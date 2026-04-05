લિવ-ઈનમાં રહેતા થરાદના યુવક પર યુવતીના પરિજનોનો અત્યાચાર, ગુદામાં ટ્યુબ નાખી ઈન્જેક્શન માર્યા, ટોઈલેટનું પાણી પીવડાવ્યું
થરાદ પંથકના એક યુવકને મૈત્રી કરાર કરી યુવતી સાથે રહેવાની તાલિબાની સજા યુવતીના પરિજનોએ આપી અમાનવીય અત્યાચાર ગુજારતા હાલ તે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
Published : April 5, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 9:53 PM IST
અમદાવાદ: વાવ થરાદ જિલ્લામાં યુવતીના પરિજનોએ મૈત્રી કરારમાં રહેતા યુવક પર અમાનવીય અત્યાચાર ગુજારવામાં તમામ હદો પાર કરી દીધી છે યુવકનું અપહરણ કરી તેના ગુપ્ત ભાગે ટ્યુબ નાખી ઈન્જેક્શન ભોંક્યા અને જ્યારે યુવકે પાણી માગ્યું ત્યારે ટોયલેટનું પાણી પીવડાવ્યું એટલુ જ નહીં યુવકને મારામારી બળજબરી મહિલાના કપડા પહેરાવી ડાન્સ પણ કરાવી વિડીયો ઉતાર્યો. જોકે યુવકની હાલત હાલ ગંભીર છે અને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
વાવ થરાદ જિલ્લામાં થરાદ પંથકના એક યુવકને મૈત્રી કરાર કરી યુવતી સાથે રહેવાની તાલિબાની સજા યુવતીના પરિજનોએ આપી અમાનવીય અત્યાચાર ગુજારી અધમૂઓ કરી દેતા હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. યુવક-યુવતી સાથે મૈત્રી કરાર કરીને અમદાવાદ ખાતે ભાડે રૂમ રાખીને રહેતા હતા. ત્યાં યુવતીના પરિજનો પહોંચીને બંનેનું અપહરણ કર્યું. જે બાદ યુવકને અલગ ગાડીમાં લઈ જઈને તેના પર અમાનુષ અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો છે. યુવક હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. જ્યારે પોલીસે યુવકની ફરિયાદ લઈ સમગ્ર મામલામાં 12 લોકો સામે નામજોગ જ્યારે 12 અજાણ્યા ઈસમો સહિત 24 લોકો સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
નોંધાયેલી ફરિયાદ અને પ્રેમસંબંધ
નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ યુવકને ત્રણ વર્ષ પહેલા એક યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. જેમાં યુવતીના લગ્ન અન્ય યુવક સાથે થવાના હતા, પરંતુ આ યુવતી તે યુવક સાથે રહેવા માગતી ન હતી અને ફરિયાદી યુવક સાથે રહેવા માંગતા હોવાથી બંને જણા ભાગી ગયા હતા. જે બાદ અલગ અલગ જગ્યાએ રોકાયા બાદ વકીલની સલાહ લઈ બંને સાથે રહેવા માંગતા હોવાથી તારીખ 16 માર્ચ 2026 ના રોજ બિકાનેર ખાતે મૈત્રી કરાર કરી લીધા હતા. હાલમાં તેઓ અમદાવાદના વટવા ખાતે આયોજન નગરમાં રૂમ ભાડે રાખીને રહેતા હતા અને અમદાવાદમાં દવાની ફેક્ટરીમાં નોકરી કરતા હતા.
