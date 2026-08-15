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જેતપુરમાં લુડો ગેમની શરત મોંઘી પડી: મિત્રએ જ મિત્ર પર કર્યો તીક્ષ્ણ હથીયાર વડે હુમલો, પોલીસે આરોપીને દબોચ્યો

લુડો ગેમમાં જીતેલા રૂપિયા ના આપતા મિત્રએ જ મિત્ર પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો

જેતપુરમાં લુડો ગેમની શરત મોંઘી પડી
જેતપુરમાં લુડો ગેમની શરત મોંઘી પડી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 12:50 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના જેતપુરમાં મોબાઇલ પર લુડો ગેમની શરત એક યુવકને મોંઘી પડી હતી. લુડો ગેમમાં જીતેલા રૂપિયા ના આપતા મિત્રએ જ મિત્ર પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી અને હુમલો કરનાર શખ્સને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

મોબાઇલ ગેમની રમત લોહિયાળ બની

જેતપુરમાં ફરિયાદી મુનાભાઇ મકવાણા અને આરોપી વિરપાલ નવાગઢ સરકારી હોસ્પિટલની બહાર આવેલા બાંકડા પર બેસીને મોબાઇલમાં લુડો ગેમ રમતા હતા. આ રમત દરમિયાન બન્ને વચ્ચે રોકડની શરત લાગી હતી.

મુનાભાઇએ લુડો ગેમ જીતી લીધી હતી. જીતેલા રૂપિયા મુનાભાઇએ પોતાની પાસે રાખ્યા હતા. થોડી વાર બાદ વિરપાલે મુનાભાઇ પાસેથી જીતેલા રૂપિયા પરત માંગ્યા હતા. જોકે, મુનાભાઇએ આ રૂપિયા આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ બાબતે બન્ને વચ્ચે બોલાચાલી શરૂ થઇ હતી.

જેતપુરમાં લુડો ગેમની શરત મોંઘી પડી (ETV Bharat Gujarat)

બોલાચાલી દરમિયાન આરોપી વિરપાલે મુનાભાઇની મોટર સાઇકલની ચાવી પડાવી લીધી હતી. ચાવી પરત માંગવા જતા આરોપી ઉશ્કેરાઇ ગયો હતો અને ગુસ્સામાં આવી તેને પોતાની પાસે રહેલા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે મુનાભાઇ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલા બાદ મુનાભાઇ ઘાયલ થયા હતા. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્ત મુનાભાઇને સારવાર માટે નવાગઢ સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. જોકે, ઇજા ગંભીર હોવાના કારણે ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તેમને વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ રિફર કર્યા હતા. હાલ મુનાભાઇની હાલત ગંભીર પરંતુ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી

બનાવની જાણ થતા જ જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસનો સ્ટાફ હોસ્પિટલ દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ઇજાગ્રસ્ત મુનાભાઇ મકવાણાની ફરિયાદ નોંધી હતી અને આ ફરિયાદના આધારે આરોપી વિરપાલની ધરપકડ કરી છે.

પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ IPC કલમ 118(1) અને જીપી એક્ટની કલમ 135 મુજબ ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપી પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલ તીક્ષ્ણ હથિયાર પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યું છે.

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