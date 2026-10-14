રાજકોટ ગ્રામ્ય SOG ને મોટી સફળતા, 1.01 કરોડની વ્હેલની ઉલટી સાથે 6 ઝડપાયા
રાજકોટ ગ્રામ્ય SOGએ વ્હેલની ઉલટી સાથે 6 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : October 14, 2026 at 8:34 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) શાખાને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. SOGની ટીમે બાતમીના આધારે પડધરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલ પાસે વોચ ગોઠવીને દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં પોલીસે વ્હેલ માછલીની ઉલટી જેને એમ્બરગ્રીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની હેરફેર કરતા 6 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.
એમ્બરગ્રીસ સાથે 6 શખ્સ ઝડપાયા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ પાસેથી મળી આવેલ એમ્બરગ્રીસની બજાર કિંમત અંદાજે રૂપિયા 1.01 કરોડ જેટલી છે. આ ખૂબ જ દુર્લભ અને કિંમતી પદાર્થ છે, જેનો ઉપયોગ મોંઘા પરફ્યુમ બનાવવામાં થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત સોનાથી પણ વધુ હોય છે અને તેના વેપાર પર વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ પ્રતિબંધ છે.
કેવી રીતે થતું હતું નેટવર્ક ઓપરેટ?
SOGની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એક આખું નેટવર્ક સામે આવ્યું છે. ઝડપાયેલા 6 આરોપીઓમાંથી દરેકની અલગ-અલગ ભૂમિકા હતી. કોઈ ગ્રાહક શોધવાનું કામ કરતું હતું, તો કોઈ માલની ડિલિવરી અને ભાવતાલ કરતું હતું. આરોપીઓ અગાઉથી જ એક મોટા ગ્રાહકને આ માલ વેચવા માટે પડધરી વિસ્તારની હોટલ પાસે ભેગા થયા હતા, ત્યારે જ SOG એ છટકું ગોઠવીને તેમને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી એમ્બરગ્રીસ ઉપરાંત ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ચાર વાહનો સહિત કુલ રૂપિયા એક કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ વ્હેલની ઉલટી તેઓ ક્યાંથી લાવ્યા? કેટલા સમયથી આ ગેરકાયદેસર ધંધો કરતા હતા? અને તેમના તાર અન્ય કોઈ મોટા દાણચોરો સાથે જોડાયેલા છે કે કેમ? તે દિશામાં હવે SOG અને વન વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Dysp રોહિતસિંહ ડોડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઝડપાયેલા 6 આરોપીઓમાંથી દરેકની અલગ અલગ ભૂમિકા હતી. કોઇ ગ્રાહક શોધવાનું કામ કરતું હતું, તો કોઇ માલની ડિલિવરી અને ભાવતાલ કરતું હતું. આરોપીઓ અગાઉથી જ એક મોટા ગ્રાહકને આ માલ વેચવા માટે પડધરી વિસ્તારની હોટલ પાસે ભેગા થયા હતા. SOGએ છટકું ગોઠવી તેમને રંગેહાથ ઝડપી લીધા છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
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