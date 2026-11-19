રાજકોટઃ વડતાલ મંદિરના બે સ્વામી પર 150 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ, ફરિયાદીએ કહ્યું, "અમે સંત સમજતા હતા અને રાક્ષસ નીકળ્યા"
માધવપ્રિય સ્વામી અને દર્શન સ્વામીએ જમીન લેવાના નામે 150 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનો ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 9:44 PM IST
રાજકોટઃ વડતાલ સ્વામીનારાયણ મંદિર માટે જમીન લેવાના નામે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ભોગ બનનાર નરસીભાઈ વાઢેરે બે સ્વામીઓ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. 150 કરોડ રૂપિયાનું મસમોટું આ કૌભાંડ હોવાનો ફરિયાદીએ દાવો કર્યો છે. પોલીસની કામગીરી પર પણ ફરિયાદીએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
મંદિર માટે જમીનના નામે છેતરપિંડી
ફરિયાદી નરસીભાઈ વાઢેરના જણાવ્યા મુજબ, ચિંતનભાઈ નામના વ્યક્તિએ તેમને સલાહ આપી હતી કે, વડતાલના સ્વામી મંદિર માટે જમીન લેવામાં આવી રહી છે, તેથી તેમાં રોકાણ કરો, તો સારો લાભ થશે અને પુણ્યનું કામ પણ થશે. સ્વામી પ્રત્યેની આસ્થાને કારણે નરસીભાઈએ આ વાત પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ માધવ પ્રિય સ્વામી, દર્શન સ્વામી સહિતના સ્વામીઓ સાથે તેમની મિટિંગ કરાવવામાં આવી હતી. મિટિંગમાં જમીન અંગેની વિગતો સમજાવવામાં આવી હતી અને વિશ્વાસ અપાવવામાં આવ્યો હતો કે જમીન મંદિરના નામે લેવામાં આવશે.
ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર, ડાકોર ખાતે આવેલી જમીન જોવા માટે તેમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. સ્થળ પર ખેડૂત સાથે મુલાકાત કરાવી સોદો નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. ખેડૂતોએ ટ્રાન્સફર દ્વારા જમીનના ડોક્યુમેન્ટ મોકલી આપ્યા હતા. ડોક્યુમેન્ટ જોઈને વિશ્વાસ આવતા તેમણે તબક્કાવાર કુલ એક કરોડ 25 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા.
આ સાધુઓ નથી, ડાકુઓ છેઃ નરસીભાઈ વાઢેર
ફરિયાદીનું કહેવું છે કે તેઓ સાધુઓને ભગવાનનું સ્વરૂપ માનતા હતા અને અત્યાર સુધી તેમને દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. સાધુ વેશમાં રહેલા આ લોકો પર તેમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. પરંતુ હવે તેમને અનુભવ થયો છે કે સ્વામી બહાર જાય ત્યારે સાધુ વેશ કાઢી નાખે છે. તેમના શબ્દોમાં કહીએ તો આ સાધુ નથી, ડાકુ છે.
રૂપિયા પરત માગ્યા તો મળી ધમકીઓ
આ મામલે વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, જ્યારે નરસીભાઈએ પોતાના રૂપિયા પરત માંગ્યા, ત્યારે ચિંતન અશ્વિનભાઈ પરમાર નામનો વ્યક્તિ તેમને ધમકી આપી રહ્યો છે. જ્યારે ખેડૂતનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખેડૂતે જણાવ્યું કે આઠ માસ પૂર્ણ થતા જૂનો કરાર પૂર્ણ થઈ ગયો છે, તેથી નવો કરાર કરવામાં આવ્યો છે. આ જવાબથી ફરિયાદી વધુ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
અનેક લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો દાવો
નરસીભાઈ વાઢેરનો આક્ષેપ છે કે આ માત્ર તેમની સાથે જ નથી બન્યું, પરંતુ આ પ્રકારે અનેક લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં આ અંગે આઠથી દસ ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે, પરંતુ કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. તેમના મતે આ સમગ્ર કૌભાંડ 150 કરોડ રૂપિયા જેટલું મોટું છે અને તેમાં મોટું નેટવર્ક કામ કરી રહ્યું છે.
"સ્વામી અંદરથી અલગ અને બહારથી પણ અલગ છે"
ફરિયાદી નરસીભાઈ વાઢેરના જણાવ્યા અનુસાર, સ્વામીના દેખાડવાના અને ચાવવાના દાંત જુદા છે. તેઓ જ્યારે બહાર જતા ત્યારે પોતાનો વેશ બદલી નાખતા હતા, બહાર જાય ત્યારે તેઓ સૂટ-બૂટમાં સજ્જ થઈને નીકળતા હતા. ફરિયાદીએ આ બંને સાધુઓના ચારિત્ર્યને લઈને પણ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.
હાલ ભોગ બનનારે ન્યાયની માંગ કરી છે અને તંત્ર પાસે આ મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. જો આ મામલે યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે તો વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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