સરખેજ MD ડ્રગ્સ કેસમાં મોટા ખુલાસા: રાજસ્થાન-મધ્યપ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું નેટવર્ક; આરોપીના વધુ 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં મકાનના બેઝમેન્ટમાં ચાલતી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ગુપ્ત લેબોરેટરી પકડાવવાના કેસમાં હવે આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ નેટવર્કના તાર સામે આવ્યા છે.
Published : November 17, 2026 at 10:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં મકાનના બેઝમેન્ટમાં ચાલતી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ગુપ્ત લેબોરેટરી પકડાવવાના કેસમાં હવે આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ નેટવર્કના તાર સામે આવ્યા છે. નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ડ્રગ્સ કૌભાંડનું કનેક્શન ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીની રિમાન્ડ દરમિયાન કરવામાં આવેલી પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે.
આરોપીના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
આરોપીના અગાઉ મંજૂર કરવામાં આવેલા એક દિવસના રિમાન્ડ આજે પૂર્ણ થતાં NCB દ્વારા વધુ પૂછપરછ માટે કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલ મહેશ પટેલે કોર્ટ સમક્ષ તપાસની વિગતો અને આરોપીની પૂછપરછમાં સામે આવેલી આંતરરાજ્ય કડીઓ રજૂ કરી હતી. તપાસની ગંભીરતા અને વધુ તપાસની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આરોપીના વધુ ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
સરકારી વકીલ મહેશ પટેલે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, દરોડા દરમિયાન સરખેજના મકાનના બેઝમેન્ટમાં બનાવવામાં આવેલી લેબોરેટરીમાંથી MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ કેમિકલ્સ મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં આ કેમિકલ્સની મદદથી અંદાજે 800થી 900 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવાની ક્ષમતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત 26.67 ગ્રામ લિક્વિડ સ્વરૂપનું અને 0.76 ગ્રામ પાવડર સ્વરૂપનું MD ડ્રગ્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજસ્થાનના પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં પણ MD ડ્રગ્સ બનાવવાનો પ્રયાસ
આ કેસની તપાસમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ખુલાસો રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢ જિલ્લાના નૌગાંવ સાથે જોડાયેલો છે. આરોપીએ પૂછપરછ દરમિયાન કબૂલ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અગાઉ રાજસ્થાનના નૌગાંવ ખાતે જુનૈદ ખાનના પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં અકરમ ભાઈ અને શેરદિલ ખાન સાથે મળીને MD ડ્રગ્સ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલે કે સરખેજમાં ઝડપાયેલી ગુપ્ત લેબોરેટરી પાછળનું નેટવર્ક અગાઉથી જ રાજસ્થાનમાં પણ સક્રિય હોવાની દિશામાં તપાસ આગળ વધી રહી છે.
મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર અને જાઓરા સુધી ડ્રગ્સના તાર
NCBની પૂછપરછમાં મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર અને જાઓરા સાથે પણ આરોપીના કનેક્શન સામે આવ્યા છે. આરોપી મધ્યપ્રદેશના મંદસૌરમાં રહેતા દાનિશ નામના શખ્સ પાસેથી રોકડમાં MD ડ્રગ્સ ખરીદવા માટે દાહોદ-મધ્યપ્રદેશ બોર્ડર અને જાઓરા સુધી કાર લઈને જતો હોવાની વિગતો તપાસમાં બહાર આવી છે. આ ખુલાસા બાદ NCB હવે ડ્રગ્સના સપ્લાય નેટવર્ક, નાણાકીય વ્યવહારો અને તેમાં સંડોવાયેલા અન્ય શખ્સોની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરી રહી છે.
IndiaMART મારફતે કેમિકલ્સની ખરીદી, ઓઢવ અને કઠવાડાથી સાધનો મેળવ્યા
ડ્રગ્સ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાતા કેમિકલ્સની ખરીદી માટે આરોપીએ IndiaMARTનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. અમદાવાદના ઓઢવ અને કઠવાડા વિસ્તારમાંથી વિવિધ કેમિકલ્સ ખરીદવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટે જરૂરી લેબોરેટરીનાં સાધનો ઓઢવની એક દુકાનમાંથી ખરીદવામાં આવ્યા હતા. આ ખરીદી પાછળ કોણ-કોણ સંડોવાયેલું હતું અને કેમિકલ્સના સપ્લાયમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની ભૂમિકા હતી કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
બેઝમેન્ટના બાંધકામથી બેંક ખાતાં સુધી NCBની તપાસનો ધમધમાટ
હવે NCB દ્વારા માત્ર ડ્રગ્સની જપ્તી પૂરતી તપાસ મર્યાદિત રાખવામાં આવી નથી, પરંતુ આરોપીએ સમગ્ર લેબોરેટરી કેવી રીતે તૈયાર કરી, બેઝમેન્ટના બાંધકામ પાછળ કેટલો ખર્ચ કર્યો અને આ નાણાં ક્યાંથી આવ્યા તેની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોપી સાથે જોડાયેલાં Citroen C3 કાર અને એક્ટિવા વાહનોની ભૂમિકા તપાસવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ICICI બેંક અને SBI બેંકનાં ખાતાંમાં થયેલા આર્થિક વ્યવહારોની પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આરોપીના વધુ ચાર દિવસના રિમાન્ડ મળતાં હવે NCB રાજસ્થાનના નૌગાંવ, મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર અને જાઓરા સાથે જોડાયેલા શખ્સોની ભૂમિકા, MD ડ્રગ્સની ખરીદી અને સપ્લાય ચેઇન તેમજ ગુપ્ત લેબોરેટરી ઊભી કરવા પાછળના નાણાકીય વ્યવહારો અંગે વધુ તપાસ કરશે.સરખેજના એક મકાનના બેઝમેન્ટમાંથી ઝડપાયેલી ગુપ્ત લેબોરેટરીનો મામલો હવે માત્ર અમદાવાદ પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નથી. રાજસ્થાનના પોલ્ટ્રી ફાર્મથી લઈને મધ્યપ્રદેશના ડ્રગ્સ સપ્લાયર અને અમદાવાદમાં કેમિકલ્સની ખરીદી સુધીના તાર જોડાતાં આ સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે અને ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન તથા સપ્લાય કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું હતું તે હવે તપાસનો સૌથી મોટો વિષય બન્યો છે.
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