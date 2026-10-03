અમદાવાદ: મકરબા બ્રિજ બન્યો માથાનો દુખાવો! કેપ્સ્યુલ ડાયવર્ઝનથી 15-20 મિનિટનો સમય બગડે છે
અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે મકરબા રેલવે ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ખૂલતાની સાથે જ આ બ્રિજ વિવાદમાં આવી ગયો છે.
Published : October 3, 2026 at 5:20 PM IST
રોશન આરા, અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 24 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે મકરબા રેલવે ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ખૂલતાની સાથે જ આ બ્રિજ વિવાદમાં આવી ગયો છે. મકરબા બ્રિજ વાહન ચાલકો માટે હવે માથાનો દુખાવો બની ગયું છે.
ટ્રાફિકમાંથી રાહત કે સમસ્યા?
અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટાડવા અને શહેરને ફાટકમુક્ત બનાવવાના હેતુથી કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે મકરબા બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. હવે મકરબા બ્રિજના કારણે લોકોને ગંભીર સમસ્યા પડી રહી છે. લોકોને લાંબા યુ ટર્ન લઇને ફરવું પડે છે. પરિણામે થોડી મિનિટોમાં કપાતો રસ્તાનું અંતર લાંબુ બની ગયું છે.
મકરબા ઓવરબ્રિજનું કામ આશરે દોઢ વર્ષ સુધી ચાલ્યું હતું અને તેના નિર્માણ પાછળ અંદાજે ₹98.60 કરોડનો ખર્ચ થયો. ફાટકમુક્ત અને વધુ સુગમ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાના હેતુથી બનાવાયેલા આ બ્રિજ પાસેથી લોકો સરળ અને ઝડપી અવરજવરની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા. જોકે, બ્રિજની આસપાસના ટ્રાફિક આયોજન અને યુ-ટર્નની વ્યવસ્થાને લઈને વાહનચાલકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે.
ઓટો રીક્ષા ચાલક સરફરાજ ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આ બ્રિજ બનવાથી બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. કેપ્સુલ ડાયવર્ઝન આપવાથી જ્યાં 20 મિનિટમાં પહોંચતા હતા ત્યાં હવે વધુ સમય જઇ રહ્યો છે. આ બ્રિજ ના બનાવ્યો હોત તો સારૂ હોત. સ્કૂલમાં જતા બાળકોને પણ તકલીફ પડે છે."
મકરબા ઓવરબ્રિજના છેડે આવેલી ગોકુલ નગર સોસાયટીમાં રહેતા રમેશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, ચાર રસ્તા બંધ કરીને ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે જેને કારણે અમને બહુ જ ફરીને આવવું પડે છે. અમારે આવવા અને જવામાં સમય બગડે છે. સોસાયટીમાં રહેનારા લોકોને પણ તકલીફ પડે છે.
સ્થાનિક મુન્નાભાઇ ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, અમે ગોકુલનગર હાઉસિંગ સોસાટીમાં રહીએ છીએ. અમારે છોકરાને સ્કૂલમાં લેવા અને મુકવા જવામાં તકલીફ પડે છે. બ્રિજ બનાવ્યા બાદ કેપ્સુલ ડાયવર્ઝન આપવાથી ટ્રાફિક થાય છે અને સમય પણ બગડે છે. આ બ્રિજને 50 મીટર વધારે બનાવ્યો હોત તો આ તકલીફ ના પડી હોત.
મયુર ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, હું મકરબા ગામમાં રહું છું. અઠવાડિયા પહેલા મકરબા બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું પણ બ્રિજ બનાવનારાઓને બુદ્ધિ ના પહોંચી કે બ્રિજ ઉતરતા જ ચાર રસ્તા આવે છે અને ટ્રાફિક થશે. ટ્રાફિક વધતા કેપ્સ્યુલ ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું જેને કારણે પ્રહલાદનગર ગાર્ડન તરફ જવું હોય તો રોજ 500 મીટર ફરીને જવું પડે છે. અમારી એક જ માંગ છે કે આ કેપ્સુલ ડાયવર્ઝનને ખોલવામાં આવે.
1. પ્રોજેક્ટની વિગત
- લંબાઈ: 636 મીટર, 4 લેન
- ખર્ચ: મૂળ અંદાજ રૂ. 70-87 કરોડ, પણ ફાઈનલ બિલ 98.60 કરોડ
- કનેક્ટિવિટી: મકરબા, વેજલપુરને કોર્પોરેટ રોડ અને SG હાઈવે સાથે જોડે છે
2. વિવાદ શેનો છે? ડિઝાઇન ખામી
- બ્રિજનો ઉતરાણનો છેડો સીધો જ સિગ્નલ વગરના કોર્પોરેટ રોડના ચાર રસ્તા પર ખુલે છે.
- બ્રિજ પરથી 60-70 ની સ્પીડે ઉતરતા વાહનો અને સામેથી આવતા વાહનો સામસામે આવી જાય છે.
- પરિણામ: લોકાર્પણના 24 કલાકમાં જ અનેક નાના-મોટા અકસ્માત, કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ.
3. કન્સલ્ટન્ટ વિવાદ
- આ બ્રિજની ડિઝાઇન 'ડેલ્ફ કન્સલ્ટન્સી'એ બનાવી હતી.
- આ જ એજન્સીને 2020માં રાજ્યના માર્ગ-મકાન વિભાગે ડિઝાઇનમાં ગેરરીતિ બદલ 3 વર્ષ માટે બ્લેકલિસ્ટ કરી હતી, પણ હાઈકોર્ટમાંથી સ્ટે લઈને AMCમાં કામ લઈ લીધું.
4. ઈમરજન્સી સેવા પર અસર
પ્રહલાદનગર ફાયર સ્ટેશન બિલકુલ બાજુમાં છે. ફાયરના મોટા 40 ફૂટના TTL વાહનો યુ-ટર્ન લઈ શકતા નથી, રિસ્પોન્સ ટાઈમ વધી ગયો છે. આ સૌથી ગંભીર વાંધો છે.
5. AMCનો અત્યારનો જુગાડ
ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરની રજૂઆત પછી ટ્રાફિક પોલીસે ત્યાં'કેપ્સ્યુલ જંક્શન' બનાવ્યું - એટલે બેરિકેડ મૂકીને સીધો રસ્તો બંધ કર્યો.- હવે લોકોને કોર્પોરેટ રોડ જવા માટે 300 મીટરનો વધારાનો યુ-ટર્ન લેવો પડે છે.
મકરબા ઓવરબ્રિજ પર કેપ્સ્યુલ ઓવરબ્રિજને લઇને AMC દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મકરબા બ્રિજનું લોકાર્પણ થયા બાદ બ્રિજના લેન્ડિંગ વિસ્તારમાં વાહનોની અવરજવર વધુ સુવ્યવસ્થિત અને સુરક્ષિત રહે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કેપ્સ્યુલ એપ્રોચ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. આ કેપ્સ્યુલ એપ્રોચના અમલીકરણથી બ્રિજ પરથી ઉતરતા અને મુખ્ય માર્ગ તરફ જતા વાહનો માટે માર્ગ વ્યવસ્થા વધુ સ્પષ્ટ બની છે, જેના પરિણામે ટ્રાફિકનો પ્રવાહ સરળ બન્યો છે અને વાહનચાલકોને વધુ અનુકૂળતા મળી રહી છે."
"ડિઝાઇનમાં કોઇ ફોલ્ટ નથી, લોકોએ આ કેપ્સ્યુલ સ્વીકારવી પડશે. હિતેશ બારોટ, મેયર, અમદાવાદ
સ્થાનિકો દ્વારા AMC પાસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી જરૂરી ફેરફાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
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