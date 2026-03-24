ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં ગેસના બાટલાની કાળાબજારી કરતો શખ્સ ઝડપાયો, 1 લાખ 7 હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત

SOGની ટીમે LPG ગેસના સંકટ વચ્ચે ગીર સોમનાથના સુપાસી ગામમાં 30 બોટલ સાથે શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો

ગીર સોમનાથમાં ગેસના બાટલાની કાળાબજારી કરતો શખ્સ ઝડપાયો
ગીર સોમનાથમાં ગેસના બાટલાની કાળાબજારી કરતો શખ્સ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 8:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વેરાવળ: મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા ઇરાન-ઇઝરાયેલ વચ્ચેના તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના પુરવઠા પર અસર થઇ છે. ગુજરાતમાં પણ ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ LPG ગેસ સિલિન્ડરનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે ગીર સોમનાથમાં ગેસના બાટલાની કાળા બજારી કરતા શખ્સને પોલીસે ઝડપી લીધો છે. પોલીસે આ શખ્સ પાસેથી ગેસની 30 બોટલ કબ્જે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ગીર સોમનાથમાં ગેસના બાટલાની કાળા બજારી કરતો શખ્સ ઝડપાયો

પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા સુપાસી ગામમાં SOGની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડા પાડી લખમણભાઇ ઉર્ફ ગોપાલ વસાભાઇ બારડ (ઉ.વ.38)ને ઝડપી લીધો હતો. તપાસ દરમિયાન શખ્સ પોતાના ગોડાઉનમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઘરેલુ તથા કોમર્શિયલ LPG ગેસના બાટલાનું રીફિલિંગ કરી વધારાના ભાવે કાળા બજારમાં વેચાણ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

પોલીસે સ્થળ પરથી કૂલ 30 ગેસના બાટલા (ખાલી અને ભરેલા) કબ્જે કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, ગેરકાયદેસર રીફિલિંગ માટે વપરાતી 2 ઇલેક્ટ્રિક મોટર, 4 રેગ્યુલેટર-નળી સેટ તથા 1 વજન કાંટો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મુદ્દામાલની કૂલ કિંમત અંદાજે 1,07,320 જેટલી આંકવામાં આવી છે.

ગીર સોમનાથમાં ગેસના બોટલની કાળા બજારી કરવામાં આવતી હતી
ગીર સોમનાથમાં ગેસના બોટલની કાળા બજારી કરવામાં આવતી હતી (ETV Bharat Gujarat)

પકડાયેલા શખ્સ પાસે કોઇપણ પ્રકારની કાયદેસર મંજૂરી કે પરમીટ ન હોવાનું સામે આવતા તેના વિરૂદ્ધ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ છે. જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલ વધુ તપાસ અને કાર્યવાહી માટે મામલતદાર, વેરાવળ ગ્રામ્યને સોપવામાં આવ્યો છે.

ગીર સોમનાથ પોલીસે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે સંકટની આ પરિસ્થિતિમાં જનતાની જરૂરિયાતનો લાભ લઇ ગેરવાજબી નફો કમાવનારાઓને કોઇ પણ રીતે છોડવામાં નહીં આવે.

SOGની ટીમે ગેસની 30 બોટલ સાથે શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો
SOGની ટીમે ગેસની 30 બોટલ સાથે શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

LPG CYLINDER CRISIS
LPG CYLINDER
LPG CYLINDERS BLACK MARKETING
LPG GAS PROBLEM
LPG CYLINDERS BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.