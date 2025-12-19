ETV Bharat / state

સુરતના માંડવીમાં ધર્માંતરણનું મોટું રેકેટ: શિક્ષક સહિત વધુ બે જેલના સળિયા પાછળ

પોલીસના હાથે વધુ બે આરોપીઓ ઝડપાયા છે, જેમાં એક સરકારી શાળાનો શિક્ષક પણ સામેલ છે.

Published : December 19, 2025 at 9:42 PM IST

સુરત: સુરતના માંડવીમાં ધર્માંતરણના કાળા કારોબારમાં વધુ એક મોટો ખુલાસો થયો છે. પોલીસના હાથે વધુ બે આરોપીઓ ઝડપાયા છે, જેમાં એક સરકારી શાળાનો શિક્ષક પણ સામેલ છે.

લગ્નની લાલચ, શારીરિક શોષણ અને ત્યારબાદ ધર્મ પરિવર્તન

સુરત ગ્રામ્યના માંડવીમાં ચાલી રહેલા ધર્માંતરણના રેકેટમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. મુખ્ય આરોપી પાસ્ટર રમેશ ચૌધરીની પૂછપરછ બાદ વધુ બે આરોપીઓના નામ ખુલતા પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે. નવાઈની વાત એ છે કે પકડાયેલા આરોપીઓમાં ડેડીયાપાડા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક ગુરુજી વસાવા અને માંડવીના લુહારવડમાં રહેતા નવીન ચૌધરીનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને આરોપીઓ યુવતીનું ધર્માંતરણ કરાવવામાં સીધી રીતે સંડોવાયેલા હતા.

પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આ આરોપીઓ 'ધે પ્રે ફોર ઓવરલાસ્ટિંગ લાઈફ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ' સાથે જોડાયેલા હતા. નવીન ચૌધરી પાસ્ટર તરીકે અને ગુરુજી વસાવા ટ્રસ્ટના સભ્ય તરીકે કામ કરતા હતા. સૌથી દુઃખદ બાબત એ છે કે આદિવાસી હોવા છતાં તેઓ વિસ્તારના ભોળા આદિવાસીઓને જ નિશાન બનાવતા હતા. આ કેસની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે મુખ્ય આરોપી રામજી ચૌધરીના પુત્ર અંકિત ચૌધરીએ એક યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી, તેનું શારીરિક શોષણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેનું બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં આવ્યું હતું.

હાલ આ કેસમાં કુલ 4 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે આ ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ અત્યાર સુધી કેટલા નિર્દોષ લોકોનું ધર્માંતરણ કરાવવામાં આવ્યું છે? શું આ રેકેટમાં હજુ પણ કોઈ મોટા માથાઓ સામેલ છે? આ તમામ દિશામાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ હવે ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે.

