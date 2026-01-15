ETV Bharat / state

ગુજરાતના આ ગામમાં લોકો રાત્રે પતંગ ચગાવે છે, લોકો દૂર દૂરથી ઉત્તરાયણનો માહોલ જોવા ઉમટી પડે છે

બાકરોલમાં રાત્રિ ઉતરાયણનો અનોખો ઉત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 5:28 PM IST

આણંદ: તમે મકરસંક્રાંતિના દિવસે આકાશમાં પતંગો ઉડતા જોયા હશે, પરંતુ આણંદ જિલ્લાના બાકરોલ ગામમાં મકરસંક્રાંતિની ઉજવણી માત્ર દિવસ સુધી સીમિત નથી. અહીં રાત્રિના સમયે પણ આકાશ પતંગોથી ભરાઈ જાય છે. બાકરોલમાં રાત્રિ ઉતરાયણનો અનોખો ઉત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે ઉતરાયણ પર લોકો પોતાના ટેરેસ પર દિવસ દરમિયાન પતંગ ચગાવતા હોય છે, પરંતુ બાકરોલના પતંગ રશિયાઓ દિવસ સાથે રાત્રિ ઉતરાયણની પરંપરાને પણ જીવંત રાખે છે. રાત્રિના સમયે જો બાકરોલના આકાશ તરફ નજર કરો તો એવું લાગે જ નહીં કે અત્યારે રાત્રિ છે. લોકો પોતાના ટેરેસ પર મોટી મોટી ફ્લડ લાઈટો લગાવી પતંગ ચગાવે છે અને સમગ્ર વિસ્તાર ઉજાસથી ઝળહળી ઊઠે છે.

આ ગામમાં લોકો રાત્રે પતંગ ચગાવે છે (ETV Bharat Gujarat)

ચરોતર પંથકનું એન.આર.આઈ ગામ તરીકે ઓળખાતું બાકરોલ મકરસંક્રાંતિ દરમિયાન ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. મૂળ બાકરોલના પરંતુ હાલ વિદેશમાં વસતા લોકો આ તહેવાર નિમિત્તે પોતાના વતનમાં આવી પરિવાર અને મિત્રો સાથે ઉત્સવ ઉજવે છે. એટલું જ નહીં, બાકરોલમાં રહેતા નગરજનોના સગા-વહાલા પણ રાત્રિ ઉતરાયણનો આનંદ માણવા માટે ખાસ આવે છે.

છેલ્લા કેટલાય સમયથી બાકરોલના પતંગ રશિયાઓ આ રીતે રાત્રિ ઉતરાયણ ઉજવવાની પરંપરાને આગળ વધારી રહ્યા છે. રંગબેરંગી પતંગો, પ્રકાશથી ઝગમગતું આકાશ અને ઉત્સાહભેર ભરેલું વાતાવરણ બાકરોલને મકરસંક્રાંતિના દિવસે એક અનોખી ઓળખ આપે છે.

BAKROL VILLAGE

