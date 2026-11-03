ભરૂચઃ અંકલેશ્વર GIDCમાં આગથી અફરાતફરી, શ્યામ એન્ટરપ્રાઈઝમાં આગથી ફાયર વિભાગ થયું દોડતું
ફાયર વિભાગની 9 ગાડીઓને ત્રણ કલાકની ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી.
Published : November 3, 2026 at 6:29 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાં દિવાળી પૂર્વે આગની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ઔદ્યોગિક વસાહતમાં આવેલી શ્યામ એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. કંપનીના ડિસ્ટિલેશન યુનિટમાં આગ લાગ્યા બાદ સોલ્વન્ટના બ્લાસ્ટ થતાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગના ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી આકાશમાં જોવા મળતાં આસપાસના ઉદ્યોગકારોમાં પણ ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ કંપનીને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાં આવેલી શ્યામ એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીમાં ડિસ્ટિલેશન યુનિટમાં અચાનક આગ લાગવાની શરૂઆત થઈ હતી. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં કંપની પરિસરમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ડિસ્ટિલેશન યુનિટમાં સોલ્વન્ટ હોવાના કારણે આગની સાથે બ્લાસ્ટ પણ થયા હતા. જેના પગલે આગ વધુ ભયાનક બનવાની આશંકા ઊભી થઈ હતી. આગના ધુમાડાના કાળા ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી દેખાતાં આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ત્રણ કલાકની ભારે જહેમદ બાદ આગ કાબૂમાં આવી
ઘટનાની જાણ થતાં જ DPMC ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી. આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અન્ય ફાયર સ્ટેશનોની ટીમોની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. કુલ 9 જેટલા ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર ફાઇટરોએ પાણી અને ફોમનો સતત મારો ચલાવી આગને ફેલાતી અટકાવવા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. અંદાજે ત્રણ કલાક સુધી ચાલેલી સતત કામગીરી બાદ ફાયર વિભાગની ટીમોને આગ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી.
આગની ગંભીરતાને જોતા વહીવટી તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતું. અંકલેશ્વરના મામલતદાર રાજન વસાવા સહિત ફાયર એન્ડ સેફ્ટી વિભાગ અને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ની ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સંબંધિત વિભાગોની ટીમોએ સ્થળ પર પહોંચીને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં
DPMCના ફાયર અધિકારી પ્રિતેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગની 9 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આગ પર સંપૂર્ણપણે કાબૂ મેળવી લેવાયો છે અને હાલ કૂલિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ.
આગના કારણોની થશે તપાસ
સમગ્ર મામલે અંકલેશ્વરના મામલતદાર રાજન વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા મળ્યું નથી. આગ કયા કારણોસર લાગી અને ડિસ્ટિલેશન યુનિટમાં આગ કેવી રીતે પ્રસરી તે અંગે તપાસ બાદ જ હકીકત સામે આવશે. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
દિવાળી પૂર્વે અંકલેશ્વરની ઔદ્યોગિક વસાહતમાં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર કેમિકલ ઉદ્યોગોમાં ફાયર સેફ્ટી અને સુરક્ષાનાં પગલાં અંગે સવાલો ઊભા કર્યા છે. હવે તપાસમાં આગ લાગવાનું કારણ અને કંપનીમાં સુરક્ષાનાં કેટલાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં તે અંગેની વિગતો સામે આવે તે મહત્વપૂર્ણ બનશે.
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