ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય; કાર કે બાઈક જેવા કોઈ પણ ખાનગી વાહનો પર જાતિસૂચક લખાણ અને ચિહ્નો લખવા પર પ્રતિબંધ
રાજ્ય સરકારે વાહનો પર જાતિ આધારિત ઓળખનું પ્રદર્શન રોકવા મોટર વાહન નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારો કર્યો છે.
Published : November 20, 2026 at 11:27 AM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં હવે ખાનગી વાહનો પર જાતિસૂચક શબ્દો લખીને કે ચિહ્નો લગાવીને પોતાની જ્ઞાતિનું પ્રદર્શન કરનારાઓ માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. રાજ્ય સરકારે વાહનો પર જાતિ આધારિત ઓળખનું પ્રદર્શન રોકવા મોટર વાહન નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારો કર્યો છે.
ગુજરાત સરકારના બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગે 17 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ‘ગુજરાત મોટર વાહન (ત્રીજો સુધારો) નિયમો, 2026’ જાહેર કર્યા છે. નવા નિયમો મુજબ ટુ-વ્હીલર હોય કે ફોર-વ્હીલર, બસ હોય કે ટ્રક, કોઈપણ ખાનગી વાહન પર જાતિ દર્શાવતા શબ્દો, સંકેતો, ચિહ્નો, આકૃતિઓ કે લખાણ પ્રદર્શિત કરી શકાશે નહીં. એટલે કે વાહનો પાછળ કે આગળ જ્ઞાતિનું નામ લખાવીને રોફ જમાવવાની પ્રવૃત્તિ પર હવે કાયદાકીય લગામ કસવામાં આવી છે.
આ માટે સરકારે ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો, 1989ના નિયમ 125 અને નિયમ 138માં સુધારો કર્યો છે. ખાસ કરીને નિયમ 138માં નવો પેટાનિયમ ઉમેરી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, રાજ્ય સરકારની સામાન્ય અથવા વિશેષ મંજૂરીથી અપાયેલા અપવાદ સિવાય ખાનગી વાહનો પર જાહેરાતનાં ઉપકરણો, જાતિ દર્શાવતા ચિહ્નો, આકૃતિઓ કે કોઈપણ પ્રકારનું લખાણ પ્રદર્શિત કરી શકાશે નહીં.
અત્યાર સુધી અનેક વાહનો પર જ્ઞાતિનાં નામ, જાતિગત ઓળખ દર્શાવતા શબ્દો અને વિવિધ સંકેતો લખાવીને રસ્તા પર પોતાની ઓળખનું પ્રદર્શન કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે સરકારના નવા સુધારા બાદ આવી પ્રવૃત્તિઓને નિયમન હેઠળ લાવવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ જોગવાઈ માત્ર કાર કે બાઈક પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તમામ પ્રકારનાં ખાનગી વાહનોને લાગુ પડે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ નિયમોના મુસદ્દા અગાઉ 11 જૂન, 2026ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરી નાગરિકો પાસેથી 30 દિવસમાં વાંધા અને સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યાં હતાં. નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કોઈ વાંધો કે સૂચન ન મળતાં સરકારે હવે અંતિમ નિયમો જાહેર કર્યા છે.
ટૂંકમાં, રસ્તા પર વાહન ચલાવવું છે તો વાહનની ઓળખ રાખો, જાતિનું પ્રદર્શન નહીં! ગુજરાત સરકારના આ નિર્ણયથી વાહનો પર જ્ઞાતિનાં નામ લખાવીને સામાજિક ઓળખનો દેખાડો કરવાની પ્રવૃત્તિ પર બ્રેક લાગવાની શક્યતા છે.
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