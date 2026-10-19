વડોદરાના પોર GIDCમાં શંકાસ્પદ ઘીનું મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું, 8136 કિલો જથ્થો સીઝ
વડોદરા નજીક પોર GIDCમાં ચાલીસા ફૂડ્સના એકમ પર દરોડો પાડી અંદાજે 42 લાખની કિંમતનો 8,136 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કર્યો છે.
Published : October 19, 2026 at 10:52 PM IST
વડોદરા: દિવાળીના તહેવારો પહેલાં વડોદરા નજીક પોર GIDCમાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રએ ચાલીસા ફૂડ્સના એકમ પર દરોડો પાડી અંદાજે ₹42 લાખની કિંમતનો 8,136 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કર્યો છે. તેમાં પેકિંગ પહેલાંનો 5,200 કિલોગ્રામ જથ્થો અને વિવિધ બ્રાન્ડનાં પેકિંગમાં તૈયાર 2,936 કિલોગ્રામ ઘીનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ આ એકમમાં પામોલીન આધારિત મિશ્રણમાંથી શંકાસ્પદ ઘી તૈયાર થતું હોવાના આક્ષેપો પણ સામે આવ્યા હતા. તંત્રએ ચાર નમૂના લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલ્યા છે.
42 લાખનો 8136 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રના વડોદરા વર્તુળ દ્વારા 18 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રવિવારે મોડી સાંજે પોર GIDCમાં આવેલી ચાલીસા ફૂડ્સ નામની ખાદ્યચીજોનું ઉત્પાદન કરતી પેઢી પર ઓચિંતો દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન અંદાજે ₹42 લાખની કિંમતનો કુલ 8,136 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
તંત્ર દ્વારા જાહેર નાગરિક તરફથી મળેલી ફરિયાદ અને બાતમીના આધારે આ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન પેઢીના જવાબદાર મહેશભાઈ કાન્તિભાઈ ઠેસિયાની હાજરીમાં સર્ચ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન સ્ટોરેજ ટેન્કમાં રાખવામાં આવેલો અને પેકિંગ માટે તૈયાર 5,200 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. તેની અંદાજિત કિંમત ₹26 લાખ હોવાનું જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત, અલગ-અલગ બ્રાન્ડના નામે બજારમાં મોકલવા માટે તૈયાર રાખવામાં આવેલો 2,936 કિલોગ્રામ પેક કરેલો ઘીનો જથ્થો પણ અટકાવવામાં આવ્યો હતો, જેની અંદાજિત કિંમત ₹16 લાખ છે.
આ જથ્થામાંથી તંત્ર દ્વારા નિયમાનુસાર ચાર અલગ-અલગ નમૂના લેવામાં આવ્યા છે અને તેને રાજ્ય સરકારની પ્રમાણિત ફૂડ લેબોરેટરીમાં પૃથક્કરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબોરેટરીના રિપોર્ટ બાદ ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમો મુજબ આગળની વહીવટી અને ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ સીઝ કરાયેલા કુલ 8,136 કિલોગ્રામ જથ્થાને તંત્ર દ્વારા સીલ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કાર્યવાહી પહેલાં પણ ચાલીસા ફૂડ્સના એકમમાં પામોલીન તેલ આધારિત મિશ્રણમાંથી દેશી ગાયના ઘીના નામે શંકાસ્પદ ઘી તૈયાર થતું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. આક્ષેપ મુજબ, એક જ ઉત્પાદન એકમમાંથી વિવિધ બ્રાન્ડના નામે ઘીનું પેકિંગ કરીને ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોના બજારોમાં મોકલવામાં આવતું હતું. આ મામલે પામોલીન તેલ, મિશ્રણની પ્રક્રિયા અને તૈયાર ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અંગે સત્તાવાર તપાસ અને લેબોરેટરીના પરિણામો મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
ઉલ્લેખિત બ્રાન્ડ્સમાં ‘ગિરધન ગાય કા ઘી’, ‘ઘી કિંગ’, ‘અમૃત ઘી’, ‘રાધા કેશવ’, ‘રત્નાગિરી’ અને ‘શ્રી વિંધ્યાચલ’નો સમાવેશ થાય છે. અગાઉની વિગતો અનુસાર, આ બ્રાન્ડ્સનાં અલગ-અલગ કદનાં પેકિંગ એક જ સ્થળેથી તૈયાર કરવામાં આવતાં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં 15 કિલોના ટીન, એક લિટરના પેકિંગ, 500 મિલીના જાર અને પાઉચનો સમાવેશ થતો હોવાનું જણાવાયું હતું. અલગ-અલગ માર્કેટિંગ કંપનીઓ અને વેપારીઓનાં નામ પેકિંગ પર દર્શાવવામાં આવતાં હોવાની વિગતો પણ સામે આવી હતી. જોકે, આ બ્રાન્ડ્સ અને માર્કેટિંગ એકમોની ભૂમિકા અંગે કોઈ અંતિમ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવા માટે સત્તાવાર તપાસ જરૂરી છે.
ચાલીસા ફૂડ્સનો એકમ પોર GIDCના રમણગામડી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયામાં, પ્લોટ નંબર 82, સર્વે નંબર 53, ચંપા પ્યોર કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખાતે આવેલો હોવાનું જણાવાયું છે. આ એકમનો FSSAI લાયસન્સ નંબર 10723022000217 દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા તહેવારોની સિઝનમાં ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા અને નાગરિકોના આરોગ્યની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ વધુ સઘન બનાવવામાં આવશે તેમ જણાવાયું છે. શંકાસ્પદ ઘીના નમૂનાઓના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ તેમાં ભેળસેળ થઈ છે કે નહીં અને કયા નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું છે તે અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. અગાઉ સામે આવેલા વિવિધ બ્રાન્ડના પેકિંગ અને પામોલીન આધારિત મિશ્રણના આક્ષેપોની પણ તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. લેબોરેટરી રિપોર્ટના આધારે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: