રણકાંઠાના આ ગામમાં 1 વ્યક્તિની સામે 7 વૃક્ષ, હરિયાળી એટલી કે આવતા-જતા લોકો જોવા માટે રોકાઈ જાય છે

ગ્રામજનોના સહિયારા પ્રયાસથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું માલણપુર ગામ રણકાંઠે હોવા છતાં હરિયાળી માટે પ્રેરણારૂપ બન્યું છે

Published : March 25, 2026 at 8:48 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત ઊંચો થઈ રહ્યો છે, તેમાં પણ રાજ્યના સૌથી ગરમ જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે ઉનાળાના સમયગાળામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી નજીક પહોંચી જતો હોય છે જિલ્લામાં રણ વિસ્તાર વધુ આવેલો છે. આવામાં જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના રણકાંઠે આવેલું માલણપુર ગામ જિલ્લા માટે પ્રેરણાદાયી બની રહ્યું છે.

વધતા તાપમાનને અટકાવવા ગ્રામજનોનો સંકલ્પ

ગામના લોકોએ એક ધતા તાપમાનને ઘટાડવા માટે વૃક્ષોની સંખ્યામાં વધારો કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. એક તરફ જ્યાં સમગ્ર વિશ્વ પર ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર છે. તેના ઉપર કંટ્રોલ લાવવા માટે વૃક્ષોનો ઉછેર કરવા માટે સરકાર અને તંત્ર દ્વારા સતત તાકીદ કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માલણપુર ગામના લોકો દ્વારા સ્વેચ્છિક ગામ હરિયાળુ બને તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા છે. માલણપુર ગામની વસ્તી કુલ 1200 જેટલી ચોપડે નોંધાયેલી છે બીજી તરફ ગામમાં હરિયાળી ક્રાંતિ સર્જવા માટે ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવેલા અથાક પ્રયત્નને પરિણામે ગામમાં હાલ 7000 થી વધુ વૃક્ષો છે અને ગામ હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી હરિયાળુ ગામ બની ગયું છે.

અન્ય સ્થળોની તુલનાએ 5-7 ડિગ્રી ઓછું તાપમાન

ગામમાં તમામ લોકો દ્વારા સંકલ્પ કરાયો છે કે ગામમાં ઘરની બહાર આવેલી જગ્યાઓમાં જાહેર જગ્યાઓમાં ફરજિયાત વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું અને તેનું જતન કરવું. હાલના તબક્કામાં ગામમાં એક વ્યક્તિ દીઠ સાત વૃક્ષોનું વાવેતર કરી અને તેનું જતન કરવામાં આવ્યું છે. ઉનાળામાં રણકાંઠાના ગામોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતું હોય છે પરંતુ આ ગામમાં વૃક્ષોની સંખ્યા વધુ હોવાના કારણે વાતાવરણને કંટ્રોલમાં કરી શકાયું છે અને જ્યારે રણનું તાપમાન 45 ડિગ્રી હોય ત્યારે આ ગામનું તાપમાન 38 થી 40 ડિગ્રી સુધી નોંધાતું હોય છે.

હરિયાળીને લીધે પક્ષીઓની સંખ્યા પણ વધુ

આ ગામમાં ખાસ કરીને જે વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે જેમાં વડ, લીમડો, પીપળ, આંબો, આસોપાલવ જેવા વૃક્ષોનો સમાવેશ થાય છે. વૃક્ષો વધુ હોવાના કારણે આ ગામમાં પક્ષીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો નોંધાયો છે. ચકલીઓ હોય કે પછી લુપ્ત થતી જતી કોયલો કાગડા કબુતર જેવા પક્ષીઓ પણ રણ કાઠે લીલુછમ બનેલા હરીયાળા ગામ માલણપુરમાં આવી અને વસવાટ કરે છે. વૃક્ષોની સંખ્યા વધુ હોવાના કારણે આ ગામમાં પક્ષીઓ અને પણ છાયડો મળી રહે છે અને જમવાની પૂરતી વ્યવસ્થા પણ મળી રહે છે.

આવતા-જતા લોકો હરિયાળી જોઈ થાક ખાવા ઊભા રહે છે

માલણપુર ગામના સરપંચ હરેશ પટેલ જણાવે છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અમારું ગામ સૌથી હરિયાળું છે. બહારની સરખામણીએ તમને ગામના તાપમાન ઓછું હોવાનો અહેસાસ થશે, અહીં બહારથી નીકળતા લોકો પણ થોડીવાર માટે થાક ખાવા ઊભા રહે છે, ઠેર-ઠેર તમને પશુ-પક્ષીઓ પણ બેઠેલાં જોવા મળશે. અમારા ગામમાં 1200-1300ની વસ્તીની સામે હાલ 8-9 હજાર વૃક્ષો છે. અમે છેલ્લા 8-9 વરસ દરમિયાન આ વૃક્ષો વાવ્યા છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર ગામમાં CCTV કેમેરા છે. માલણપુર સુરેન્દ્રનગરનું CCTV ધરાવતું સૌપ્રથમ ગામ છે.

માલણપુર ગામના જાદવ જીવાભાઈ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે આ રણકાંઠાનું ગામ છે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ ગરમી પડે છે પરંતુ આ ગામ ઉપર તેની કોઈ અસર નથી પડતી તેનું એકમાત્ર કારણ છે કે ગામમાં વૃક્ષોની સંખ્યા વધુ છે. જિલ્લામાં જે તાપમાન હોય છે તેના કરતાં ત્રણથી ચાર ડિગ્રી જેટલું તાપમાન ગામમાં ઓછું રહે છે. આને લીધે અમારે ત્યાં પક્ષીઓની સંખ્યા પણ સારી એવી છે. આજુબાજુના ગામના લોકો અમારા ગામને મુલાકાત લે છે અને વૃક્ષોના વાવેતર તથા ઉછેર માટે પ્રેરણા લે છે.

