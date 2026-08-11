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SG હાઈવે પર હાઈકોર્ટ નજીક પડ્યો મોટો ભૂવો, AMCએ લગાવ્યા બેરિકેડ

અત્યાર સુધીમાં આ ચોમાસાની સિઝનમાં શહેરમાં 20 જેટલા ભૂવા પડી ચૂક્યા છે

અત્યાર સુધીમાં આ ચોમાસાની સિઝનમાં શહેરમાં 20 જેટલા ભૂવા પડી ચૂક્યા છે
અત્યાર સુધીમાં આ ચોમાસાની સિઝનમાં શહેરમાં 20 જેટલા ભૂવા પડી ચૂક્યા છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 1:12 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના સૌથી વ્યસ્ત માર્ગોમાંથી એક એવા અમદાવાદ-ગાંધીનગર હાઈવે પર ભૂવો પડતાં તંત્ર દોડતું થયું છે. ગોતા તરફથી હાઇકોર્ટ તરફ જતા ઓવરબ્રિજ નજીક રોડ પર અચાનક ભૂવો પડ્યો હતો. વ્યસ્ત માર્ગ પર ભૂવો પડતાં વાહનચાલકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી હતી અને વાહન વ્યવહારને થોડી અસર થઈ હતી.

ભૂવો પડ્યાની જાણ થતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે AMCની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ પર બેરિકેડ લગાવી વિસ્તારને કોર્ડન કરવામાં આવ્યો હતો. વાહનચાલકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ભૂવા આસપાસનો માર્ગ સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈ અકસ્માત ન સર્જાય.

મહત્વનું છે કે અમદાવાદમાં વરસાદી સિઝન દરમિયાન રોડ પર ભૂવા પડવાની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ ચોમાસાની સિઝનમાં શહેરમાં 20 જેટલા ભૂવા પડી ચૂક્યા છે, જેના કારણે રોડની ગુણવત્તા અને વરસાદી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા સામે પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.

હવે SG હાઈવે જેવા શહેરના અત્યંત વ્યસ્ત માર્ગ પર ભૂવો પડતાં AMCની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા ભૂવાનું કારણ શોધવાની સાથે રોડનું સમારકામ ક્યારે કરવામાં આવશે અને વાહનચાલકો માટે રસ્તો સંપૂર્ણપણે ક્યારે સુરક્ષિત બનશે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

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