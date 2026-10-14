જામનગરમાં રિલાયન્સની બોલિવૂડ નવરાત્રી, મલાઇકા અરોરાએ ગરબા રમી ખેલૈયાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
નવરાત્રીમાં ત્રીજા દિવસે બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ મલાઇક અરોરાએ ખાસ હાજરી આપી હતી અને બોલિવૂડ ગીતની સાથે ગરબા રમ્યા હતા.
Published : October 14, 2026 at 9:16 AM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં હાલ નવરાત્રીનો માહોલ બરાબરનો જમાન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના પેરિસ ગણાતા જામનગરમાં પણ બોલિવૂડ સ્ટાર્સે નવરાત્રીને ખાસ બનાવી છે. જામનગરમાં આવેલી રિલાયન્સ ટાઉનશીપ ખાતે આયોજિત નવરાત્રી મહોત્ત્સવે ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું છે. આ નવરાત્રીમાં ત્રીજા દિવસે બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ મલાઇક અરોરાએ ખાસ હાજરી આપી હતી અને બોલિવૂડ ગીતની સાથે ગરબા રમ્યા હતા.
નવરાત્રીના ત્રીજા દિવસે મલાઇકા અરોરાએ આપી હાજરી
આ નવરાત્રીમાં ટ્રેડિશનલ ગરબાની સાથે સાથે બોલિવૂડના ગ્લેમરનો અદભુત સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. દરરોજ નવા નવા સેલિબ્રિટી જામનગરના મહેમાન બની રહ્યા છે અને ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે. જામનગરમાં રિલાયન્સ ટાઉનશિપમાં આયોજિત ગરબામાં ત્રીજા દિવસે બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ મલાઇકા અરોરાએ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું.
નવરાત્રીના ત્રીજા દિવસે ગ્લેમરસ અને ફિટનેસ આઇકોન ગણાતી અભિનેત્રી મલાઇકા અરોરાએ જામનગરમાં ભવ્ય એન્ટ્રી કરી હતી. મલાઇકા અરોરાએ રિલાયન્સ ખાતે નવરાત્રીના ત્રીજા દિવસે દેશી અંદાજમાં ગરબા કરીને ભારે ધૂમ મચાવી હતી. ટ્રેડિશનલ અને મોર્ડન લુકના અદભુત સમન્વય સાથે મલાઇકાએ ગ્રાઉન્ડમાં ખેલૈયાઓ સાથે ગરબાના શાનદાર સ્ટેપ્સ કર્યા હતા. તેણીની સ્માઇલ અને એનર્જીએ ઉપસ્થિત સૌના દિલ જીતી લીધા હતા. મલાઇકાની હાજરીથી રિલાયન્સ ટાઉનશીપના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં એક અલગ જ ઝગમગાટ જોવા મળ્યો હતો અને તેને જોવા માટે લોકોમાં ભારે ક્રેઝ જોવા મળ્યો હતો.
જામનગરમાં નવરાત્રીમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સનો જમાવડો
નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે બોલિવૂડના જાણીતા અને એનર્જેટિક એક્ટર વરૂમ ધવને હાજરી આપી હતી. વરૂણ ધવને ખેલૈયાઓ સાથે ગરબા રમીને વાતાવરણમાં અનેરો જોશ ભરી દીધો હતો. બીજા નોરતે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને ટેલેન્ટેડ અભિનેત્રી તાપસી પન્નુ જામનગરના મહેમાન બન્યા હતા. આ બન્ને કલાકારોએ પણ ઢોલના તાલે ઝૂમીને રિલાયન્સ ટાઉનશીપના ખેલૈયાઓ સાથે મન મુકીને નવરાત્રીની ઉજવણી કરી હતી. ત્રીજા દિવસે મલાઇકા અરોરાએ હાજરી આપી હતી. નવરાત્રીમાં રશ્મિકા મંદાના,કૃતિ સેનન, રણવીર સિંહ સહિતના સ્ટાર્સ પણ જોવા મળશે.
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