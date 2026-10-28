અમદાવાદ: ધમકીભર્યા ઈમેઈલ મામલે મોટો ખુલાસો, પાકિસ્તાન કનેક્શનની આશંકા
27 ઓક્ટોબરના રોજ અમદાવાદની 14 સ્કૂલ સહિત ગુજરાત હાઈકોર્ટ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને AMCને ધમકીભર્યો ઈમેઈલ મળ્યો હતો.
Published : October 28, 2026 at 8:58 PM IST
અમદાવાદઃ મંગળવારે બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મળતાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ ગઈ હતી. શહેરની 14 સ્કૂલો સહિત વિવિધ સરકારી અને જાહેર સ્થળોને નિશાન બનાવી કુલ 19 ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને પણ ધમકી મળી હતી. આ મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ગુનો નોંધાયો છે.
બાંગ્લાદેશથી એકાઉન્ટ ખરીદી પાકિસ્તાનમાં ઉપયોગ!
સાયબર ક્રાઈમનાં DCP લવીના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસની પ્રાથમિક તપાસમાં 7 ઓક્ટોબરે મળેલા 16 ધમકીભર્યા ઈમેઇલ સાથે સમાનતા સામે આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં બાંગ્લાદેશના રંગપુર વિસ્તારમાંથી હેક થયેલા અથવા અન્ય રીતે કબજામાં લેવાયેલા ઈમેઇલ એકાઉન્ટ મેળવવામાં આવતા હતા અને ત્યારબાદ આવા એકાઉન્ટ પાકિસ્તાનમાં વેચાતા હતા. અને કરાચી તથા લાહોરના IP એડ્રેસ પરથી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
DCP સાયબર ક્રાઈમે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ તપાસનું પ્રાથમિક તારણ છે. ઈમેઇલ મોકલનાર વ્યક્તિઓ કોણ છે, આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કોણે કર્યો અને ધમકી પાછળનો હેતુ શું છે? તે જાણવા સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ વધુ તપાસ કરી રહી છે. આ મામલે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે પણ માહિતીનું આદાનપ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે.
19 ઈમેઇલમાં 14 સ્કૂલોને ઉડાવી દેવાની ધમકી
DCP લવીના સિન્હાના જણાવ્યા મુજબ, ગઈકાલે સવારના સમયે શહેરની 14 સ્કૂલોને ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મળ્યા હતા. ત્યારબાદ કોર્ટ, સ્ટેડિયમ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કચેરી સહિત અન્ય સ્થળોને પણ ઈમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઈમેઇલમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી હતી અને ખાલિસ્તાની સંગઠનના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ દ્વારા ઈમેઇલના ટેકનિકલ ડેટા, IP એડ્રેસ અને અગાઉના કેસ સાથેની સમાનતાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અગાઉના કેસમાં પશ્ચિમ બંગાળથી પકડાયો આરોપી
લવીના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ સમાન પેટર્નના ધમકીભર્યા ઈમેઇલના કેસમાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે FIR નોંધી પશ્ચિમ બંગાળમાંથી એક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. તે તપાસમાં જૂના, બિનઉપયોગી અથવા હેક થયેલા ઈમેઇલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ થતો હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.
ક્રિપ્ટો કરન્સી મારફતે ચૂકવણી
લવીના સિન્હાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અગાઉના કેસમાં આવા ઈમેઇલ એકાઉન્ટના વ્યવહારોમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે ચુકવણી થતી હોવાની કડી પણ મળી હતી. હાલના કેસમાં પણ અગાઉની તપાસ સાથે જોડાણ છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. અગાઉ આવા આશરે 10,000 ઈમેઇલ આઈડી બંધ કરાવવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન વધુ એકાઉન્ટ સામે આવે તો તેને પણ બંધ કરાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
તહેવાર, ક્રિકેટ મેચ અને મોટા કાર્યક્રમો પહેલાં ધમકી કેમ?
પોલીસના પ્રાથમિક તારણ મુજબ, આવા ઈમેઇલ મોકલવાનો હેતુ લોકોમાં ભય અને દહેશત ફેલાવવાનો હોઈ શકે છે. તહેવારો, VVIPની મુલાકાત, ક્રિકેટ મેચ અથવા મોટા જાહેર કાર્યક્રમો નજીક હોય ત્યારે આવા ઈમેઇલ મોકલવાની પેટર્ન અગાઉ પણ જોવા મળી છે. ગઈ કાલે મળેલા ઈમેઇલમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારા દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો ઉલ્લેખ હોવાના મુદ્દે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. અન્ય શહેરોમાં યોજાનારા કોન્સર્ટને લઈને પણ સમાન પ્રકારના ઈમેઇલ મળ્યાની માહિતી સામે આવી છે. આથી અન્ય રાજ્યોની પોલીસ અને સંબંધિત બ્રાન્ચ સાથે સંકલન કરીને સામાન્ય કડીઓ શોધવામાં આવશે.
BDDS અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો તાત્કાલિક તહેનાત
ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મળ્યા બાદ BDDS (બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ) અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોને સ્થળ પર મોકલવામાં આવે છે. જરૂરિયાત મુજબ નજીકના જિલ્લાઓમાંથી પણ ટીમો બોલાવવામાં આવે છે. ઈમેઇલ મળ્યા બાદ પોલીસને જાણ થવામાં ક્યારેક વિલંબ થતો હોવા છતાં, માહિતી મળતાં જ શક્ય તેટલી ઝડપથી સુરક્ષા ટીમો મોકલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. સ્કૂલો અને કોલેજોમાં અજાણ્યા ઈમેઇલથી થતી મુશ્કેલી ઘટાડવા ફિલ્ટર સહિતના ટેકનિકલ વિકલ્પો અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, ઈમેઇલના મૂળ સ્ત્રોત સુધી પહોંચવા અને આરોપીઓની ઓળખ કરવા તપાસ ચાલુ છે.
DCP લવીના સિન્હાએ જણાવ્યું કે, આવા ઈમેઇલ ફરી આવી શકે છે, પરંતુ લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ આવી ધમકીઓને ગંભીરતાથી લઈને જરૂરી ચકાસણી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરે છે. શંકાસ્પદ ઈમેઇલ મળે તો સંબંધિત સત્તાવાળાઓને જાણ કરવી જોઈએ.
હાલ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલી કડીઓની પુષ્ટિ, ઈમેઇલ એકાઉન્ટના વ્યવહારો અને ધમકી મોકલનારાઓની ઓળખ અંગે તપાસના આગળના તારણો મહત્ત્વના રહેશે.
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