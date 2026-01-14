ETV Bharat / state

ધોરાજીના સુપેડી ગ્રામજનો મકરસંક્રાતિએ પોતાના ઘરે કેમ રસોઈ નથી બનાવતા, જાણો અનોખી પરંપરા

1500 વર્ષ પ્રાચીન શ્રી મુરલી મનોહર મંદિરના સાનિધ્યમાં આખું ગામ 'ધુવાડા બંધ' જમ્યું હતું.

સુપેડી ગામના લોકો મકરસંક્રાતિએ રસોઈ કેમ નથી બનાવતા
સુપેડી ગામના લોકો મકરસંક્રાતિએ રસોઈ કેમ નથી બનાવતા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 9:42 PM IST

રાજકોટ : મકરસંક્રાંતિ એટલે દાન, પુણ્ય અને ભક્તિનો અવસર ગણવામાં આવે છે, પરંતુ રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથકમાં આવેલા સુપેડી ગામે આ પર્વની ઉજવણી કંઈક અનોખી રીતે થાય છે. અહીં એક કે બે નહીં, પણ 2000 જેટલા પરિવારોએ આજે પોતાના ઘરે રસોઈ નથી બનાવી.

1500 વર્ષ પ્રાચીન શ્રી મુરલી મનોહર મંદિરના સાનિધ્યમાં આખું ગામ 'ધુવાડા બંધ' જમ્યું હતું. સુપેડી ગામની આ પરંપરા સામાજિક સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. શું છે આ પૌરાણિક પરંપરા અને કેવો રહ્યો સુપેડી ગામમાં આજનો માહોલ. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં.

ધોરાજીના સુપેડી ગ્રામજનો મકરસંક્રાતિએ પોતાના ઘરે કેમ રસોઈ નથી બનાવતા (ETV Bharat Gujarat)

રાજકોટના ધોરાજી પાસે આવેલું ઐતિહાસિક સુપેડી ગામ આજે કૃષ્ણભક્તિના રંગે રંગાયું હતું. પશ્ચિમના દ્વારકા અને ડાકોર જેવું જ મહાત્મ્ય ધરાવતા અને 1500 વર્ષ જૂના શ્રી મુરલી મનોહર મંદિરના આંગણે મકરસંક્રાંતિ નિમિત્તે ભવ્ય ઉત્સવનું આયોજન થયું હતું. અહીં મંદિરના સાનિધ્યમાં ત્રિવેણી સંગમ સર્જાય છે, જ્યાં હજારો ભાવિકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી હતી. આજના પાવન પર્વે મંદિરના મહંત અને સેવકગણ દ્વારા વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી.

શ્રી મુરલી મનોહર મંદિર
શ્રી મુરલી મનોહર મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

સુપેડી ગામની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં મકરસંક્રાંતિના દિવસે ગામના કોઈપણ ઘરમાં ચૂલો સળગતો નથી. ગામના તમામ નાના-મોટા 2000 જેટલા પરિવારોએ જાતિ-જ્ઞાતિના ભેદભાવ ભૂલીને, એક જ પંગતે બેસીને ભગવાનનો મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો. આ પરંપરા સામાજિક સમરસતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આ સાથે જ જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા ગૌશાળામાં લીલું ઘાસ અને પક્ષીઓને ચણ નાખી પુણ્યનું ભાથું બાંધવામાં આવ્યું હતું.

સુપેડી ગ્રામજનો
સુપેડી ગ્રામજનો (ETV Bharat Gujarat)
શ્રી મુરલી મનોહર મંદિર
શ્રી મુરલી મનોહર મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉત્સવમાં વિરમદળના માતા આઈ માતાના મઢ પરિવાર અને ભુવા આતા કનુ આતાના પરિવાર દ્વારા ભગવાન મુરલી મનોહરને નૂતન ધ્વજાજી અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. વાજતે-ગાજતે નીકળેલી આ શોભાયાત્રામાં ગામની મહિલાઓ અને ભાવિકો મન મૂકીને ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. પૂજ્ય બાલારામ બાપુના સાનિધ્યમાં યોજાયેલા આ મહોત્સવમાં શ્રદ્ધાળુઓની અતૂટ શ્રદ્ધા જોવા મળી હતી. મકરસંક્રાંતિનો સુરજ સુપેડી ગામ માટે એકતાનો સંદેશ લઈને ઉગ્યો હતો. જ્યાં હજારો લોકોએ સાથે મળીને ભગવાનના આશીર્વાદ લીધા અને એકતાના દર્શન કરાવ્યા.

