પલસાણાના કારેલીમાં ધૂળેટી રંગોત્ત્સવમાં નજીવી બાબતે યુવકની હત્યા, સાત આરોપીની અટકાયત
સુરત જિલ્લાના પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા કારેલી ગામમાં ધૂળેટીના પર્વ પર રંગો રમવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી.
Published : March 5, 2026 at 3:09 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા કારેલી ગામમાં ધૂળેટીના પર્વ પર રંગો રમવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસે આ મામલે કુલ સાત આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
રંગ ના રમવા જેવી બાબતે યુવકની હત્યા
મળતી માહિતી પ્રમાણે, કારેલી ગામમાં રહેતો 18 વર્ષીય રાજકુમાર પલટુરામ બિંદ પોતાના પરિવાર સાથે રંગોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અન્ય એક પરિચિત યુવક ત્યાં રંગ રમવા માટે આવ્યો હતો. જોકે, ત્યાં મહિલાઓ હાજર હોવાથી રાજકુમારે તેને રંગ રમવાની ના પાડી હતી અને 'તું અમારી સાથે રંગ નહીં રમે' તેમ કહી ધક્કો મારી કાઢી મુક્યો હતો. આ બાબતનું મનદુ:ખ રાખીને યુવક પોતાના ઘરે ગયો હતો અને અન્ય સાત શખ્સોને બોલાવીને લાવ્યો હતો અને રાજકુમાર અને તેના પરિવાર સાથે હાથાપાઇ કરી હતી.
આ હિંસક ઝઘડા દરમિયાન ઉશ્કેરાયેલા હુમલાખોરોએ ઘરની બારીનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો. એ જ કાચના ટુકડા વડે રાજકુમારના ગળાના ભારે જીવલેણ ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા હતા, જેને કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને સાત આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
"રંગોત્સવ દરમિયાન થયેલી નજીવી બોલાચાલીમાં આ હત્યાનો બનાવ બન્યો છે. પોલીસે તમામ સાતેય આરોપીઓની અટકાયત કરી લીધી છે. આ તમામનો પૂર્વ ઇતિહાસ તપાસવામાં આવી રહ્યો છે અને તેમને કડકમાં કડક સજા થાય તે દિશામાં PI તપાસ ચલાવી રહ્યા છે."
