નાના ભાઈ રાજુ પર હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓને કારણે બંનેનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં હતાં.
એક જ પરિવારના બે સભ્યોની હત્યાની ઘટનાથી સોસાયટીમાં શોક અને ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. બનાવની જાણ થતાં લીંબાયત પોલીસ, ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને એફએસએલની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બંને મૃતદેહોનો કબજો મેળવી પંચનામાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા હતા.
આ મામલે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધવાની અને આરોપી શ્રીનિવાસને ઝડપી પાડવાની દિશામાં કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મિલકત અને ભાડાની આવકની વહેંચણીને લઈને શરૂ થયેલો પારિવારિક વિવાદ આખરે બે લોકોના જીવ લેનારી ઘટનામાં પરિણમતાં વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
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