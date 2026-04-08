ETV Bharat / state

મલ્લિકાર્જુન ખડગેના વિવાદાસ્પદ નિવેદન સામે ભાજપનો રાજ્યવ્યાપી વિરોધ, મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 5:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા તાજેતરમાં ગુજરાતીઓ માટે કરવામાં આવેલ 'અભણ' (અશિક્ષિત) જેવા વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ખડગે દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર માફી જાહેર કરવામાં આવી હોવા છતાં, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓએ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં વિરોધના સૂર તેજ કર્યા છે. ભાજપના નેતાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ગુજરાતીઓનું અપમાન કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં નહીં આવે અને આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમના વાણીવિલાસ અંગે તકેદારી રાખે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત, જેણે દેશને મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા વિભૂતિઓ આપ્યા છે અને જેના લોકોએ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે, તેમના માટે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીને ભાજપે સમગ્ર ગુજરાતનું અપમાન ગણાવી છે. આ મુદ્દે ભાજપના નેતાઓએ સુરેન્દ્રનગરના મેગા મોલ, ભરૂચના પાંચબતી વિસ્તાર અને તાપી જિલ્લાના વ્યારા શહેર સહિત અનેક સ્થળોએ મૌન ધરણાં અને પ્રદર્શનો કર્યા છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

તાજેતરમાં એક સાર્વજનિક કાર્યક્રમ દરમિયાન મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતીઓને લઈને નિવેદન આપ્યું હતું, જેમાં તેમણે ગુજરાતીઓને 'અભણ' (અશિક્ષિત) કહીને સંબોધિત કર્યા હતા. આ નિવેદન સામે તરત જ સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. પાછળથી ખડગેએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી માફી માંગી હતી, પરંતુ ભાજપના નેતાઓએ આ માફીને અપૂરતી ગણાવી છે અને જાહેરમાં માફી માંગવાની માંગ કરી છે.

ભાજપના નેતાઓનું કહેવું છે કે ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર માફી માંગીને આ મામલો પૂરો થતો નથી. ગુજરાતની આખી જનતાનું અપમાન કરનાર વ્યક્તિએ જાહેર સભામાં જઈને માફી માંગવી જોઈએ. ભાજપના આગેવાનોનું એમ પણ કહેવું છે કે ખડગે સહિત કોંગ્રેસના અન્ય નેતાઓએ અગાઉ પણ ગુજરાતીઓ સામે આવા વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા છે, જેમાં રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

પ્રદેશ ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. અનિલ પટેલનો પ્રહાર

ભાજપ પ્રદેશના મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. અનિલ પટેલે પત્રકાર પરિષદ યોજીને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ખડગેના નિવેદન સામે દિલ્હીમાં પણ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા વિરોધ નોંધાવામાં આવ્યો છે. ભાજપ આ નિવેદનને સખત શબ્દોમાં વખોડે છે.

ડો. અનિલ પટેલે સવાલ ઉઠાવ્યો, "શું કોંગ્રેસને ગુજરાતીઓથી કોઈ વાંધો છે? શું ગુજરાતીઓનો દેશપ્રેમ કોંગ્રેસને દેખાતો નથી? આ પ્રકારના નિવેદનો લોકોની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડે છે."

તેમણે ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસને નેહરુના સમયમાં સરદાર પટેલ સામે વાંધો હતો, ઇન્દિરા ગાંધીના સમયમાં મોરારજી દેસાઈની કામગીરીનો વિરોધ થયો હતો અને આજે કોંગ્રેસ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની કામગીરીનો સતત વિરોધ કરી રહી છે. તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યું, "રાહુલ ગાંધીની 'મોહબ્બતની દુકાન'માં ઝેર વેચાતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે."

ડો. અનિલ પટેલે અત્યંત વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "હું ડૉક્ટર તરીકે કહું છું કે ખડગેજી માનસિક રીતે બીમાર છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અગાઉ રાહુલ ગાંધીએ પણ ગુજરાતીઓ માટે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી હતી, જે કોંગ્રેસની માનસિકતા દર્શાવે છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપનું મોટું પ્રદર્શન

સુરેન્દ્રનગરના મેગા મોલ ખાતે ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા. તેઓએ ખડગેના નિવેદનનો વિરોધ કરતા ધરણાં અને સૂત્રોચાર કર્યા હતા. આ પ્રદર્શનમાં ભાજપના શહેર પ્રમુખ દેવાંગ રાવલ સહિત અનેક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

દેવાંગ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતીઓએ દેશની આઝાદીના સંગ્રામથી લઈને વિકાસની ગાથા સુધી અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું નિવેદન અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. અમે માંગ કરીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ ગુજરાતીઓ અંગે કોઈ વિવાદાસ્પદ નિવેદન ન કરે. અમે કોંગ્રેસને ચેતવણી આપીએ છીએ કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતીઓનું અપમાન સહન કરવામાં નહીં આવે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ખડગેએ માફી માંગી છે, પરંતુ આવી ભૂલ બીજી વખત ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ભાજપ ગુજરાતીઓના સન્માનની રક્ષા કરશે.

