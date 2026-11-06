તાપી દાદરિયા કોપર સુગરમાં મોટી દુર્ઘટના, પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા બે કામદારોના મોત
તાપી જિલ્લાના વાલોડમાં દાદરિયા સ્થિત કોપર સુગર ફેક્ટરીમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે.
Published : November 6, 2026 at 8:50 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:07 AM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના વાલોડમાં દાદરિયા સ્થિત કોપર સુગર ફેક્ટરીમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. દાદરિયા કોપર સુગર ફેક્ટરીમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા બંને લાપતા કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. કેમ્પસમાં આવેલી ઠંડા અને ગરમ પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા 2 કામદાર દટાયા હતા.
સુગર ફેક્ટરીમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા બે લોકોના મોત
તાપી જિલ્લાના વાલોડ તાલુકાના દાદરિયા ગામે આવેલ સુગર ફેકટરીમાં અંદાજે સાંજે 5.30 કલાકે ગરમ અને ઠંડા પાણીની ટાંકી અચાનક ધરાશાયી થઈ હતી. નજીક બે જેટલા કામદારો દબાઈ જતા લાપતા બન્યા હતા જેને લઈ વ્યારા ફાયર અને બારડોલી ફાયર ના જવાનો પણ તાત્કાલિક પહોંચ્યા હતા અને શોધખોળ હાથ ધરી હતી. જોકે રાત્રે 12 કલાકે પણ લાપતા લોકોની ભાળ ન મળતા કામગીરી યથાવત રખાઈ હતી.
બનાવમાં દાદરિયા અને કલકવા ગામના કામદાર ગુમ થયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેને લઈ આસપાસના ગામોના લોકો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. સુગરનાં સત્તાધીશોએ આ ઘટનાને લઇને જણાવ્યું હતું કે, ટાંકી હમણાં જ નવી બની હતી જ્યારે સ્ટ્રક્ચર જૂનું હતું.
ગુમ થયેલા ઇસમના પુત્રએ તેમની સાથેની છેલ્લી ક્ષણોને યાદ કરી હતી. સાથે જ તેમના પરિવારને યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરી હતી. સ્થાનિકોમાં પણ આ ઘટનાને લઇને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકો દ્વારા સુગર મિલના જૂના સ્ટ્રક્ચરને લઇને સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે અને મિલમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓની સુરક્ષા સામે પણ સવાલ ઉભા કર્યા છે.
મોડી રાત સુધી ચાલેલી શોધખોળની કામગીરી દરમિયાન બન્ને કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. ધરાશાયી થયેલી ગરમ અને ઠંડા પાણીની ટાંકી નજીકથી પસાર થતી લાઇનમાં બન્નેના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.
મૃતકોની ઓળખ દાદરિયા ગામના ધર્મેશ પટેલ અને કલકવા ગામના અરુણ પટેલ તરીકે થઇ છે. બન્નેના મૃતદેહ બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મૃતદેહને મૃતકોના પરિવારજનોને સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં બે કામદારોના મોતથી શોકની લાગણી પ્રસરી ગઇ છે.
દાદરિયા કૂપર સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન કેતન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઠંડા અને ગરમ પાણીની ટાંકી પડી ગઈ હતી. ટાંકી નવી રિપ્લેસ કરવામાં આવી હતી. કઈ રીતે પડી તેની તપાસ ચાલુ છે. સાથે આના નીચે કેટલા લોકો દબાયા છે તે પણ આંકડો હજી કહી નહીં શકાય. ટાંકીનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને ટાંકી કઈ રીતે પડી તેની તપાસ કર્યા પછી આજ વસ્તુ ખબર પડશે.
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