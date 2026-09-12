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રાજકોટમાં Instagram પર સ્ક્વૉડ્રન લીડર બની એરફોર્સમાં નોકરીની લાલચ આપી 1.95 લાખની ઠગાઈ: ગાંધીગ્રામ પોલીસે દબોચ્યો

ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઈલમાં એરફોર્સના યુનિફોર્મવાળા ફોટા, ફાઈટર જેટના વીડિયો મૂકી લોકોને છેતરતો હતો

ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઈલમાં એરફોર્સના યુનિફોર્મવાળા ફોટા, ફાઈટર જેટના વીડિયો મૂકી લોકોને છેતરતો હતો
ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઈલમાં એરફોર્સના યુનિફોર્મવાળા ફોટા, ફાઈટર જેટના વીડિયો મૂકી લોકોને છેતરતો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 7:31 PM IST

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રાજકોટ: સોશિયલ મીડિયામાં એરફોર્સના અધિકારીના નામે છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો રાજકોટમાં સામે આવ્યો છે. Instagram પર પોતાને ઇન્ડિયન એરફોર્સના સ્ક્વોડ્રન લીડર તરીકે ઓળખાવી યુવકને નોકરીની લાલચ આપી રૂ. 1.95 લાખ પડાવી લેનાર શખ્સને ગાંધીગ્રામ-2 (યુનિવર્સિટી) પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી ઝડપી પાડ્યો છે. આ કેસ સોશિયલ મીડિયા પર નોકરી શોધતા યુવાનો માટે લાલબત્તી સમાન છે.

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પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપીએ Instagram પર 'પ્રતિક ભારદ્વાજ' નામનું આકર્ષક પેજ બનાવ્યું હતું. પ્રોફાઈલમાં એરફોર્સના યુનિફોર્મવાળા ફોટા, ફાઈટર જેટના વીડિયો મૂકીને પોતે કર્ણાટકના બીદર એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે ભારતની પ્રખ્યાત સૂર્યકિરણ એરોબેટિક ટીમ (Surya Kiran Team) ની ફ્લાઈંગ બ્રાન્ચમાં સ્ક્વોડ્રન લીડર તરીકે ફરજ બજાવે છે તેવો ખોટો દાવો કર્યો હતો.

ફરિયાદી યુવક જે એરફોર્સમાં જોડાવા માંગતો હતો, તેને આરોપીએ વિશ્વાસમાં લીધો. "તારું સિલેક્શન હું કરાવી દઈશ, મારી ઓળખાણ છે" કહીને અલગ-અલગ બહાને - ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન ફી, મેડિકલ ટેસ્ટ, ટ્રેનિંગ ચાર્જ, યુનિફોર્મ ફીના નામે ઓનલાઈન બેંક ખાતામાં કુલ રૂ. 1,95,000 ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા. પૈસા લીધા બાદ આરોપીએ યુવકનો સંપર્ક ટાળવાનું શરૂ કર્યું અને Instagram ID બંધ કરી દેતા યુવકને છેતરાયાનો અહેસાસ થયો.

ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઈલમાં એરફોર્સના યુનિફોર્મવાળા ફોટા, ફાઈટર જેટના વીડિયો મૂકી લોકોને છેતરતો હતો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની ટેકનિકલ તપાસ અને ધરપકડ

ફરિયાદી દ્વારા ગાંધીગ્રામ-2 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે BNSની કલમ 318(4), 319(2), 204 તથા IT Actની કલમ 66(D) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.કે. ગોહિલના માર્ગદર્શન હેઠળ ASI સંજયભાઈ ઠાકર, હેડ કોન્સ્ટેબલ રાહુલ ઠાકુર અને કોન્સ્ટેબલ સાવનભાઈ વસોયાની ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ, Instagram IP એડ્રેસ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે આરોપીને ટ્રેસ કર્યો.

તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ કોઈ સ્ક્વોડ્રન લીડર નહીં, પરંતુ 33 વર્ષીય પ્રતિક મહેશભાઈ ભારદ્રાજ નામનો સામાન્ય યુવક છે. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી તેની પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલા બે મોબાઈલ - મોટોરોલા અને સેમસંગ F17 (કુલ કિંમત રૂ. 16,000) કબજે કર્યા છે. પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવી રહ્યું છે કે આરોપીએ આ રીતે અન્ય કેટલાય યુવાનોને પણ નિશાન બનાવ્યા હોવાની શક્યતા છે. તેના બેંક ખાતાની તપાસ ચાલી રહી છે.

આ કેસ બાદ રાજકોટ પોલીસે યુવાનોને અપીલ કરી છે કે, ઇન્ડિયન એરફોર્સ, આર્મી કે કોઈપણ સરકારી નોકરી માટે ક્યારેય Instagram, Facebook કે WhatsApp પર કોઈ પૈસા માંગતું નથી. ભરતી માત્ર સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જ થાય છે. કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ ગણવેશમાં ફોટો મૂકે એટલે તેને અધિકારી માની લેવો નહીં અને કોઈપણ પ્રકારની ઓનલાઈન રકમ ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા 100 વાર વિચારવું.

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