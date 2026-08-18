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અમદાવાદ: ગોતાના શો રૂમમાંથી ₹2.02 લાખની સોનાની ઘડિયાળ ચોરનાર શખ્સ ઝડપાયો

અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં વંદેમાતરમ રોડ પર આવેલા બ્રાન્ડેન્ડ ઘડિયાળના શો રૂમમાંથી 2.02 લાખની કિંમતની સોનાની ઘડિયાળની ચોરી થઇ હતી.

શો રૂમમાંથી ₹2.02 લાખની સોનાની ઘડિયાળ ચોરનાર શખ્સ ઝડપાયો
શો રૂમમાંથી ₹2.02 લાખની સોનાની ઘડિયાળ ચોરનાર શખ્સ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 2:45 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં વંદેમાતરમ રોડ પર આવેલા બ્રાન્ડેન્ડ ઘડિયાળના શો રૂમમાંથી 2.02 લાખની કિંમતની સોનાની ઘડિયાળની ચોરી થઇ હતી. સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસે આ કેસમાં 22 વર્ષીય યુવકની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે CCTV અને બાતમીના આધારે વિવાંતા હોટલની બહારથી આરોપીને ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

2.02 લાખની ઘડિયાળ સાથે શખ્સની ધરપકડ

બનાવની વિગત જોઇએ તો અમદાવાદના સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનના PI કે.એન.ભૂકણના જણાવ્યા અનુસાર, 16 ઓગસ્ટના રોજ 10 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યાની વચ્ચે શક્તિ ETC કોમ્પલેક્સમાં આવેલા ટાઇટન વર્લ્ડ અને ફાસ્ટટ્રેક શો રૂમમાંથી ટાઇટન નેબ્યુલા લેડીઝ ગોલ્ડ વોચની ચોરી થઇ હતી. આ ઘડિયાળની કિંમત ₹2.02 લાખ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

શો રૂમમાંથી ₹2.02 લાખની સોનાની ઘડિયાળ ચોરનાર શખ્સ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ગાંધીનગરના 58 વર્ષીય બળવંતભાઇ છનાલાલ પંચાલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે PI કે.એન.ભૂકણે તપાસ માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.

પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી

તપાસ દરમિયાન શોરૂમ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ ચકાસવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ પોલીસના બાતમીદારોને સક્રિય કરી આરોપીની ઓળખ અને તેના સંભવિત ઠેકાણા અંગે માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે વિવાંતા હોટલ બહાર આવેલા AMTS બસ સ્ટેન્ડ નજીક એક શખ્સને અટકાવી તેની તલાશી લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી ચોરી થયેલી ₹2.02 લાખની સોનાની ઘડિયાળ મળી આવી હતી.

પોલીસે આરોપીની ઓળખ પ્રદીપ કેદારસિંહ નાયક (22) તરીકે કરી છે. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવા જિલ્લાનો રહેવાસી છે અને હાલ અમદાવાદમાં રહી મજૂરીકામ કરતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

PI કે. એન. ભૂકણે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી અગાઉ કોઈ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલો હતો કે કેમ તેમજ આ ચોરીમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે BNSની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

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