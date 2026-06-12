પ્રોહિબિશનના ગુન્હામાં 26 વર્ષથી ફરાર શખ્સ ઝડપાયો: વલભીપુર તાલુકામાંથી વૃદ્ધ શખ્સ પકડાયો
ભાવનગર જિલ્લા પોલીસના પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડે તેને ઝડપીને વલભીપુર પોલીસને સોંપી આપ્યો છે.
Published : June 12, 2026 at 11:36 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2000માં પ્રોહિબિશનનો ગુન્હો નોંધાયો હતો તે શખ્સ 26 વર્ષ બાદ પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે. વર્ષ 2000માં આશરે 50 વર્ષનો હતો તે શખ્સ આજે 75 વર્ષનો થયો છે. ભાવનગર જિલ્લા પોલીસના પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડે તેને ઝડપીને વલભીપુર પોલીસને સોંપી આપ્યો છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં પેરોલ જમ્પ કે જામીન પર બહાર આવીને નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા ખાસ ‘નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવા સ્કોર્ડ’ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ સ્કોર્ડે જ 26 વર્ષથી ફરાર શખ્સને વલભીપુર તાલુકામાંથી ઝડપી લીધો છે.
પોલીસે ક્યાંથી પકડ્યો?
ભાવનગર જિલ્લામાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપવા માટે પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનના 26 વર્ષ જૂના ગુન્હાના આરોપી વલભીપુરના કલ્યાણપુર ચોકડી પાસે ખાખી કલરનો શર્ટ અને કાળા કલરનું પેન્ટ પહેરીને ઊભો હોવાની બાતમી મળી. સ્કોર્ડની ટીમ તરત જ સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ કરતાં બાતમીવાળો શખ્સ મળી આવ્યો. તેને ઝડપીને વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી આપ્યો.
શું હતો ગુન્હો?
વર્ષ 2000માં વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન અધિનિયમની કલમ 66(1)બી અને 65(એ) મુજબ ગુન્હો નોંધાયો હતો. આ ગુન્હામાં પકડાયેલ શખ્સ આરોપી હતો અને ત્યારથી જ સતત 26 વર્ષ સુધી ફરાર હતો. વયના કારણે તે વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો.
26 વર્ષથી આણંદમાં રહેણાંક
પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડે કલ્યાણપુર ચોકડી પાસેથી દલસુખભાઈ દેહુરભાઈ વહાણાકિયા (75)ને ઝડપી લીધા છે. તેઓ મજૂરીનું કામ કરે છે અને હાલમાં આણંદ જિલ્લાના વહેરાખાડી ખાતે રહે છે. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર વર્ષ 2000માં પતિ-પત્ની બંને સામે ગુન્હો નોંધાયો હતો. પોલીસ હાલમાં આગળની તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: