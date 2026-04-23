અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: મક્તમપુરા વોર્ડના શું છે મુદ્દા? પાણી-આરોગ્ય અને શિક્ષણને લઇને શું કહે છે જનતા

Published : April 23, 2026 at 2:48 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 2:55 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ETV ભારતે મક્તમપુરા વોર્ડમાં લોકોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી કોંગ્રેસના એક ઉમેદવાર અને AIMIMના ત્રણ ઉમેદવારોએ જીત મેળવી હતી. આ વોર્ડમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગે જણાવ્યું હતું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 2026ના ઇલેક્શનમાં એક નવું જ રીઝલ્ટ આવશે. હું છેલ્લા ચાર ટર્મથી આ વિસ્તારનો કોર્પોરેટર રહી ચૂક્યો છું અને હવે પાંચમી વખત મને ટિકિટ મળી છે. આ વિસ્તારના લોકો મને દિલથી ઓળખે છે એટલે આ વખતે પણ તેમનો પ્રેમ મને મળશે.

મક્તમપુરા વોર્ડના મતદારોએ જણાવ્યું કે, મકતમપુરા વિસ્તારમાં પાણીનો અભાવ, પાણીની નિકાલની સમસ્યા, ઓછા પાણી આવવાની સમસ્યા અને ગંદા પાણીની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. લોકોને હજુ સુધી મૂળભૂત સુવિધા મળતી નથી. આજે પણ મક્તમપુરામાં ટેન્કર રાજ ચાલે છે અને પાણી માટે લોકો લાઇનો લગાવે છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હિતેન્દ્ર પીઠડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, મક્તમપુરા વોર્ડમાં ભેદભાવની રાજનીતિ ચાલે છે. વેજલપુર વિધાનસભા વિસ્તારમાં આવતા જ જોધપુર અને વેજલપુર વોર્ડમાં મોટા આઇકોનિક રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે પણ મક્તમપુરા વોર્ડમાં પાણી અને ડ્રેનેજની સમસ્યાઓથી લોકો ત્રાહિમામ છે. આ વિસ્તારમાં શિક્ષણ માટે કોઇ મોટી સ્કૂલ નથી, આરોગ્યની સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નૂરજહાં દીવાને જણાવ્યું હતું કે, જુહાપુરા મકતનપુરાની પ્રાથમિક સુવિધાઓને લઈને અમે ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ. જુહાપુરામાં મહિલાઓ પાસે રોજગારી નથી, યુવાનો બેકાર જોવા મળે છે. વેજલપુરના ધારાસભ્ય જુહાપુરાને ચંડોળા નહીં બનવા દઇએ એવા નિવેદન આપી રહ્યા છે. અમે નફરતની રાજનીતિને બંધ કરવા માંગીએ છીએ.

મક્તમપુરા ભાજપના ઉમેદવાર અભય વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે અમને પુરી આશા છે કે અમે મક્તમપુરામાં જીત મેળવીશું. અમને સર્વ સમાજનો ટેકો મળી રહ્યો છે. મક્તમપુરામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કોંગ્રેસ અને AIMIMના કાઉન્સિલર હતા તેઓએ પ્રજાના કામ કર્યા નથી.

ભાજપના ઉમેદવાર ગોપાલ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, મક્તમપુરા વિસ્તારમાં પાણી અને ગટરની ગંભીર સમસ્યાઓ છે, તેનું નિરાકરણ હજુ સુધી આવ્યું નથી. હવે લોકો જાગૃત થઇ ગયા છે.

ભાજપના નેતા સુફી અનવર હુસેન શેખે જણાવ્યું હતું કે, મુસ્લિમ પોતાના હકો માટે જાગૃત થઈ ગયા છે. મક્તમપુરાના લોકો વિકાસ માંગે છે.મક્તમપુરામાં સ્કૂલો બંધ થઇ તો બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે સ્કૂલ ચાલુ કરાવી હતી.

વેજલપુરના ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, મારી પાસે વોર્ડ છે જેમાં મક્તમપુરા પણ સામેલ છે અને એના માટે અમે બહુ જ કામ કરી રહ્યા છીએ. આ વિસ્તારમાં બ્રિજ બની રહ્યો છે. આરોગ્ય સેન્ટર અને ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે. નવી સ્કૂલ અને મહિલાઓ માટે હોસ્ટેલ પણ બનાવવામાં આવી રહી છે. વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ટ્રંક લાઇન બનાવવામાં આવી રહી છે. લોકો અમારા પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે એટલે આ વખતે અમારા ઉમેદવારને જરૂર સફળતા મળશે.

