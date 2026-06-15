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મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ‘આદિત્ય પટેલ’ બની મહિલાઓને ફસાવતો શાતિર ઝડપાયો! 100થી વધુ મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડીની આશંકા

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી કરીમ રફીક છીપા ‘આદિત્ય પટેલ’ના નામે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ્સ પર પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને ફસાવતો હતો.

મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ‘આદિત્ય પટેલ’ બની મહિલાઓને ફસાવતો શાતિર ઝડપાયો! 100થી વધુ મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડીની આશંકા
મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર ‘આદિત્ય પટેલ’ બની મહિલાઓને ફસાવતો શાતિર ઝડપાયો! 100થી વધુ મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડીની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 9:37 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ્સ મારફતે પોતાની ઓળખ છુપાવી અને ખોટી હિન્દૂ ઓળખ ધારણ કરીને મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડી કરનાર એક શાતિર આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી કરીમ રફીક છીપા ‘આદિત્ય પટેલ’ના નામે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ્સ પર પ્રોફાઇલ બનાવી મહિલાઓને ફસાવતો હતો.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસ મુજબ આરોપીએ માત્ર સોશિયલ મીડિયા કે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જ નહીં પરંતુ પોતાની ખોટી ઓળખને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે આધાર કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જેવા દસ્તાવેજો પણ ‘આદિત્ય પટેલ’ના નામે બનાવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોના આધારે તે પોતે હિન્દૂ હોવાનું દર્શાવી મહિલાઓનો વિશ્વાસ જીતતો હતો.

આરોપી ખાસ કરીને વિધવા અને એકલવાયી મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરતો હતો. તે મહિલાઓને જણાવતો હતો કે તેની પત્નીનું અવસાન થઈ ગયું છે અને તે જીવનસાથીની શોધમાં છે. મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર સંપર્ક થયા બાદ આરોપી મહિલાઓ સાથે વ્યક્તિગત વાતચીત શરૂ કરતો અને પછી પોતાના પર્સનલ મોબાઇલ નંબર શેર કરીને વધુ નજીક આવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો.

તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી મહિલાઓની લાગણીઓ સાથે ખેલ કરતો હતો અને વિશ્વાસ જીત્યા બાદ વિવિધ પ્રકારની છેતરપિંડી આચરતો હતો. હાલમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આશંકા છે કે આરોપીએ 50થી 100 જેટલી મહિલાઓને પોતાની જાળમાં ફસાવી હોઈ શકે છે.

JCP ક્રાઇમ બ્રાન્ચ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ ખોટી ઓળખ ઉભી કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને મેટ્રિમોનિયલ પ્લેટફોર્મ પર મહિલાઓનો વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપી વિરુદ્ધ મળેલી ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં અનેક ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આરોપી દ્વારા અન્ય કેટલાં લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે અને તેની સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ અથવા ગેંગ સંકળાયેલી છે કે નહીં તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

JCP શરદ સિંઘલે વધુમાં મહિલાઓને અપીલ કરી છે કે જો કોઈ મહિલા આ આરોપીની છેતરપિંડીનો ભોગ બની હોય તો તે નિર્ભયપણે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કરે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદીની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે નહીં.

હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આરોપીના મોબાઇલ ફોન, ડિજિટલ એકાઉન્ટ્સ અને મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ્સ પરની પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ આરોપીના સંપર્કમાં રહેલા લોકો અને સંભવિત સાગરીતો અંગે પણ તપાસનો દોર આગળ વધારવામાં આવ્યો છે. પોલીસને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં આ સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ મહત્વના ખુલાસા થઈ શકે છે.

TAGGED:

WOMEN ON A MATRIMONIAL SITE
CAUGHT SUSPECTED OF DEFRAUDING
DEFRAUDING MORE THAN 100 WOMEN
MATRIMONIAL SITE
MAN LURED WOMEN

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