નવા વર્ષના દિવસે જ દંપતી ખંડીત થયું, બીજા માળેથી નીચે પટકાયેલા પતિનું મોત
નવા વર્ષના દિવસે ઓલપાડના કુડસડ ગામે એક દંપતીની જોડી ખંડીત થઈ હતી. બીજા માળેથી પગ લપસતા નીચે પટકાયેલા એક પરણિત યુવકનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું.
Published : October 23, 2025 at 7:37 PM IST
સુરત: મૂળ ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાના અને હાલ સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કુડસડ ગામે ચિરાગ રેસીડેન્સીમાં રહેતા 35 વર્ષીય યુવક કે જે નોકરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો તેનું અકાળે મૃત્યું થતાં પરિવારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે રાત્રિના 9.00 વાગ્યાની આસપાસ યુવક ગેલેરીમાં હતો તે દરમિયાન અચાનક તેનો પગ લપસી જતા તેને શરીરનું સંતુલન ગુમાવી દીધું હતું અને ગેલેરીની સેફ્ટી ગ્રિલ સાથે લટકાઈ ગયો હતો.
લટકેલા પતિની બૂમાબૂમ સાંભળી ઘરમાંથી પત્ની પિંકી દોડી આવી હતી અને હાથ પકડી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે પતિ હાથમાંથી છટકી જતા તે બીજા માળેથી જમીન પર પટકાયો હતો.
આટલી ઊંચાઈ પરથી પટકાતા માથાના ભાગે તેમજ શરીરના વિવિધ ભાગે તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી અને ઘટના સ્થળે જ તેનું મોત નિપજ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાની જાણ કીમ પોલીસ અને 108ની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી. મૃતદેહનો કબજો લઈને PM અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે હાલ કીમ પોલીસે મૃતકની પત્નીની ફરિયાદ લઈને હાલ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.