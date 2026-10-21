વાવમાં પત્ની સાથે આડા સંબંધોના વહેમમાં કૌટુંબિક બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી; ગણતરીના કલાકોમાં હત્યારો ઝડપાયો
કૌટુંબિક બનેવી દ્વારા સાળા ઉપર પત્ની સાથે આડા સંબંધનો વહેમ રાખી પથ્થરો મારીને તેની કરપીણ હત્યા કરી
Published : October 21, 2026 at 4:07 PM IST
વાવ થરાદ: કહેવત છે કે, 'જર જમીન અને જોરું, કજીયાના છોરું...' કંઈક આવી જ ઘટના વાવ થરાદ જિલ્લાના વાવ ખાતેથી સામે આવી છે જેમાં કૌટુંબિક બનેવી દ્વારા સાળા ઉપર પત્ની સાથે આડા સંબંધનો વહેમ રાખી પથ્થરો મારીને તેની કરપીણ હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે. આ ચકચારી ઘટના બન્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં વાવ પોલીસે આક્ષેપિત હત્યારાને ઝડપીને જેલ હવાલે કરી દીધો છે.
19 ઓક્ટોબરના રોજ વાવ-ભાખરી રોડ ઉપર એક યુવકની લાશ મળી આવી હતી, જે બાદ સ્થાનિક લોકો દ્વારા પોલીસને જાણ કરી વાવ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ ખાતે લાવવામાં આવી હતી. જોકે યુવકના શરીરે ગંભીર ઈજાઓ જોતા આ યુવકનું મોત આકસ્મિત નહીં પરંતુ સમગ્ર મામલો હત્યાનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. મૃતક યુવક ગોલપ ગામનો અમુભાઈ ઉર્ફે અમીરાભાઈ ઠાકોર હોવાનું સામે આવતા જ પિતા અમરતભાઈ ઠાકોરે પોતાના પુત્રની હત્યા થઈ હોવાની વાવ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદ મુજબ પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર વાવથી ભાખરી જતા રોડ ઉપર હત્યા થઈ હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું હતું. પોલીસે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા હત્યા ચંદનગઢ ગામના તેમના કૌટુંબિક બનેવી નરસિંહ ઠાકોર દ્વારા આ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવતા જ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ નરસિંહ ઠાકોરની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. જોકે તેની પૂછપરછમાં મૃતકના તેની પત્ની સાથે આડા સંબંધો હોવાનો વહેમ રાખી તેની હત્યા કરી હોવાની ચોકાવનારી વિગતો ખુલી હતી.
સમગ્ર કેસની વિગતો આપતા ડીવાયએસપી શિલ્પા ભારાઈએ જણાવ્યું કે, પત્ની સાથે આડા સંબંધોનો વહેમ રાખી કૌટુંબિક બનેવી નરસિંહ ઠાકોર દ્વારા આ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. પિતાની ફરિયાદ બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી જે તપાસમાં આક્ષેપિત આરોપીનુ નામ ખુલ્યું હતું જે બાદ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હાલ જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે.
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