કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર કલ્પના કોડેકરને ગુજરાત હાઈકોર્ટની મોટી રાહત, જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાનો આદેશ ફગાવ્યો
અમદાવાદના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર કલ્પના કોડેકરનું જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાના સત્તાધિકારીના નિર્ણયને હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધો છે.
Published : October 15, 2026 at 5:23 PM IST
અમદાવાદઃ કોંગ્રેસનાં કોર્પોરેટર કલ્પના નવલેકર કોડેકરને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. કોર્પોરેટરનું જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાના સત્તાધિકારીના નિર્ણયને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રદ કર્યો છે. અરજદારને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની પૂરતી તક આપ્યા વિના આદેશ પસાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું નોંધી હાઈકોર્ટે આ કાર્યવાહી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ ગણાવી છે. હાઈકોર્ટે સંબંધિત સત્તાધિકારીને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરીને નવેસરથી સુનાવણી કરવા અને સમગ્ર કાર્યવાહી બે મહિનામાં પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ કેસમાં અરજદાર તરફથી સિનિયર એડવોકેટ યતીન ઓઝાએ રજૂઆતો કરી હતી. અરજદાર તરફે દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, અગાઉ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટપણે પૂરતી સુનાવણીની તક આપીને કાયદા મુજબ કારણો સાથે નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હોવા છતાં સંબંધિત સત્તાધિકારીએ તેનું પાલન કર્યું નહોતું. અરજદારનો પક્ષ સાંભળ્યા વિના જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાથી આ કાર્યવાહી કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અરજદાર તરફે આદેશની કાયદેસરતા સામે સવાલ ઉઠાવી તેને રદ કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
કેવી રીતે શરૂ થયો હતો વિવાદ?
સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત કલ્પના નવલેકર કોડેકરના જાતિ પ્રમાણપત્રની ખરાઈ અંગે થયેલી રજૂઆતો બાદ થઈ હતી. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની કુબેરનગર વોર્ડની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે વિજય મેળવ્યા બાદ તેમના જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. આ મામલે વિકાસશીલ જાતિ કલ્યાણ વિભાગના સંયુક્ત નિયામક દ્વારા નોટિસો પાઠવવામાં આવી હતી. આ નોટિસો સામે અરજદારે અગાઉ ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. 21 જુલાઈના રોજ હાઈકોર્ટે સંબંધિત અધિકારીને અરજદારને પૂરતી સુનાવણીની તક આપીને કાયદા મુજબ કારણો સાથે નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. જોકે, આ નિર્દેશ બાદ પણ સંયુક્ત નિયામકે 6 ઓગસ્ટના રોજ કલ્પના કોડેકરનું જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો.
સંયુક્ત નિયામકના આ નિર્ણય સામે અરજદારે ફરીથી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદાર તરફે રજૂ કરવામાં આવેલી દલીલો અને અગાઉના હાઈકોર્ટના આદેશના સંદર્ભમાં અદાલતે સમગ્ર પ્રક્રિયાની તપાસ કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી સંબંધિત અધિકારી વતી બિનશરતી માફી પણ માગવામાં આવી હતી. અધિકારીએ પોતાના સોગંદનામામાં સુનાવણીની તક આપ્યા વિના આદેશ પસાર થવા પાછળ ગેરસમજ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
સિનિયર એડવોકેટ યતીન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધ્યું છે કે, અગાઉના આદેશમાં અરજદારને પૂરતી સુનાવણીની તક આપવાની સૂચના સ્પષ્ટ હતી, તેમ છતાં તેનું પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. આથી હાઈકોર્ટે જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરતો 6 ઓગસ્ટનો આદેશ રદ કરીને સમગ્ર કાર્યવાહી નવેસરથી હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. સંબંધિત સત્તાધિકારીએ અરજદારને જવાબ રજૂ કરવાની તક આપવાની રહેશે અને તમામ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદા મુજબ કારણો સાથે નવો નિર્ણય લેવાનો રહેશે.
હાઈકોર્ટે સમગ્ર પ્રક્રિયા ચુકાદાની નકલ મળ્યાની તારીખથી બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવા આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ ભવિષ્યમાં કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા સંબંધિત અધિકારીને તાકીદ કરી છે. જો નવેસરથી અરજદાર વિરુદ્ધ નિર્ણય લેવામાં આવે તો પણ તેની અમલવારી અંગે હાઈકોર્ટે બે અઠવાડિયાની સુરક્ષા આપી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ ચુકાદામાં કલ્પના કોડેકરના જાતિ પ્રમાણપત્રને અંતિમ રીતે માન્ય ઠેરવ્યું નથી. હાઈકોર્ટનો નિર્ણય મુખ્યત્વે પૂરતી સુનાવણીની તક આપ્યા વિના આદેશ પસાર કરવાની પ્રક્રિયા સામે છે. હવે સંબંધિત સત્તાધિકારીએ અરજદારનો પક્ષ સાંભળીને કાયદા મુજબ નવેસરથી નિર્ણય લેવાનો રહેશે.
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