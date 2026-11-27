રાજકોટ લોધિકા સંઘના ચેરમેન-વાઈરસ ચેરમેનની નિમણૂંકમાં વિલંબ મુદ્દે સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાનું મોટું નિવેદન
નિયમ મુજબ ચૂંટણી પૂર્ણ થયાના ગણતરીના દિવસોમાં જ ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની વરણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની હોય પરંતુ અઢી મહિના થવા છતાં સંઘને નવું નેતૃત્વ મળ્યું નથી.
Published : November 27, 2026 at 10:18 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠિત ગણાતી લોધિકા તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘની ચૂંટણીને લઈને છેલ્લા અઢી મહિનાથી ચાલી રહેલી અવઢવ વચ્ચે હવે રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. અઢી મહિના પહેલા લોધિકા સંઘની ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં આજ દિન સુધી ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની નિમણૂક કરવામાં આવી નથી, જેને લઈને સહકારી આગેવાનો અને ખેડૂતોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મામલે હવે રાજકોટના સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે અને પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત કરવાની ખાતરી આપી છે.
વિગત મુજબ લોધિકા સંઘની ચૂંટણી અઢી મહિના પૂર્વે યોજાઈ હતી. ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સમર્થિત મંડળીનો બહુમતીથી વિજય થયો હતો. નિયમ મુજબ ચૂંટણી પૂર્ણ થયાના ગણતરીના દિવસોમાં જ ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની વરણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની હોય છે. પરંતુ અઢી મહિના જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી સંઘને નવું નેતૃત્વ મળ્યું નથી. જેના કારણે સંઘની વહીવટી કામગીરી અદ્ધરતાલ રહી છે અને ખેડૂતલક્ષી અનેક નિર્ણયો લેવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે રાજકોટના સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, અઢી મહિનાથી ચેરમેન-વાઈસ ચેરમેનની નિમણૂક અટકેલી છે તે વાત તેમના ધ્યાને આવી છે. આ મામલે તેઓ પ્રદેશ કક્ષાએ રજૂઆત કરશે અને વહેલી તકે નિમણૂક થાય તે માટે પ્રયાસ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, સહકારી સંસ્થાઓ ખેડૂતોના હિત માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ છે, તેમાં બિનજરૂરી વિલંબ ન થવો જોઈએ. પ્રદેશ નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરીને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે તેવી ખાતરી તેમણે આપી હતી.
આ ઉપરાંત સાંસદ રૂપાલાએ રાજ્યમાં વર્તમાન સમયે જોવા મળી રહેલી ઘાસચારાની અછત મામલે પણ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઘાસચારાની અછતનો મુદ્દો ગંભીર છે અને તેને લઈને ભારત સરકાર સતત રાજ્ય સરકારના સંપર્કમાં છે અને ચર્ચા કરી રહી છે. ખાસ કરીને ગૌશાળાઓમાં ઘાસચારાની તકલીફ ન પડે તે માટે સરકાર સંવેદનશીલ છે. ગૌશાળાઓને પૂરતા પ્રમાણમાં ઘાસચારો મળી રહે અને ગૌધનને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સરકાર યોગ્ય અને સમયસર નિર્ણય લેશે તેવું તેમણે ઉમેર્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે ચોમાસુ નબળું રહેવાના કારણે સૌરાષ્ટ્રભરમાં ઘાસચારાની અછતની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેની સીધી અસર પશુપાલકો અને ગૌશાળાઓ પર પડી રહી છે. ત્યારે સાંસદના આ નિવેદન બાદ પશુપાલકોમાં સરકાર તરફથી મદદ મળવાની આશા જાગી છે.
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