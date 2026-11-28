ભાવનગર અને વડોદરામાં ગાંજાનું વાવેતર અને વેચાર કરનારાઓ સામે મોટી કાર્યવાહી; લાખોના માલ સાથે 5ની ધરપકડ
ભાવનગરમાંથી ગાંજાનું ખેતર મળ્યું, વડોદરામાં રહેણાંક ઘરમાંથી મોટી માત્રામાં ગાંજો ઝડપાયો
Published : November 28, 2026 at 7:02 PM IST
ભાવનગર/વડોદરા: રાજ્યમાં દિવસે-દિવસે ગાંજાના વાવેતર અને વેચાણના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતને નશામુક્ત બનાવવાના અભિયાનના ભાગરૂપે હાલ વિવિધ ઠેકાણે ગાંજાના કારોબાર સાથે જોડાયેલા લોકો અને તેમના અડ્ડાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ ઘટનાક્રમ અંતર્ગત ભાવનગર શહેર અને મહુવા તાલુકા તથા વડોદરાના તંદલજા વિસ્તારમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ અને SOG દ્વારા સપાટો બોલાવવામાં આવ્યો છે અને મોટી માત્રામાં ગાંજો તથા તેના કારોબારીઓની ધરપકડ કરી હતી.
SOGએ ભાવનગર ગ્રામ્ય અને શહેરમાંથી અડધા કરોડનો ગાંજો જપ્ત કર્યો
ભાવનગર જિલ્લામાં ગામડાઓમાંથી અને શહેરમાંથી સૂકા ગાંજો મળી કુલ 3 કેસમાં 3 શખ્સોને ઝડપીને અડધા કરોડનો ગાંજો પકડ્યો છે. પોલીસે ત્રણેય કેસમાં અલગ અલગ ગુન્હાઓ નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.
ભાવનગરની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમ દ્વારા છેલ્લા બે દિવસની અંદર અડધા કરોડથી વધુના ગાંજાને ઝડપી લીધો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બે અલગ ગામના વાડી વિસ્તારમાંથી ગાંજો ઝડપાયો છે ત્યારે શહેરમાંથી એક સૂકા ગાંજા સાથે શખ્સ ઝડપાયો છે. SOG પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબજે લઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
કરમોર ગામેથી ઝડપાયો લાખોનો ગાંજો
ભાવનગરની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીને પગલે બગદાણા પોલીસ સ્ટેશન નીચે આવતા મહુવા તાલુકાના કળમોર ગામેથી વાડી વિસ્તારમાંથી લીલા ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. ધોહાભાઈ રામભાઈ ભમ્મર 42 વર્ષના વાડીમાંથી 100.21 કિલો વજનના લીલા છોડ 161 નંગ ઝડપી લીધા છે. જેની કિંમત 50,10,500 થવા જાય છે. જેથી બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર એનડીપીએસ નીચે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
દેવગડા ગામેથી ઝડપાયો લીલો ગાંજો
એસ.ઓ.જી પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બગદાણા જ પોલીસ સ્ટેશન નીચે આવતા અને મહુવા તાલુકાના દેગવડા ગામે પણ વાડી વિસ્તારમાંથી લીલો ગાંજો ઝડપી લીધો છે. પોલીસે હકાભાઈ ભીખાભાઇ ધોલ્ય ઉર્ફે ગોહિલની વાડીમાંથી લીલા ગાંજાના છોડ 104 નંગ જેનું વજન 12.760 કિલોનો ઝડપી લીધો છે. પોલીસે કુલ 6,38,000 ની કિંમત નો લીલો ગાંજો કબજે લઈને બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
શહેરમાંથી સુકો ગાંજો અને ત્રણેય કેસના શખ્સો ઝડપાયા
ભાવનગરની એસઓજી પોલીસે ભાવનગર શહેરમાંથી પણ સૂકો ગાંજો ઝડપી લીધો છે. એસઓજી પોલીસે સાગર કિશોરભાઈ રાઠોડ પાસેથી 93 ગ્રામ સૂકો ગાંજો 4,610 કિંમતનો પણ ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે આ ત્રણેય અલગ અલગ કેસના ત્રણેય શખ્સોને ઝડપી લીધા છે અને ધોરણસર ગુનાઓ દાખલ કરેલા છે. આમ જોવા જઈએ તો ત્રણેય કેસમાં મળીને કુલ એસઓજી પોલીસે બે દિવસમાં 56,52,150 ની કિંમતનો ગાંજો ઝડપી લીધો છે
વડોદરાના તંદલજામાં ANTFની કાર્યવાહી
શહેરના તંદલજા વિસ્તારમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)ની ટીમે ગાંજાની હેરાફેરી સામે કાર્યવાહી કરી બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. તંદલજા પત્રકાર કોલોનીમાં મદિના હોટલની ગલી પાસે આવેલા અમીના ડુપ્લેક્સમાં દરોડો પાડીને પોલીસે કુલ 4.463 કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત કર્યો છે. આ ઉપરાંત ત્રણ મોબાઇલ ફોન અને રોકડ રકમ પણ કબજે કરવામાં આવી છે. ગાંજો, મોબાઇલ અને રોકડ સહિત કુલ ₹2,56,250નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપીઓ સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ J.P. રોડ પોલીસને સોંપવામાં આવી છે.
બાતમીના આધારે તંદલજામાં દરોડો
ANTF ગુજરાતના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક અમિત વિશ્વકર્મા અને પોલીસ અધિક્ષક લોકેશ યાદવની સૂચના હેઠળ NDPS એક્ટને લગતી અસરકારક કાર્યવાહી કરવા માટે ટીમો કાર્યરત હતી. આ દરમિયાન ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક કે.ડી. ખાંભલાના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.જે. રાણા અને તેમની ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે 26 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તંદલજા વિસ્તારમાં દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તંદલજા પત્રકાર કોલોનીમાં મદિના હોટલની ગલીમાં આવેલા A/4 અમીના ડુપ્લેક્સ ખાતે પોલીસ ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન બે શખ્સો પાસેથી ગાંજાનો જથ્થો મળી આવતાં બંનેને સ્થળ પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમના કબજામાંથી તેમજ તેમના ઉપયોગના મકાનમાંથી વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ ગાંજાનો કુલ 4.463 કિલોગ્રામ જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
બંને આરોપીઓની ઓળખ અને જપ્ત મુદ્દામાલ
ANTFની કાર્યવાહી દરમિયાન ઝડપાયેલા આરોપીઓની ઓળખ મોહમ્મદ ફૈઝલ અલ્તાફહુસૈન શેખ (ઉંમર 26 વર્ષ) અને જુબેર નિઝામભાઈ પટેલ (ઉંમર 34 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. ફૈઝલ શેખ તંદલજાના ઝમઝમ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનું અને મજૂરીકામ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે જુબેર પટેલ તંદલજા પત્રકાર કોલોનીના અમીના ડુપ્લેક્સમાં રહેતો અને રિક્ષા ચલાવવાનો વ્યવસાય કરતો હોવાનું પોલીસની વિગતોમાં જણાવાયું છે. પોલીસે જપ્ત કરેલા 4.463 કિલોગ્રામ ગાંજાની અંદાજિત કિંમત ₹2,23,150 આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ત્રણ મોબાઇલ ફોન, જેની કિંમત ₹22,000 થાય છે, તેમજ ₹11,100 રોકડ રકમ કબજે કરવામાં આવી છે. આમ, ગાંજો, મોબાઇલ ફોન અને રોકડ સહિત કુલ ₹2,56,250ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
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