ભરૂચમાં પાંચબતી ખાતે મૌન ધરણું

ભરૂચ જિલ્લામાં પણ ભાજપ સક્રિય બન્યો છે. શહેરના પાંચબતી વિસ્તારમાં ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ મૌન ધરણું કરીને ખડગેના નિવેદનની કડક નિંદા કરી હતી. આ ધરણામાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી, ઉપપ્રમુખ નિરલ પટેલ, ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, શહેર પ્રમુખ જતીન શાહ અને માજી જિલ્લા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ ધર્મેશ મિસ્ત્રી સહિતના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા.

પ્રકાશ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત એ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની પાવન ભૂમિ છે. આવી ધરતીના લોકોને અભણ કહેવા એ તેમના યોગદાનનો અપમાન છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે ખડગેએ જવાબદારીપૂર્વક વર્તવું જોઈતું હતું. અમે તેમની તાત્કાલિક જાહેર માફીની માંગ કરીએ છીએ. જો માફી નહીં મળે તો અમારો વિરોધ વધુ ઉગ્ર બનશે."

તાપી જિલ્લાના વ્યારામાં મૌન પ્રદર્શન

તાપી જિલ્લાના વ્યારા શહેરમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા નજીક ભાજપ કાર્યકરોએ મોઢે કાળી પટ્ટી બાંધીને શાંતિપૂર્ણ મૌન ધરણું કર્યું હતું. કાર્યકરોએ હાથમાં પ્લેકાર્ડ લઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ પ્રદર્શનમાં જિલ્લા ભાજપના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોએ ભાગ લીધો હતો.

પ્રદર્શન દરમિયાન કોઈ નારા લગાવવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ શાંતિપૂર્ણ રીતે અસંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પ્લેકાર્ડમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરીને જાહેર માફીની માંગ કરવામાં આવી હતી. તાપી ભાજપના આગેવાનોનું કહેવું હતું કે ગુજરાતની જનતાનું અપમાન બરદાશ નહીં કરવામાં આવે.

રાજકીય અસરો અને ચૂંટણી સમીકરણો

નિષ્ણાતોના મતે આ સમગ્ર મામલો રાજકીય રીતે ગરમાયો છે, ખાસ કરીને જ્યારે રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. આવા સમયે ગુજરાતીઓની લાગણી સાથે રમતા નિવેદનો ચૂંટણી સમીકરણોને અસર કરી શકે છે. ભાજપ આ મુદ્દાને ચૂંટણીમાં મહત્વના મુદ્દા તરીકે ઉછાળી શકે છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે આ નિવેદન પડકારરૂપ બની શકે છે.

રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ પ્રકારના વિવાદો ચૂંટણીના માહોલમાં વધુ તીવ્ર બની જાય છે. મતદારોની ભાવનાઓને અસર કરતી બાબતો પક્ષો માટે રાજકીય લાભ અથવા નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. ખડગેના નિવેદનથી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની છબી પર શું અસર પડે છે તે આવનારા દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.

કોંગ્રેસ તરફથી હજુ કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા નહીં

આ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા કે સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી. ખડગેએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર માફી માંગી લીધી છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર વલણ અપનાવવામાં આવ્યું નથી. આને લઈને રાજકીય ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

એક તરફ ભાજપ રાજ્યભરમાં વિરોધના કાર્યક્રમો કરી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના સ્થાનિક નેતાઓ આ મામલે મૌન જાળવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ આ મુદ્દાને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે તે જોવાનું રહેશે.

ગુજરાતીઓની સન્માનની લડાઈ આગળ વધશે: ભાજપ

ભાજપના આગેવાનોનું કહેવું છે કે આ માત્ર એક રાજકીય મુદ્દો નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતીઓના સન્માનનો પ્રશ્ન છે. ગુજરાતીઓએ આજે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પોતાની મહેનત અને હોંશિયારીથી ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમને અભણ કહેવા એ તેમની સિદ્ધિઓનું અપમાન છે.

ભાજપે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આગામી દિવસોમાં પણ ગુજરાતીઓના અપમાનના વિરોધમાં પ્રદર્શનો ચાલુ રહેશે. જો કોંગ્રેસ તરફથી યોગ્ય માફી નહીં આવે તો આ આંદોલનને વધુ વ્યાપક સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. ગુજરાતીઓના સન્માનની લડાઈ કોઈપણ કિંમતે લડવામાં આવશે, એવો હુંકાર ભાજપના નેતાઓએ કર્યો છે.

નિષ્કર્ષ

મલ્લિકાર્જુન ખડગેના એક નિવેદને સમગ્ર ગુજરાતના રાજકારણમાં હાહાકાર મચાવી દીધો છે. ભાજપે આ મુદ્દે રાજ્યભરમાં વિરોધના કાર્યક્રમો યોજ્યા છે અને કોંગ્રેસ સામે મોરચો ખોલ્યો છે. ખડગેની માફી બાદ પણ ભાજપ શાંત નથી બેઠો. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે વધુ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળવાની શક્યતા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે કોંગ્રેસ આ મામલે કેવી સ્પષ્ટતા કરે છે અને આ મુદ્દો આગામી ચૂંટણીઓને કેટલી હદ સુધી પ્રભાવિત કરે છે.

TAGGED:

GUJARAT INSULT CONTROVERSY
KHARGE APOLOGY REJECTED
BJP SILENT PROTEST
CONGRESS LEADERS WARNING
KHARGE INSULT ROW

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.