યુવક યુવતીનું અપહરણ અને લૂંટ
બંને અમદાવાદ રહેતા હોવાની યુવતીના પરિજનોને ખબર પડતા તેઓ 2 એપ્રિલ 2026ના રાત્રે આશરે સાડા દસ કલાકે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં પહોંચી રૂમ પર ધસી આવ્યા હતા. જ્યાં દરવાજો ખોલાવી પોલીસમાં હાજર થવાનું છે કહી મોબાઈલ રોકડ રકમ 32000 દાગીના અને ડોક્યુમેન્ટસ લઈ અપશબ્દો બોલી બંનેનું એક જ ગાડીમાં અપહરણ કરી લીધું હતું. જોકે આગળ જતા યુવતીને યુવકથી અલગ કરી અન્ય ગાડીમાં લઈ જઈ યુવકનુ અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું હતું.
અમાનુષ અત્યાચાર અને તાલિબાની સજા
યુવકે ફરિયાદમાં લખાવ્યું છે કે, બાદમાં તેને અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ જઈ નિવસ્ત્ર કરી હસમુખ માળી અને અન્ય શખ્સોએ અત્યાચાર ગુજાર્યો. યુવકના ગુદાના ભાગે ટ્યુબ નાખી ઈન્જેક્શનની સોયો ભોંકી. એટલું જ નહી મોઢા, આંખો અને ગુદાના ભાગે પ્રવાહીનો ફુવારો માર્યો જેથી અસહ્ય બળતરા થતા યુવકે રાડ પાડતા તેને માર માર્યો. જે બાદ છરા, લોખંડની પાઈપો અને પટ્ટા વડે બેરહેમીથી ફટકાર્યો નશીલી સિગરેટ પીવડાવી અને પાણી માગ્યું તો ટોયલેટનું પાણી પીવડાવ્યું. આટલું ઓછું હોય તેમ મહિલાના કપડાં પહેરાવી બળજબરી ડાન્સ કરાવી વિડિયો ઉતાર્યો.
યુવક કેવી રીતે હોસ્પિટલ પહોંચ્યો?
તાલીબાની સજા આપી અમાનવીય અત્યાચાર ગુજારી તેને ડૂવા ગામની સીમમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો જ્યાં લોકો તેને જ્યા સમાજની મીટીંગ મળી હતી, ત્યાં લઈ પહોંચ્યા પરંતુ યુવકની હાલત ગંભીર જણાતા તાત્કાલિક સબંધીઓ દ્વારા તેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે હોસ્પિટલમાં પહોંચી યુવકની ફરિયાદ લઈ કાર્યવાહી કરી છે.
પોલીસે શું કાર્યવાહી કરી?
આ સમગ્ર ઘટનામાં થરાદ પોલીસે અપહરણ, લૂંટ સહિત અમાનવીય અત્યાચાર ગુજારનારા 12 લોકો સામે નામ જોગ અને 12 અજાણ્યા લોકો સહિત 24 લોકો સામે ગંભીર કલમો સાથે યુવકની ફરિયાદના આધારે ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર ચિરાગ ચૌધરીએ સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ આરંભી છે.
નોંધનીય છે કે યુવક-યુવતીના પ્રેમ સંબંધમાં પરિજનો દ્વારા તાલિબાની સજા આપવાના અનેક બનાવો અગાઉ પણ સામે આવી ચૂક્યા છે, ત્યારે વધુ એક બનાવ વાવ-થરાદ જિલ્લાના થરાદ પંથકમાંથી સામે આવ્યો છે. જેમાં યુવતી સાથે ભાગી જનાર અને મૈત્રી કરાર કરનાર યુવકને યુવતીના પરિજનોએ તાલીબાની સજા આપવા સાથે અમાનુષ અત્યાચાર ગુજારવાની તમામ હદો પાર કરી લીધી છે. જોકે બીજીતરફ ગંભીર ઈજાઓથી પીડાતો યુવક હાલતો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ત્યારે પોતાની દીકરી સાથે મૈત્રી કરાર કરનારા યુવકને આટલી બેરહેમીથી મારમારી અત્યાચાર ગુજારી કાયદો હાથમાં લેનારા લોકોને પોલીસ ક્યારે ઝડપે છે અને કેવો પાઠ ભણાવે છે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે.
