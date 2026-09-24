ETV Bharat / state

SD Pay–Apna Pay કૌભાંડની તપાસમાં મોટો ખુલાસો, 15 લાખ યુઝર્સનો ડેટા પોલીસના હાથે લાગ્યો

અમરેલી સાયબર પોલીસની તપાસમાં ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યમાં નેટવર્ક ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલ અમરેલી સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા 6.53 લાખ યુઝર્સનો ડેટા મેળવાયો છે

SD Pay–Apna Pay કૌભાંડની તપાસમાં મોટો ખુલાસો
SD Pay–Apna Pay કૌભાંડની તપાસમાં મોટો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલીમાં SD Pay અને Apna Pay એપ્લિકેશન આધારિત સાયબર ફ્રોડ કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. અમરેલી સાયબર પોલીસની તપાસમાં ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યમાં નેટવર્ક ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલ અમરેલી સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા 6.53 લાખ યુઝર્સનો ડેટા મેળવાયો છે. યુઝર્સ મારફતે 1,211 કરોડનું બેલેન્સ જમા થયાનું પોલીસ તારણમાં સામે આવ્યું છે.

ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યમાં ફેલાયું નેટવર્ક

SD Pay અને Apna Pay એપ્લિકેશન આધારિત કથિત સાયબર ફ્રોડ મામલે શરૂઆતમાં 634 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારો સામે આવ્યા બાદ પોલીસની તપાસમાં મોટી સંખ્યામાં યુઝર્સ અને અનેક રાજ્યો સુધી ફેલાયેલા નેટવર્ક અંગે નવા ખુલાસા થયા છે. અગાઉની તપાસમાં પોલીસે 15 બેન્ક ખાતાઓ અને વિવિધ કંપનીઓ મારફતે આશરે 634 કરોડના વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા હતા.

SD Pay–Apna Pay કૌભાંડની તપાસમાં મોટો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

15 લાખ યુઝર્સના ડેટાનું એનાલિસીસ

અમરેલી સાયબર પોલીસ દ્વારા SD Pay અને Apna Pay સાથે જોડાયેલા અંદાજે 15 લાખ યુઝર્સના ડેટાનું એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું હોવાનું DySP જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું છે. તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં આશરે 6 લાખ 53 હજાર યુઝર્સનો ડેટા પોલીસને પ્રાપ્ત થયો છે, જ્યારે બાકીના યુઝર્સનો ડેટા મેળવવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ હોવાનું જણાવાયું છે.પોલીસ તપાસમાં સૌથી વધુ યુઝર્સ ગુજરાતમાંથી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગુજરાતમાં અંદાજે 1 લાખ 52 હજાર યુઝર્સ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, કર્ણાટક, હરિયાણા સહિતના વિવિધ રાજ્યોમાં પણ એપ સાથે જોડાયેલા યુઝર્સની વિગતો પોલીસને મળી રહી છે.

અગાઉની તપાસમાં પણ ગુજરાત બહાર રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ સુધી નેટવર્કના તાર પહોંચ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સમગ્ર તપાસમાં સૌથી મહત્વના ખુલાસા પૈકી એક તરીકે યુઝર્સ મારફતે અંદાજે રૂ.1,211 કરોડનું બેલેન્સ જમા થયું હોવાનું પોલીસનું તારણ સામે આવ્યું છે. આ રકમને લઈને પોલીસ દ્વારા સંબંધિત નાણાકીય ખાતાઓ અને વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને રૂ.1,211 કરોડનું બેલેન્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું હોવાનું DySP જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું છે.

અત્યાર સુધી 9 આરોપીની ધરપકડ

SD Pay–Apna Pay કૌભાંડમાં અમરેલી સાયબર પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસનો વ્યાપ વધતા પોલીસ દ્વારા એપ્લિકેશનના સંચાલકો, કંપનીઓ, બેન્ક ખાતાઓ, નાણાકીય વ્યવહારો તથા સમગ્ર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.અગાઉની તપાસમાં છ આરોપીઓની ધરપકડ બાદ એપના માલિક તરીકે જણાવાતા ધવલ પટેલ તથા હિરેન શાહ સહિતના લોકો સુધી તપાસ પહોંચી હતી અને બંનેને ઓડિશાથી ઝડપી અમરેલી લાવવામાં આવ્યા હોવાનું અહેવાલોમાં સામે આવ્યું હતું.

સતત તપાસના અંતે વધુને વધુ આ કૌભાંડમા લોકો પણ હવે ખુલીને બહાર આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન કચ્છમાંથી મોખા રમેશભાઈ અમરેલી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સમક્ષ પોતાનું નિવેદન આપવા પહોંચ્યા હતા. રમેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ તેમના પરિવારના 18 જેટલા સભ્યો SD Pay સાથે જોડાયેલા હતા અને રોકાણ બાદ તેઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પરિવારની આશરે રૂ.40 લાખ જેટલી રકમ ફસાઈ છે.

હવે દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી લોકો આગળ આવી રહ્યા હોવાથી પીડિતોની સંખ્યા અને કથિત નાણાકીય નુકસાનનો આંકડો હજુ વધી શકે છે. અમરેલી સાયબર પોલીસ દ્વારા મળતા નવા ડેટા, બેન્ક ટ્રાન્ઝેક્શન અને ફરિયાદોના આધારે સમગ્ર નેટવર્કનું સ્તર શોધવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SD PAY APNA PAY SCAM INVESTIGATION
SD PAY APNA PAY SCAM
SD PAY APNA PAY
AMRELI CYBER POLICE
SD PAY APNA PAY SCAM INVESTIGATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.