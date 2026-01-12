સુરેન્દ્રનગરમાં મકરસંક્રાંતિ પહેલા મંદીનો માહોલ, પતંગ-દોરીના ભાવમાં 20થી 25 ટકાનો વધારો
સુરેન્દ્રનગરમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળતા આ વખતે પતંગ-દોરીનો ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ બને તેમ લાગી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર: ઉતરાયણને બે દિવસની વાર છે ત્યારે તે પહેલા સુરેન્દ્રનગરના પતંગ-દોરી બજારમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પતંગ-દોરી ખરીદવા લોકોની ભીડ ના ઉમટતા વેપારીઓમાં ચિંતાનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળતા આ વખતે પતંગ-દોરીનો ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ બને તેમ લાગી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં ઉતરાયણમાં મંદીનો માહોલ
મકરસંક્રાંતિના પર્વને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની પતંગ-દોરીની બજારો સુમસામ નજરે પડી રહી છે. પતંગ અને દોરીના ભાવામાં વધારો થતા પણ લોકોની ભીડ ઘટી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. પતંગના ભાવમાં 20 ટકા જેટલો વધારો થયો હોવાનું વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે તો દોરીના ભાવમાં પણ 25 ટકા જેટલો ભાવ વધારો થયો છે જેને લઇને મોંઘવારીનો માર આમ જનતા ઉપર પડી રહ્યો છે. બજારમાં લોકોની ભીડ ના જોવા મળતા વેપારીઓ પણ ચિંતામાં મુકાયા છે.
એક તરફ વેપારીઓ પતંગ અને દોરીનો સ્ટોક કરીને બેઠા છે ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ પણ કોઇપણ પ્રકારની ગરાગી ના જોવા મળતા વેપારીઓમાં નિરાશા વ્યાપી ગઇ છે. મકરસંક્રાંતિને બે દિવસની વાર છે ત્યારે છેલ્લા દિવસે ગરાગી નીકળે તેવી શક્યતાઓ વેપારીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પતંગ બનાવવા માટેની કમાન અને કાગળના ભાવ વધ્યા હોય અને રો મટીરીયલ્સ ના ભાવ વધ્યા હોવાના કારણે પતંગના ભાવોમાં 20 ટકા ભાવ વધારો છે અને કાચા દોરામાં ભાવ વધતાં તૈયાર થયેલી દોરીઓના ભાવમાં 25 ટકા જેટલો ભાવ હોવાનું વેપારીઓએ જણાવ્યું છે.
