વિધાનસભામાં ‘મામુર’ શબ્દે જગાવી ચર્ચા! મંત્રીએ અર્થ સમજાવતા ગૃહમાં આશ્ચર્ય

ગુજરાત વિધાનસભામાં રમૂજી ક્ષણ જોવા મળી હતી. ‘મામુર’ શબ્દનો અર્થ સમજાવતા સમયે વિધાનસભામાં થોડી વાર માટે મજેદાર અને આશ્ચર્યજનક માહોલ સર્જાયો હતો.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત વિધાનસભા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ બજેટ સત્રમાં એક રમૂજી અને રસપ્રદ ઘટના બની હતી. ગૃહમાં ‘મામુર’ શબ્દ સાંભળતાં જ ઘણા ધારાસભ્યો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે સરકારને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારની ‘જળસંચય જન ભાગીદારી 2.0’ યોજના હેઠળ ગુજરાતને કેટલી રકમ મળી છે.

સરકાર તરફથી લેખિત જવાબમાં રકમની જગ્યાએ ફક્ત એક શબ્દ લખાયો હતો – ‘મામુર’. આ જવાબ વાંચતાં જ વિધાનસભામાં થોડી ક્ષણ માટે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી. શૈલેષ પરમારે તરત જ પૂછ્યું કે આ ‘મામુર’ શબ્દનો અર્થ શું છે?

ત્યારે પાણી પુરવઠા મંત્રી ઇશ્વર પટેલે ગૃહમાં સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે ‘મામુર’નો અર્થ શૂન્ય થાય છે. એટલે કે આ યોજના હેઠળ છેલ્લા 2 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતને કોઈ રકમ ફાળવી નથી. મંત્રીએ વધુમાં સમજાવ્યું કે સરકારી દસ્તાવેજો અને કામકાજમાં ‘મામુર’ એક ટેકનિકલ શબ્દ છે. જ્યાં કોઈ આંકડો ન હોય કે જવાબ શૂન્ય હોય ત્યાં આ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે.

મંત્રીએ કહ્યું કે ‘મામુર’નો મૂળ અર્થ “માગ્યા મુજબ રજૂ” એવો છે. એટલે કે માંગેલી માહિતી પ્રમાણે કોઈ આંકડો ઉપલબ્ધ નથી. આ સ્પષ્ટતા બાદ ગૃહમાં ચર્ચા શાંત થઈ ગઈ. પરંતુ એક નાનકડા શબ્દને કારણે વિધાનસભામાં થોડી વાર મજેદાર અને આશ્ચર્યજનક માહોલ સર્જાયો હતો. ઘણા ધારાસભ્યો માટે ‘મામુર’ શબ્દ નવી અને રસપ્રદ માહિતી બની ગયો હતો.

