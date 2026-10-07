સુરેન્દ્રનગરઃ પરિવારે જ ઢોર માર મારીને કરી હત્યા, ઘરમાં જ લાશ લટકાવી આત્મહત્યાનો રચ્યો શ્વાંગ! કેવી રીતે પોલીસે ઉકેલ્યો ભેદ?
સુરેન્દ્રનગરના કોરડામાં 2 ઓગસ્ટે એક યુવકે જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું, જોકે પોલીસ પૂછપરછ બાદ આખી ઘટનામાં નાટકીય પરિવર્તન આવ્યું છે.
Published : October 7, 2026 at 10:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ કોરડા ગામમાં 2 ઓગસ્ટના રોજ એક યુવકે જીવન ટૂંકાવી દીધું. મહેશ ઉર્ફે ડફલી રોજાગરા નામના યુવકે પોતાના જ ઘરમાં મોતને વ્હાલું કરી લીધું હોવાના સમાચાર સુરેન્દ્રનગર પોલીસને મળ્યા હતા. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ આત્મહત્યાનો લાગતા આ ગુનામાં જ્યારે પોલીસે ગૂઢ તપાસ હાથ ધરી ત્યારે મોટો ઘટસ્ફોટ થયો હતો.
સમગ્ર કેસમાં પોલીસને શંકા ત્યારે ગઈ જ્યારે મૃતકના પરિવારે ચૂપચાપ મૃતક મહેશ ઉર્ફે ડફલી રોજાગરા નામના યુવકને અંતિમ સંસ્કાર કરી દીધા. પરિવારે ન તો મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું કે ન તો પોલીસને પણ જાણ કરી. પોલીસે સમગ્ર મામલે જ્યારે આકરી પૂછપરછ કરી ત્યારે પરિવારજનોના પાપનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો.
પરિવારજનોએ જ કરી હત્યા, આત્મહત્યાનો રચ્યો શ્વાંગ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના જણાવ્યા મુજબ, મૃતક મહેશ ઉર્ફે ડફલી રોજાગરા પોતાની પ્રેમિકા સાથે રિલેશનમાં રહેતો હતો. મહેશની આ વાત પરિવારજનોની બિલકુલ જ પસંદ નહોતી એટલે પરિવારજનોએ મળીને મૃતક મહેશને ઢોર માર માર્યો હતો. પરિવારે નિર્દયતાથી માર મારતા મહેશ રોજાસરાનું મોત નીપજ્યું હતું.
SP પ્રેમસુખ ડેલુએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મહેશનું મોત નીપજ્યું છે એવું જાણવા મળ્યું એટલે પરિવારે હત્યાની ઘટનાને છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. SPના જણાવ્યા મુજબ, પરિવારે જ હત્યાને આત્મહત્યામાં ખપાવવા માટે શ્વાંગ રચ્યો અને મૃતદેહને ઘરમાં જ લટકાવી દઈને આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
આકરી પૂછપરછમાં ભાંગી પડ્યો પરિવાર
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર કેસમાં આકરી પૂછપરછ કરતા પરિવાર પોલીસ સમક્ષ ભાંગી પડ્યો હતો. પોલીસના ચોપડે નોંધાયેલી ફરિયાદમા કુલ 6 આરોપીઓના નામે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ ફરિયાદમાં મૃતકના ભાઈ સુરેશ રોજાસરા, ઘનશ્યામ રોજાસરા, નિલેશ રોજાસરા હત્યામાં સામેલ હતા. આ ઉપરાંત મધુ રોજાસરા, સુરતી રોજાસરા અને હેતલ રોજાસરા એમ ત્રણ મહિલાઓના નામ પણ પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલા છે. આ તમામ આરોપીઓએ સાથે મળીને મહેશની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસની તપાસમાં ખૂલ્યું છે.
સંપત્તિની લ્હાયમાં કરી દીધી હત્યા
સુરેન્દ્રનગર SP પ્રેમસુખ ડેલુના જણાવ્યા મુજબ, મૃતક મહેશ પોતાની પ્રેમિકા સાથે રહેતો હતો. પોલીસના કહેવા મુજબ, મૃતક મહેશ પોતાના ભાગની સંપત્તિ પોતાના નામે કરી દેવા માટે દબાણ કરતો હતો. મહેશ એવું કહેતો હતો કે, મારા ભાગની જમીન મને આપી દો પરંતુ પરિવારને આશંકા હતી કે, મહેશ પોતાના હિસ્સાની સંપત્તિ તેની પ્રેમિકાના નામે કરી દેશે. આવી આશંકાથી મૃતકના કૌટુંબિક ભાઈ-ભાભી સહિતના લોકોએ મળીને તેની હત્યા કરી દીધી હતી અને બાદમાં તેને આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
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