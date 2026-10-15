અમૂલને ગુજરાત HCની મોટી રાહત; ₹43.43 કરોડની GST માગ રદ, માત્ર ક્રોસ-ચાર્જિંગ ન કરવાથી કરચોરી નહીં
અમૂલ બ્રાન્ડનું સંચાલન કરતી ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટી કાનૂની રાહત મળી છે.
Published : October 15, 2026 at 5:01 PM IST
અમદાવાદ: અમૂલ બ્રાન્ડનું સંચાલન કરતી ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટી કાનૂની રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે ફેડરેશન સામે કરવામાં આવેલી રૂ. 43.43 કરોડની ઇન્ટિગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (IGST)ની માંગ રદ કરી છે. જુલાઈ 2017થી માર્ચ 2019ના સમયગાળા દરમિયાન અમૂલની મુખ્ય કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલા વહીવટી અને અન્ય ખર્ચને વિવિધ શાખાઓ વચ્ચે વહેંચવાના મુદ્દે કરવેરા વિભાગે આ માંગ કરી હતી. અમૂલ તરફથી એડવોકેટ અમલ દવેએ પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. હાઈકોર્ટે સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને કેસની હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવેરાની માંગને મંજૂરી આપતો આદેશ રદ કર્યો હતો.
અમૂલની મુખ્ય કચેરી દ્વારા જાહેરાત, માહિતી-તકનીકી સેવાઓ, કાનૂની સેવાઓ, કર્મચારીઓના પગાર અને અન્ય વહીવટી કામગીરી પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવતો હતો. આ સેવાઓનો લાભ દેશભરમાં આવેલી અમૂલની વિવિધ શાખાઓ અને ડેપોને પણ મળતો હતો. જોકે, મુખ્ય કચેરી દ્વારા આ ખર્ચનું શાખાઓ વચ્ચે વિભાજન કરીને અલગથી કરવેરાનાં બિલ બનાવવાની એટલે કે 'ક્રોસ-ચાર્જિંગ'ની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી નહોતી. આ મુદ્દે જીએસટી વિભાગે વાંધો ઉઠાવીને દલીલ કરી હતી કે અલગ જીએસટી નોંધણી ધરાવતી શાખાઓને આપવામાં આવતી સેવાઓનું મૂલ્ય નક્કી કરીને તેના પર કરવેરો ચૂકવવો જરૂરી છે.
આ આધારે કરવેરા વિભાગે 1 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ અમૂલ સામે રૂ. 43,43,12,441ની કરવેરાની માંગ મંજૂર કરી હતી. આ નિર્ણયને અમૂલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. અમૂલ તરફથી એડવોકેટ અમલ દવેએ કાયદાકીય જોગવાઈઓના આધારે પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. કેસમાં મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે મુખ્ય કચેરી દ્વારા શાખાઓને આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે અલગથી બિલિંગ કરવામાં આવ્યું ન હોય તો શું તેના આધારે કરોડો રૂપિયાની કરવેરાની માંગ કરી શકાય.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે સંબંધિત જીએસટી જોગવાઈઓ અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઑફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) દ્વારા આપવામાં આવેલા સ્પષ્ટીકરણોને ધ્યાનમાં લીધાં હતાં. જીએસટી નિયમોના નિયમ 28 હેઠળ સંબંધિત સંજોગોમાં સેવાઓનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે વિશેષ જોગવાઈઓ લાગુ પડે છે. જો સંબંધિત શાખાઓ સંપૂર્ણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે પાત્ર હોય, તો લાગુ પડતી શરતો અનુસાર સેવાઓનું મૂલ્ય શૂન્ય ગણવાની જોગવાઈ પણ લાગુ પડી શકે છે.
આથી, માત્ર ક્રોસ-ચાર્જિંગની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી નહોતી એટલા માત્રથી કરવેરાની માંગને યોગ્ય ઠેરવી શકાય નહીં.આ કેસમાં જીએસટી કાયદાની કલમ 74 હેઠળની કાર્યવાહીનો મુદ્દો પણ મહત્ત્વપૂર્ણ હતો. આ કલમ હેઠળ છેતરપિંડી, ઇરાદાપૂર્વક ખોટી રજૂઆત અથવા કરચોરીના ઇરાદાથી હકીકતો છુપાવવાના કિસ્સામાં કરવેરાની માંગ કરી શકાય છે. જોકે, કરચોરીના ઇરાદા સહિત કાયદામાં નિર્ધારિત શરતો સ્થાપિત થવી જરૂરી છે. માત્ર ક્રોસ-ચાર્જિંગની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી નહોતી તેના આધારે જ કરચોરીનો ઇરાદો હતો એવું માની શકાય નહીં.
એડવોકેટ અમલ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં મુખ્ય કચેરી દ્વારા કરવામાં આવતા વહીવટી ખર્ચ અને શાખાઓ વચ્ચે સેવાઓના મૂલ્યની ગણતરી કરવાના મુદ્દે જીએસટી કાયદાની જોગવાઈઓનું યોગ્ય અર્થઘટન મહત્ત્વપૂર્ણ હતું. ક્રોસ-ચાર્જિંગની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી નહોતી એટલા માત્રથી કરચોરીનો ઇરાદો સાબિત થતો નથી. કરવેરાની જવાબદારી નક્કી કરતી વખતે સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ, લાગુ પડતી શરતો અને કેસની વાસ્તવિક હકીકતોને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમૂલ સામે રૂ.43,43,12,441ની કરવેરાની માંગ મંજૂર કરતો આદેશ રદ કરતાં ફેડરેશનને મોટી રાહત આપી છે. આ ચુકાદો મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓ વચ્ચે થતી સેવાઓ તથા આંતરિક ખર્ચની વહેંચણીના મુદ્દે જીએસટી કાયદાની જોગવાઈઓના અર્થઘટન માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
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