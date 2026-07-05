ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં વહીવટીતંત્રની સમયસૂચકતાથી મોટી જાનહાનિ ટળી, ગાંગડામાં 250 લોકોનું સફળ રેસક્યૂ

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના પરિણામે ગાંગડા ગામે નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું.

ગીર સોમનાથમાં વહીવટીતંત્રની સમયસૂચકતાથી મોટી જાનહાનિ ટળી
ગીર સોમનાથમાં વહીવટીતંત્રની સમયસૂચકતાથી મોટી જાનહાનિ ટળી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના પરિણામે ગાંગડા ગામે નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું. નદીના ધસમસતા પ્રવાહનું પાણી લોકોના ઘરમાં ઘૂસી જતાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કામગીરી દાખવતા યુદ્ધના ધોરણે આશરે 250 જેટલા લોકોનું સુરક્ષિત જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતું.

ગાંગડા ગામે રાતના આશરે 1:00 કલાકે ભારે વરસાદના કારણે ગામની નજીક આવેલ રૂપેણ નદીનો પાળો તૂટી ગયો હતો. આ પાળો તૂટવાના કારણે રૂપેણ નદીનું પાણી ગાંગડા ગામના નવા પ્લોટ વિસ્તાર તથા ઊંટવાળા રોડ વિસ્તારમાં ઘૂસી ગયું હતું.સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાના કારણે આશરે 250 જેટલા લોકો પાણીમાં ફસાયેલા હોવાનું વહીવટી તંત્રના ધ્યાને આવ્યું હતું.

ગીર સોમનાથના ગાંગડામાં 250 લોકોનું સફળ રેસક્યૂ (ETV Bharat Gujarat)

પરિસ્થિતીની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇ તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે મામલતદાર કચેરી સ્ટાફ, તાલુકા પંચાયત કચેરી સ્ટાફ, પોલીસ વિભાગ તેમજ એસ.ડી.આર.એફની ટીમ દ્વારા સંયુકત રીતે ગાંગડા પ્રાથમિક શાળા તેમજ બાપાસિતારામ આશ્રમ ખાતે રેસક્યૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

તંત્ર દ્વારા 115 જેટલા વ્યક્તિઓને રહેવા, જમવા તેમજ સુવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, તેમજ અન્ય લોકો પોતાના પરિવાર/કુંટુંબીજનોના ઘરે સુરક્ષિત રીતે શિફટ થયા હતાં.

ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો
ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

આમ, વહીવટીતંત્રની સમયસૂચકતાના પરિણામે ફસાયેલા તમામ 250 જેટલા લોકોનું સુરક્ષિત જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતુ તેમજ તમામ લોકો માટે ભોજન, રહેવાની, સુવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

બીજી તરફ સામતેર ગામમાં પણ ભારે વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા એક ઘરમાં ફસાયેલા ચાર લોકોનું SDRF અને વહીવટીતંત્રની ટીમે સફળતાપૂર્વક રેસક્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ તેમને સુલતાનપુર પ્રાથમિક શાળામાં ખસેડી રહેવા અને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

ગાંગડા ગામે નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું
ગાંગડા ગામે નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને SDRFની ટીમ સતત હાઇએલર્ટ પર છે અને વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલનમાં રહી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં નજર રાખી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GIR SOMNATH RAIN
HEAVY RAIN IN GUJARAT
GANGDA VILLAGE PEOPLE RESCIE
GIR SOMNATH
GIR SOMNATH VILLAGE PEOPLE RESCUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.