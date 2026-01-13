ઉત્તરાયણમાં હવે પક્ષીઓ કે માણસોના ગળા નહીં કપાય!, સુરતી યુવાનોએ બનાવી 'રોબોટિક પતંગ'
સુરતના યુવા એન્જિનિયર વિકી વખારિયા અને તેમની ટીમ દોરી કે પવન વગર ઉડતી રોબોટિક પતંગ બનાવી છે, જાણો આ પતંગની ખાસીયત
Published : January 13, 2026 at 1:55 PM IST
સુરત: ઉત્તરાયણનો તહેવાર આનંદનો છે, પણ કાચ પાયેલી જીવલેણ દોરી પક્ષીઓ અને નિર્દોષ વાહનચાલકો માટે કાળ સાબિત થતી હોય છે. સુરતના એક યુવાન વિકી વખારિયા અને તેમની ટીમે આ સમસ્યાનો એવો ક્રાંતિકારી ઉકેલ શોધ્યો છે કે, આખું વિશ્વ આ સુરતી ટેલેન્ટને સલામ કરી રહ્યું છે.
તેમણે એક એવી પતંગ તૈયાર કરી છે જે દોરી વગર અને પવનની ગેરહાજરીમાં પણ આકાશમાં લહેરાય છે. સુરતના યુવા એન્જિનિયર વિકી વખારિયા અને તેમની ટીમ ભાવેશ ગોસાઈ, પ્રથમ માવાપુરી અને પાર્થ લેકડિયાએ મળીને આ અનોખું ઈનોવેશન કર્યું છે.
પતંગની ખાસિયત
આ પતંગ ઉડાડવા માટે કોઈ દોરીની જરૂર નથી, એટલે અકસ્માતનો ભય શૂન્ય છે.
પવન ન હોય તો પણ આ પતંગ આકાશમાં રિમોટ કંટ્રોલથી ઉડી શકે છે.
આ પતંગ આકાશમાં લૂપ, રોલ અને ડાઈવ જેવા અદભૂત સ્ટન્ટ્સ કરી શકે છે.
રાત્રિના સમયે પતંગમાં લાગેલી LED લાઈટ્સ આકાશને રંગબેરંગી રોશનીથી ભરી દે છે.
PM મોદી સાથે ઉડાડી પતંગ, વિદેશમાં વગાડ્યો ડંકો
વિકીની આ શોધ માત્ર સુરત પૂરતી સીમિત નથી. આ ટીમે ઈન્ડોનેશિયા, સિંગાપોર અને ચીન જેવા દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ઇન્ડોનેશિયામાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે આ ટેકનોલોજી વિશે ચર્ચા કરવાની અને પતંગ ઉડાડવાની તક આ ટીમને મળી હતી. ચીનમાં આ ટીમે સિલ્વર પ્રાઈઝ જીતીને ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે.
વિકીએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ઉત્તરાયણમાં ગળા કપાવવાના અને પક્ષીઓના મોતની ખબરો વાંચીને તેમને ખૂબ દુઃખ થતું હતું. આ વિચારમાંથી જ તેમણે દોરી વગરની પતંગ બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. અત્યાર સુધીમાં તેમણે ૪ અલગ-અલગ ડિઝાઈનમાં 15થી વધુ પતંગો બનાવી છે. એક પતંગ બનાવવાનો અંદાજિત ખર્ચ ૪૦ થી ૪૫ હજાર રૂપિયા થાય છે.
પર્યાવરણ અને સુરક્ષાનો સંગમ
આ ઈનોવેશન સાબિત કરે છે કે ટેકનોલોજી જો માનવીય સંવેદના સાથે ભળે તો પર્યાવરણ અને જીવોનું રક્ષણ થઈ શકે છે. સુરતના આ યુવાનોએ બતાવ્યું છે કે "સુરતી લાલા" ધારે તો આસમાનમાં પણ પોતાની ટેલેન્ટનો ડંકો વગાડી શકે છે.