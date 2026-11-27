અમદાવાદ પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર: 31 PI અને 4 PSIની આંતરિક બદલીના આદેશ
આ બદલીઓમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, સાયબર ક્રાઇમ, EOW , SOG, ટ્રાફિક શાખા તેમજ ખોખરા, નરોડા, કૃષ્ણનગર, કાલુપુર, સરખેજ સહિતના મહત્વના પોલીસ સ્ટેશનોના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Published : November 27, 2026 at 6:36 PM IST
અમદાવાદ: શહેર પોલીસ બેડામાં વહીવટી સરળતા અને જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક સાથે 31 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) અને 4 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) ની આંતરિક બદલીના હુકમો જારી કરવામાં આવ્યા છે.
આ બદલીઓમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, સાયબર ક્રાઇમ, EOW (આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા), SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ), ટ્રાફિક શાખા તેમજ ખોખરા, નરોડા, કૃષ્ણનગર, કાલુપુર, સરખેજ, શહેરકોટડા અને બોડકદેવ સહિતના મહત્વના પોલીસ સ્ટેશનોના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. તમામ બદલી પામેલા અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી છૂટા થઈ નવી ફરજના સ્થળે હાજર થવા અને તેની જાણ પોલીસ કમિશનર કચેરીને કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
બદલી પામેલા 31 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) ની યાદી
|અ.નં.
|અધિકારીનું નામ (PI)
|હાલની ફરજનું સ્થળ
|બદલી કરાયેલ સ્થળ
|1
|બી.પી. સાવલિયા
|ખોખરા
|સાયબર ક્રાઈમ
|2
|એસ.એ. કોટડીયા
|નરોડા-II
|ખોખરા
|3
|જે.કે. રાઠોડ
|SC/ST CELL-2
|કૃષ્ણનગર
|4
|વી.એચ. જોષી
|કૃષ્ણનગર
|S.O.G.
|5
|ડી.બી. બસીયા
|E.O.W.
|કાલુપુર
|6
|એચ.આર. વાઘેલા
|કાલુપુર
|E.O.W.
|7
|આર.જી. સિન્ધુ
|E.O.W.
|ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
|8
|કે.કે. ડીંડોર
|ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
|E.O.W.
|9
|એન.આર. ગામીત
|સાયબર ક્રાઈમ
|કંટ્રોલરૂમ
|10
|જેડ.આઈ. શેખ
|સાયબર ક્રાઈમ
|રીડર ટુ જે.સી.પી. ટ્રાફિક
|11
|પી.વી. દેસાઈ
|S.O.G.
|સરદારનગર-II
|12
|આર.એ. ભોજાણી
|S.O.G.
|કંટ્રોલરૂમ
|13
|પી.ડી. સોલંકી
|S.O.G.
|વિશેષ શાખા
|14
|આર.એ. પટેલ
|S.G.-2 ટ્રાફિક
|ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
|15
|વી.આર. ખેર
|વિશેષ શાખા
|E.O.W.
|16
|આર.એસ. ઠાકર
|કંટ્રોલરૂમ
|E.O.W.
|17
|બી.કે. ભારાઈ
|કંટ્રોલરૂમ
|S.O.G.
|18
|એમ.જી. રાઠોડ
|શહેરકોટડા-II
|S.G.-2 ટ્રાફિક
|19
|એસ.ડી. પટેલ
|એલ-ટ્રાફિક
|SC/ST CELL-2
|20
|એચ.એન. આજરા
|S.G.-1 ટ્રાફિક
|વિશેષ શાખા (એટેચ-એરપોર્ટ પો.સ્ટે.)
|21
|એસ.એસ. મોદી
|રીડર ટુ જે.સી.પી. ટ્રાફિક
|S.G.-1 ટ્રાફિક
|22
|ટી.આર. ગઢવી
|કંટ્રોલરૂમ
|ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
|23
|એમ.કે. ચૌધરી
|કંટ્રોલરૂમ
|સરખેજ-II
|24
|સી.બી. ગામીત
|E.O.W.
|કંટ્રોલરૂમ
|25
|એમ.એ. સુમરા
|E.O.W.
|કંટ્રોલરૂમ
|26
|પી.પી. વાઘેલા
|સાયબર ક્રાઈમ
|કંટ્રોલરૂમ
|27
|એસ.એન. બારીયા
|લીવ રીઝર્વ કંટ્રોલરૂમ
|કંટ્રોલરૂમ
|28
|એચ.વી. ચૌધરી
|લીવ રીઝર્વ કંટ્રોલરૂમ
|શહેરકોટડા-II
|29
|કે.આર. વેકરીયા
|લીવ રીઝર્વ કંટ્રોલરૂમ
|કંટ્રોલરૂમ
|30
|ડી.જી. રબારી
|લીવ રીઝર્વ કંટ્રોલરૂમ
|કંટ્રોલરૂમ
|31
|વી.એ. ચાંડેરા
|લીવ રીઝર્વ કંટ્રોલરૂમ
|કંટ્રોલરૂમ
બદલી પામેલા 4 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) ની યાદી
|અ.નં.
|અધિકારીનું નામ (PSI)
|હાલની ફરજનું સ્થળ
|બદલી કરાયેલ સ્થળ
|1
|એસ.કે. પટેલ
|ગોમતીપુર
|હંસપુરા
|2
|જે.જી. જાડેજા
|વટવા (GIDC)
|ટ્રાફિક
|3
|વી.બી. સોલંકી
|રીડર ઝોન-4
|બોડકદેવ
|4
|એ.ડી. જાદવ
|વાસણા
|ટ્રાફિક શાખા
તાત્કાલિક છૂટા થઈ નવી જગ્યાએ હાજર થવા આદેશ
બદલી પામેલા તમામ અધિકારીઓને સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા હાલની ફરજ પરથી તાત્કાલિક છૂટા કરી નવી નિમણૂકના સ્થળે હાજર કરાવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અંગે પોલીસ કમિશનર કચેરીને જાણ કરવાની પણ સૂચના અપાઈ છે.
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