ચોટીલામાં સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાની ગેરકાયદે હેરફેરનું કૌભાંડ ઝડપાયું, 30 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ
સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં ગરીબોના હકનું અનાજ સગેવગે કરવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે.
Published : July 19, 2026 at 10:04 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલામાં ગરીબોના હકનું અનાજ સગેવગે કરવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર દ્વારા સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાના જથ્થા સાથે એક ટ્રકને ઝડપી પાડવામાં આવી છે. આ ટ્રકમાં ચોખાનો જથ્થો વધુ નફાની લાલચે ગાંધીધામ વેચવા માટે લઇ જવાતો હતો. ટ્રક મળીને કૂલ 30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગરીબોના હકનું અનાજ સગેવગે કરવાનું કૌભાંડ
ચોટીલા-જસદણ રોડ પર નાયબ કલેક્ટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ એચ.ટી.મકવાણા દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાની ગેરકાયદેસર હેરફેરનું કૌભાંડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. જાહેર વિતરણ પ્રણાલી (PDS) હેઠળ ગરીબ અને પાત્ર લાભાર્થીઓ માટે ફાળવવામાં આવતા અનાજનો આ જથ્થો ઊંચા નફાની લાલચે ગાંધીધામ વેચવા લઇ જવામાં આવતો હતો. આ દરોડા દરમિયાન ચોખા અને ટ્રક મળીને કૂલ 30 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ કરી મામલતદાર કચેરીએ ખસેડાયો છે અને આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા તત્ત્વો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ડ્રાઇવર દ્વારા લખાવેલા નિવેદન અનુસાર, આ સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાનો જથ્થો વીછીયા તાલુકાના જુદા જુદા ગામોમાંથી પિકઅપ વાહન દ્વારા એકઠો કરી આઇસરમાં ભરવામાં આવ્યો હતો. વધુ નફો કમાવવાના આશયથી આ જથ્થાને ગાંધીધામ ખાતે ઊંચા બજાર ભાવે વેચાણ માટે લઇ જવામાં આવી રહ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાની અંદાજિત કિંમત રૂ. 10,00000/- તથા ટ્રકની અંદાજિત બજાર કિંમત રૂ. 20,00000/- મળી કુલ 30,00000 (અંકે રૂપિયા ત્રીસ લાખ પુરા)નો મુદ્દામાલ સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે મામલતદાર કચેરી, ચોટીલા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે
આ સમગ્ર મામલામાં સંડોવાયેલા તમામ વ્યક્તિઓએ સરકારી ફોર્ટિફાઇડ ચોખાની ગેરકાયદેસર હેરફેર કરી તેને ઊંચા બજાર ભાવે વેચાણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાતા તેમની સામે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અધિનિયમ, જાહેર વિતરણ પ્રણાલીને લગતા નિયમો તેમજ અન્ય લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ નિયમાનુસાર કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉપરાંત આ ગેરરીતિમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ, FPS ધારક અથવા મધ્યસ્થી સંડોવાયેલા છે કે નહીં તે અંગે પણ વિસ્તૃત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
નાયબ કલેક્ટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ચોટીલા એચ. ટી. મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થીઓ માટે ફાળવવામાં આવતા અનાજની ગેરકાયદેસર સગેવગે કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. જાહેર વિતરણ પ્રણાલીમાં ગેરરીતિ આચરનાર તત્વો સામે ભવિષ્યમાં પણ આવી જ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમજ આવા કૃત્યોમાં સંડોવાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિને કાયદાની પકડમાંથી બચવા દેવામાં આવશે નહીં.
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