સુરત રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ, મેજર કોલ જાહેર કરાયો; ફાયરની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે
સુરતના રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ પર 4 કલાકે કાબુ મેળવાયા બાદ ફરી સિન્થેટિક કાપડને કારણે આગ ફાટી નીકળી
Published : December 10, 2025 at 2:50 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 3:57 PM IST
સુરત: સુરતના રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ લાગી છે. 7માં માળે 4 સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલી સાત માળની રાજ ટેક્સાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. ફાયર બ્રિગેડે 'મેજર કોલ' જાહેર કર્યો હતો અને 4 કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી. જોકે, સિન્થેટિક કાપડના મોટા જથ્થાને કારણે આગની ઘટનાનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. માર્કેટમાં સાતમા માળે ફરી આગ લાગતા ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવાનના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
સુરતમાં આગ લાગતા મેજર કોલ જાહેર કરાયો
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ભીષણ આગની શરૂઆત માર્કેટના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલા લિફ્ટના વાયરિંગમાંથી થઇ હતી .આ આગ જોત જોતામાં જ વિકરાળ રૂપ ધારણ કરતા માર્કેટના સાતમા માળ સુધી પ્રસરી ગઇ હતી .આ આગને કારણે માર્કેટની 20થી વધુ દુકાનો આગની ઝપેટમાં આવી છે. કાપડ બજારની દુકાનોમાં નુકસાનનો આંકડો મોટો હોવાની સંભાવના છે.
#WATCH | Surat, Gujarat: Fire breaks out at Raj Textile Market. Fire tenders on the spot pic.twitter.com/IYmBWc5Smh— ANI (@ANI) December 10, 2025
ઝેરી ધુમાડો અને માળિયાનો જથ્થો બન્યા પડકાર
આગ પર કાબુ મેળવવામાં ફાયર વિભાગે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.બિલ્ડિંગની અંદરની દુકાનોમાં વેપારીઓએ માળિયાનો ભાગ બનાવીને ત્યાં મોટી માત્રામાં કાપડનો જથ્થો સંગ્રહ કર્યો હતો. આ સિન્થેટિક કાપડ આગની ઝપેટમાં આવતા માત્ર ગરમી જ નહીં, પણ ઝેરી ધુમાડો પણ ફેલાયો હતો. જેના કારણે ફાયરના જવાનોએ ઓક્સિજન માસ્ક પહેરીને ફાયર ફાઈટિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી.આગની ગંભીરતા જોતા શહેરના 9 ફાયર સ્ટેશનની 15થી વધુ ફાયર ફાઈટર ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.બે જવાન સહિત ત્રણ સારવાર હેઠળ આગ બુઝાવવાની કામગીરી દરમિયાન, સિન્થેટિક કાપડના ઝેરી ધુમાડાને કારણે બે ફાયરના જવાનોને ગુંગળામણ થતાં તાત્કાલિક સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એક માર્શલ પણ ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. હાલ ફાયર વિભાગ બીજા રાઉન્ડની આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવવા માટે સઘન પ્રયાસો કરી રહ્યું છે, જેથી કાપડના આ મહાકાય બજારને વધુ નુકસાન થતું અટકાવી શકાય.
#WATCH | Surat, Gujarat: Basant Parik, Chief Fire Officer, Surat says, " ...around 20 to 22 fire tenders arrived. the fire is completely under control, and cooling work is also going on. it is not possible to enter the warehouse, and there is a lot of material inside. cooling work… https://t.co/XOjEQTbcHM pic.twitter.com/tiBwohPK9C— ANI (@ANI) December 10, 2025
