ETV Bharat / state

ગુજરાત પોલીસમાં થશે મોટા ફેરફાર: 2,109 નવા કોન્સ્ટેબલની ભરતીનું આયોજન, સાયબર ક્રાઈમ-નાર્કોટિક્સમાં આવશે નોકરી

રાજ્ય સરકારે ભવિષ્યમાં પોલીસ દળને વધુ મજબૂત બનાવવા માટેનું આયોજન દર્શાવતું સોગંદનામું હાઇકોર્ટમાં રજૂ કર્યું હતું.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 3:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસમાં ખાલી પડેલા પદો અને પોલીસ કર્મચારીઓના લાંબા કામકાજના કલાકોને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આ દરમિયાન રાજ્ય સરકારે ભવિષ્યમાં પોલીસ દળને વધુ મજબૂત બનાવવા માટેનું આયોજન દર્શાવતું સોગંદનામું હાઇકોર્ટમાં રજૂ કર્યું હતું.

રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂ થયેલા એફિડેવિટમાં જણાવાયું છે કે, બદલાતા ગુનાખોરીના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને સાયબર ક્રાઈમ અને નાર્કોટિક્સ જેવા વિશેષ ક્ષેત્રોમાં કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ભરતી કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં ડેટા એનાલિસિસ, ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ અને ટેક્નિકલ કુશળતા ધરાવતા ઉચ્ચ શિક્ષિત ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, જેથી આધુનિક પ્રકારના ગુનાઓની અસરકારક તપાસ શક્ય બને.

સરકારે હાઇકોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું કે, આગામી સમયમાં ગુજરાત પોલીસમાં 2,109 નવા કોન્સ્ટેબલના પદો ઉભા કરવાની યોજના છે. ઉપરાંત, પ્રોસિક્યુશન અને ક્રાઇમ વિભાગમાં 32 નવા પદો પણ ઉભા કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી તપાસ અને કાનૂની કાર્યવાહી વધુ અસરકારક બની શકે.

રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ તંત્રમાં જરૂરી માનવબળ વધારવા અને નવી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ વિશેષજ્ઞ કર્મચારીઓની નિમણૂક માટે સરકાર તબક્કાવાર આયોજન કરી રહી છે. આ દિશામાં જરૂરી વહીવટી પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ મામલે હાઇકોર્ટ આગામી સુનાવણી દરમિયાન સરકારના આયોજન અને ભરતી પ્રક્રિયાની પ્રગતિ અંગે વધુ વિગતો પર વિચારણા કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સોનાની દાણચોરીના વધતા કેસ: નવા બેગેજ નિયમો અને ડ્યુટી-ફ્રી છૂટની સંપૂર્ણ માહિતી
  2. જૂનાગઢમાં એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત ઓડિશાથી પોસ્ટમાં આવેલો 5.36 કિલો ગાંજો પકડાયો

TAGGED:

GUJARAT POLICE JOBS
POLICE RECRUITMENT
GUJARAT HIGH COURT
GUJARAT POLICE
GUJARAT POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.