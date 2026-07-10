સુરતના પરવત ગામમાં મોટી હોનારત ટળી, ત્રણ માળનું એપાર્ટમેન્ટ એકતરફ નમી જતાં દોડધામ
બિલ્ડિંગ ગમે ત્યારે ધરાશાયી થશે તેવા ભયથી લોકો જીવ બચાવવા ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.
Published : July 10, 2026 at 11:40 AM IST
સુરત: સુરતના પરવત ગામ વિસ્તારમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાતા સહેજમાં રહી ગઈ હતી. પરવત ગામના પટેલ ફળિયા પાછળ આવેલું ત્રણ માળનું 'વીર દર્શન' એપાર્ટમેન્ટ અચાનક એકતરફ નમી જતાં સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે ગભરાટ અને અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. બિલ્ડિંગની મજબૂતી પર સવાલો ઉભા કરતી આ ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
શું હતી ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, આજે વહેલી સવારે સ્થાનિક રહીશોએ નોંધ્યું હતું કે એપાર્ટમેન્ટનો પાછળનો ભાગ જમીન તરફ નમી રહ્યો છે. આ દ્રશ્ય જોઈને બિલ્ડિંગમાં રહેતા આશરે 40થી 50 લોકોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. જોતજોતામાં બિલ્ડિંગની મુખ્ય દીવાલોમાં મોટી તિરાડો પડવા લાગી હતી અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલી દુકાનોના શટર પાસે જમીનમાં ગાબડાં જોવા મળ્યા હતા. બિલ્ડિંગ ગમે ત્યારે ધરાશાયી થશે તેવા ભયથી લોકો જીવ બચાવવા ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.
ફાયર વિભાગની ત્વરિત કામગીરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત ફાયર બ્રિગેડનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ફાયરના જવાનોએ કુશળતાપૂર્વક કામગીરી કરી તમામ 40થી 50 રહીશોનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કર્યું હતું અને તેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. આ અંગે ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, "સમયસૂચકતાના કારણે કોઈને ઈજા પહોંચી નથી, પરંતુ અત્યંત જોખમી જણાતા આખા એપાર્ટમેન્ટને ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યું છે."
સ્થાનિક રહીશોમાં આ ઘટનાને લઈને રોષ અને ડર બંને જોવા મળ્યા હતા. લોકોના મતે, એપાર્ટમેન્ટના નિર્માણમાં વાપરવામાં આવેલી સામગ્રી અને મજબૂતી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ પણ તાત્કાલિક સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પાલિકાના સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરોની ટીમ હવે બિલ્ડિંગનું ટેકનિકલ પરીક્ષણ કરશે, ત્યારબાદ જ તે સુરક્ષિત છે કે કેમ તેનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
હાલમાં આ સમગ્ર એપાર્ટમેન્ટને સીલ કરીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાને પગલે સુરતના અન્ય જૂના અને નબળા બાંધકામોની સુરક્ષા અંગે પણ ગંભીર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. રહીશો હવે પોતાની સુરક્ષા અને વળતર અંગે તંત્રના આગળના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
હાલમાં આ સમગ્ર એપાર્ટમેન્ટને સીલ કરીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાને પગલે સુરતના અન્ય જૂના અને નબળા બાંધકામોની સુરક્ષા અંગે પણ ગંભીર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. રહીશો હવે પોતાની સુરક્ષા અને વળતર અંગે તંત્રના આગળના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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